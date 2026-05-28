Colombia

Mientras negocian la paz en Qatar, el Clan del Golfo sigue traficando: autoridades incautaron millonario cargamento en Rionegro

Más de 100 kilos del cocaína fueron encontrados por el Gaula Militar en una zona boscosa del municipio antioqueño

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Incautación - Cocaína - Clan del Golfo
Políticos han cuestionado la continuidad del diálogo con un grupo armado que sigue delinquiendo - crédito Visuales IA

Sigue la lucha para controlar las zonas de las rutas de narcotráfico utilizadas por los grupos armados, incluyendo al Clan del Golfo, que mientras está siendo instalada una mesa de diálogo con el Estado en Qatar, sigue delinquiendo en territorio nacional.

Lo anterior fue comprobado en los operativos que la fuerza pública ha adelantado en zonas de influencia del grupo paramilitar, siendo la incautación de 100 kilogramos de cocaína una muestra de ello. El Gaula Militar informó que con apoyo del CTI lograron ubicar un depósito de estupefacientes en Rionegro, Antioquia, en el que había 102 kilos de cocaína que presuntamente sería comercializada fuera del país.

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Con esta incautación se logró afectar en más de 1.000 millones de pesos las finanzas del grupo armado, que ha pedido al Estado ser reconocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Incautación Clan del Golfo
La incautación genera perdidas por más de 1.000 millones de pesos en las autodefensas - crédito Gaula Militar

Detalles de la incautación

El operativo se llevó a cabo en zona rural de Rionegro, en una zona boscosa del corregimiento de San Antonio de Pereira, había paquetes del alcaloide con una marca numérica que sería clave para identificar la nación a la que llegaría el cargamento.

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“El Gaula Oriente, en conjunto con la Fiscalía, determinó que este cargamento ya estaba listo para ser enviado al exterior por las estructuras narcotraficantes. Con este hallazgo se evita que este alcaloide llegue a las personas, afectándoles en su salud, y que el grupo ilegal reciba el dinero con el que se fortalecería su accionar en el territorio”, es parte del comunicado oficial.

Las rutas ilícitas del Clan del Golfo han comenzado a ser identificadas tras la detención de Luis Ortiz Betancur, alias Luis, que era mencionado en los informes como uno de los principales articuladores del envío de cocaína desde el Bajo Cauca antioqueño hacia Europa para la subestructura criminal “Yeison Leudo Chaverra” del Clan del Golfo.

Alias Luis - Clan del Golfo
Este sería el responsable de gestionar el envío de narcóticos a Europa - Crédito Policía Nacional

La detención de “Luis” se registró en un operativo en conjunto entre las autoridades colombianas e Interpol como parte de la Operación Agamenón.

Alias Luis tenía más de ocho años de trayectoria dentro de la estructura ilegal y cumplía funciones clave en la coordinación de adquisición, almacenamiento y procesamiento de base de coca en varios municipios de la región. Además, era responsable de diseñar las rutas para el envío de cocaína, usando países de Centroamérica como corredores de tránsito.

El organigrama de la célula criminal incluye a otros miembros con roles definidos, a quienes se atribuyen delitos como homicidios selectivos, extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados y minería ilegal. Tras su captura, alias Luis fue presentado ante un juez y la Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir agravado.

Clan del Golfo
La orden de la Gobernación de Antioquia es recuperar las zonas rurales del departamento - crédito Ejército Nacional

La ofensiva contra el Clan del Golfo en Antioquia, tras la orden de la gobernación de priorizar la seguridad de zonas rurales del departamento, ha dejado la captura de nueve integrantes del grupo paramilitar.

El último reporte fue entregado por la Alcaldía de Rionegro, que confirmó la detención de los criminales que serían claves en las disputas territoriales que se registran en la región con el grupo delincuencial El Mesa. Seis de los detenidos fueron capturados en flagrancia en Rionegro, estos sujetos estarían vinculados con al menos cuatro homicidios recientes en zonas rurales del municipio. En el operativo se incautó un revólver calibre 38, seis cartuchos, 47 gramos de pasta base de coca, 30 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares y tres motocicletas.

“Damos un nuevo golpe contundente a quienes quieren sembrar miedo y violencia en el municipio de Rionegro. Capturamos seis integrantes del Clan del Golfo, presuntamente relacionados con los homicidios presentados en zona rural de nuestro municipio”, declaró sobre el operativo Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro.

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