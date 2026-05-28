Colombia

Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de “estafa” y cuestionó quién financia los buses y costos de las protestas “de Petro”: “No está claro”

La aparición de numerosos buses en Barranquilla desató interrogantes sobre los recursos utilizados en la movilización de asistentes, mientras el debate se centra en supuestos apoyos logísticos e implicaciones políticas de la jornada

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Dibujo estilo acuarela que muestra a Iván Cepeda con barba y pelo rizado a la izquierda, y a Álvaro Uribe con pelo canoso a la derecha, ambos con gafas.
Las declaraciones surgieron tras la llegada de delegaciones acompañadas de vehículos intermunicipales y organizaciones indígenas, alimentando controversias acerca de los recursos y apoyos detrás del evento realizado en la ciudad - crédito Visuale IA

Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano, cuestionó el cierre de campaña de Iván Cepeda, candidato de la coalición del Pacto Histórico, y lanzó una acusación directa en su cuenta oficial de X.

“Todo lo de Cepeda es trampa”, fue la afirmación que el líder del Centro Democrático hizo sobre Cepeda, además de preguntar por “el dinero de los buses” y por los costos de las manifestaciones que, según escribió, impulsa el presidente Gustavo Petro.

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El mensaje del exmandatario en X apareció después de informes periodísticos sobre la llegada de decenas de buses y delegaciones al acto político realizado el domingo 24 de mayo en Barranquilla.

En su publicación, Uribe también llamó a Cepeda “candidato del terrorismo” y puso en duda la legalidad de algunas concentraciones al afirmar que ahora se hacen “en recintos prohibidos”.

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Las acusaciones de Álvaro Uribe y los cuestionamientos sobre la financiación reavivan el debate sobre los límites éticos en la organización de concentraciones masivas y el peso de los respaldos regionales en la política nacional - crédito captura de pantalla @AlvaroUribeVel / X
Las acusaciones de Álvaro Uribe y los cuestionamientos sobre la financiación reavivan el debate sobre los límites éticos en la organización de concentraciones masivas y el peso de los respaldos regionales en la política nacional - crédito captura de pantalla @AlvaroUribeVel / X

Todo lo que comentó Uribe en su cuenta oficial de X, fue: “Todo en torno a Cepeda es una estafa: candidato a terrorista; el origen del dinero para los autobuses de las protestas (que ahora realiza en lugares prohibidos) no está claro; las protestas de Petro, los costos, ¿y quién los paga?”.

Este cuestionamiento surge cuatro días después del 24 de mayo del 2026 y luego de que El Heraldo, diario de Barranquilla, informara que corredores viales de esa ciudad quedaron ocupados por vehículos intermunicipales y buses de servicio especial que trasladaron a cientos de asistentes al cierre de campaña de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué.

El reporte menciona la llegada de personas desde municipios del Atlántico, Bolívar y otros departamentos de la región Caribe, además de la presencia de integrantes de la Minga Indígena y banderas del Consejo Regional Indígena del Cauca, organización vinculada políticamente a Aída Quilcué.

El mismo reporte señaló versiones entre asistentes sobre presuntos apoyos logísticos para asegurar la movilización de delegaciones rurales y comunitarias.

Una de las personas citadas por el medio afirmó que a algunos participantes les habrían pagado el transporte y hasta “$50.000″ para asistir, aunque esa denuncia apareció como un testimonio individual dentro de la cobertura y no como un hecho verificado por autoridades.

Dibujo que muestra a Álvaro Uribe con gafas hablando en un micrófono, con el logo azul y amarillo del Centro Democrático con silueta de persona y corazón al fondo.
La subdirectiva de Sintraelecol, junto a otras agrupaciones, hizo llamados a sus afiliados mientras se señalan posibles apoyos institucionales y la participación de comunidades indígenas en el encuentro - crédito VIsuales IA

También se conoció que sindicatos de Barranquilla promovieron la asistencia al evento por medio de convocatorias internas. Entre ellos apareció la subdirectiva Atlántico de Sintraelecol, que pidió participación activa de sus afiliados.

El contexto mencionado también alude a respaldos de contratistas, trabajadores de entidades educativas y administraciones municipales del área metropolitana.

El otro encontronazo entre Uribe y Cepeda: la pelea cazada por la seguridad en Colombia

A cinco días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, el senador Iván Cepeda respondió al expresidente Álvaro Uribe Vélez después de que lo acusara de debilitar la seguridad en Colombia y proteger a grupos armados, una confrontación que volvió a instalar en la campaña el debate sobre fuerza pública, conflicto armado y el rumbo del próximo gobierno.

En uno de los mensajes citados en el texto fuente, Uribe recordó que durante su administración “se extraditaron cerca de 1.200 personas” y usó ese antecedente para reivindicar su política frente al narcotráfico y la criminalidad. El exmandatario también reiteró en X su respaldo a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, en la recta final de la contienda.

Álvaro Uribe Vélez exaltó a Paloma Valencia y lanzó pulla contra Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe Vélez exaltó a Paloma Valencia y lanzó pulla contra Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel/X

La discusión se desató después de que Uribe publicara en su cuenta oficial de X que, si Valencia llega al poder, fortalecerá a la fuerza pública y construirá un “Plan Colombia 2”. En esa misma publicación, el exjefe de Estado afirmó que Cepeda “continuará el debilitamiento de la seguridad y la protección a los terroristas”.

La respuesta del senador y candidato presidencial del Pacto Histórico fue directa y apuntó a lo que presentó como una inconsistencia en el discurso de Uribe sobre su relación con los grupos armados. Cepeda escribió: “Uribe, lo invito a ponerse de acuerdo con usted mismo. Hace unos días, le decía a los grupos armados que ‘no confiaran’ en mí, y ahora dice que les daré ‘protección’. ¿Al fin qué? La desesperación lo lleva a contradecirse”.

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