Revelaron la millonada que pagaron los colombianos en impuestos en 2026 y por qué para la Dian no es suficiente todavía

El recaudo tributario ha sido uno de los dolores de cabeza para el Gobierno Petro y por eso se tuvo que hacer varios recortes en el PGN - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El recaudo tributario en Colombia entre enero y abril de 2026 ascendió a $103,9 billones, impulsado principalmente por la retención en la fuente, el IVA y las aduanas. De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), durante el primer cuatrimestre del año, los ingresos tributarios aumentaron respecto a 2025, cuando alcanzaron $94,6 billones. El incremento fue de 9,8% según datos oficiales.

El comportamiento por tipo de impuesto muestra que la retención en la fuente aportó $40,7 billones, equivalente al 39,3% del recaudo total. El IVA sumó $24,6 billones, o 23,7%, mientras las aduanas agregaron $15,7 billones, correspondientes al 15,1%. La renta representó $7,6 billones, es decir, el 7,4%, y otros conceptos sumaron $15,1 billones, el 14,6%.

PUBLICIDAD

Al analizar la procedencia de los recursos, los tributos relacionados con la actividad económica interna representaron $88,21 billones o el 84,9% del recaudo total. El comercio exterior aportó $15,70 billones y, adicionalmente, los Títulos de Devolución de Impuestos (Tidis) alcanzaron $7,8 billones en abril.

Carlos Emilio Betancourt es el director general de la Dian - crédito Dian

Para abril de 2026, la Dian informó que se recaudaron $22,82 billones, lo que supone un ligero aumento respecto a los $22,38 billones logrados en el mismo mes de 2025. En ese periodo, el impuesto de renta representó el 45,8% con $10,4 billones, y las aduanas aportaron el 18,1% ($4,1 billones). El impuesto del 4x1000 sumó $1,3 billones, mientras otros impuestos alcanzaron $2,4 billones, el 10,8% del total mensual.

PUBLICIDAD

Según el reporte, el monto acumulado de $103,9 billones equivale al 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB), estimado por el Banco de la República, que proyecta el PIB en $1.900 billones para 2026. Respecto al comportamiento anual, la retención en la fuente creció 22% en comparación con 2024 y el IVA se incrementó un 14%. Por el contrario, los ingresos por aduanas cayeron 0,3% y otros impuestos disminuyeron hasta 37%.

La meta establecida por el Ministerio de Hacienda para el recaudo de 2026 es de $312 billones en el Plan Financiero inicial, pero luego se ajustó a $317,5 billones brutos. A cierre de abril, el monto recaudado significa el 32,7% de la meta inferior y algo más del 33% de la más reciente, lo que mantiene el desempeño en línea con las proyecciones históricas, pero aún sin asegurar el cumplimiento pleno de los objetivos oficiales.

PUBLICIDAD

El impuesto de renta es clave para el recaudo tributario de la Dian - crédito @SenadoGOV/X

Factores que afectan el recaudo tributario en Colombia

Desde 2022, la política del Gobierno ha priorizado el fortalecimiento de la Dian como vía para mejorar el recaudo y frenar la evasión fiscal. Así, el número de empleados de la entidad aumentó de 11.741 a más de 21.900 entre 2022 y 2025, formalizado por el Decreto 419 de 2023, mientras que la cartera de Hacienda creció de 15.000 a cerca de 25.000 empleados.

Pese al incremento del 86% en la plantilla, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que el recaudo como porcentaje del PIB se mantiene alrededor del 14,5%. La explicación institucional apunta a que muchos de los nuevos funcionarios continúan en fase de aprendizaje y adaptación a nuevas tareas.

PUBLICIDAD

Durante abril, la recuperación de cartera logró $10,9 billones, equivalentes al 45,1% del recaudo de ese mes, mientras las acciones de facilitación y control sumaron $13,33 billones, un 54,9%. Aunque estos esfuerzos institucionales son notorios, el cumplimiento de metas sigue distante. En 2025, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estimó un recaudo neto de $280,3 billones, cerca de $10 billones por debajo del objetivo planteado por el Ministerio de Hacienda. En 2026, el desfase registrado hasta abril ronda los $3,3 billones frente a la meta.

Eficacia del aumento de funcionarios y estancamiento fiscal

Las críticas persistentes al aumento de personal en la administración tributaria giran en torno a la falta de resultados proporcionales al esfuerzo. El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, planteó: “Si hay más personas trabajando, ¿por qué no recaudan más? Eso creo que se lo tienen que explicar al país”.

PUBLICIDAD

De paso, catalogó el avance institucional como excesivamente lento y consideró insuficiente la justificación de la Dian sobre la demora en mostrar resultados. “Yo calificaría esto como una promesa que va a un ritmo muy lento”, expresó.

Destacó el órgano académico que problemas como la corrupción fiscal, el contrabando y los intereses económicos dificultan que el crecimiento de la plantilla se traduzca en mejoras sustanciales a corto o mediano plazo. Los inconvenientes fiscales no son nuevos:

PUBLICIDAD

2022: se recurrió a una adición presupuestal de $20 billones.

2023 y 2024: se impulsaron varias reformas tributarias.

2024: la diferencia entre el recaudo esperado y el realizado alcanzó cerca de cuatro puntos del PIB.

2025: el déficit primario, que excluye intereses de la deuda, fue del 3,5% del PIB en 2025, una cifra elevada frente a países comparables.

2026: se proyecta que el déficit fiscal ronde el 5,1% del PIB, después de cerrar en 6,7% en 2024. El Gobierno apunta a recaudar $291 billones, equivalentes al 14,6% del PIB, una meta que el Observatorio Fiscal considera adecuada para la coyuntura, pero advierte que podrían hacerse ajustes al alza en próximas revisiones del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Diego Montañez-Herrera, investigador de la Universidad Eafit, dijo que el recaudo no depende del número de funcionarios de la Dian - crrédito @DiegoMontanezH/X

Futuro del recaudo tributario

El destino del sistema tributario colombiano plantea divisiones entre especialistas. El investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera, remarcó que el aumento del recaudo no depende solo del número de funcionarios. “El recaudo va mucho más allá de ‘más funcionarios = menos impuestos’”, señaló Montañez-Herrera.

Insistió en que el comportamiento de los ingresos tributarios está determinado por factores como el crecimiento económico, la inversión, el consumo y la confianza en el sistema. “Cuando la actividad económica se desacelera, el recaudo también suele perder fuerza”, añadió.

PUBLICIDAD

También advirtió que la debilidad económica reduce los ingresos tributarios y obliga al Gobierno a buscar más financiamiento. Por ello, dijo que el debate supera el tamaño de la burocracia y pone el foco en la evolución económica, la inversión y la estabilidad de la política oficial.

El analista financiero Leonardo Trigos resaltó los riesgos adicionales derivados de la desaceleración. “Colombia está en clara desaceleración, el estimado de recaudo con impuesto al patrimonio de las empresas no se cumplió, mayor presión sobre emisiones de deuda podría presentarse”, explicó.

PUBLICIDAD