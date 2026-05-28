Asociación Colombiana de Reumatologia calificó como “alarmante” el aumento de pacientes con complicaciones en sus extremidades por consumo de tusi

En uno de los casos a un joven le tuvieron que amputar una de sus extremidades inferiores debido a una isquemia - créditos Échele cabeza / sitio web | @asoreuma/IG

Luego de que la Secretaría de Salud de Medellín identificó 18 casos de personas que requirieron atención intrahospitalaria tras consumir tusi, conocido como “cocaína rosada”, mezclado con otras sustancias, y de que uno de los pacientes fue sometido a una amputación, la situación encendió las alertas y provocó la reacción del Ministerio de Justicia este miércoles 27 de mayo de 2026.

Además del comunicado por parte de la cartera liderada por Jorge Iván Cuervo, desde la Asociación Colombiana de Reumatología (Asoreuma) se emitió una alerta frente a esta situación y los riesgos para la salud en los jóvenes que consumen esta sustancia, por lo general, en espacios de rumba y fiestas de música electrónica.

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“Queremos lanzar una alerta a colegas, sociedades científicas, pero en especial a la comunidad, sobre la aparición de un número inusualmente elevado de casos de pacientes que se presentan a los servicios de urgencias con vasculopatías asociadas al consumo de tusi o tusibi, como también es conocido”, precisó al comienzo de la grabación Juliana Quintero Aguirre, médica especialista en toxicología clínica, que se difundió desde el perfil de Instagram de la asociación el mismo miércoles.

Este escenario tiene preocupados a los especialistas por cuenta de la composición cambiante de esa droga y por la posible presencia de adulterantes capaces de provocar lesiones vasculares graves.

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Declaraciones de Juliana Quintero Aguirre, médica especialista en toxicología clínica que junto a la Asociación Colombia de Reumatología (Asoreuma), explicaron los riesgos para la salud - crédito @asoreuma/IG

“Estos casos podrían ser confundidos con fenómenos vasculíticos que también vemos con el consumo de otras sustancias, pero en este caso ya sabemos que se trata de una isquemia crítica de extremidades inferiores y también superiores causada por una vasoconstricción profunda que impide el flujo sanguíneo hacia las extremidades”, explica la especialista.

En otras palabras la falta de oxígeno que provoca la falta de flujo de sangre en piernas o brazos puede llevar a la isquemia.

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Más adelante, la especialista aclaró que “el tusibi o cocaína rosada, no es la sustancia original que se consigue en otras partes del mundo”, y en el caso de Colombia, la doctora Quintero precisó que “es un cóctel que en la mayoría de los casos contiene ketamina, pero también contiene otras sustancias”.

Desde la Asociación Colombiana de Reumatología se resaltaron las sustancias halladas que podrían ocasionar problemas para la salud, en especial, de los más jóvenes - créditos @asoreuma/IG | @latoxi_cologa/IG

Dichos componentes pueden ser:

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Anfetaminas

Metanfetaminas

Cocaína

No obstante, para la especialista, “en el peor de los casos”, la cocaína rosada puede llegar a tener hasta “xilacina, levamisol, catinonas u opioides, como fentanilo, metadona y otros”, agregó Quintero.

Debido a todo lo anterior, la instrucción de la toxicóloga fue certera: “La recomendación es suspender inmediatamente el consumo de todas estas sustancias y, ante la aparición de dolor en las extremidades, coloración azul, morada o palidez marcada o dolor intenso tras el consumo de sustancias, consultar inmediatamente a los servicios de urgencias”.

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El caso que prendió las alarmas en Medellín por una sustancia: xilacina

Siete de esos 18 pacientes en Antioquia ingresaron a unidades de cuidados intensivos y de cuidados especiales, según la secretaria de Salud de Medellín Natalia López, destacó Blu Radio.

La funcionaria precisó a la emisora que el primer caso tuvo inicio de síntomas el 24 de febrero y que los afectados fueron atendidos en centros asistenciales de Medellín, Bello e Itagüí.

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El Ministerio de Justicia de Colombia se pronunció ante los casos en Antioquia por consumo de tusi a través de un comunicado emitido el miércoles 27 de mayo de 2026 - crédito @MinjusticiaCo/X

Además, y por medio de una publicación en sus redes sociales, el proyecto Échele Cabeza, dedicado a la reducción de riesgos y daños en consumidores de sustancias psicoactivas, difundió una explicación sobre el caso para describir qué se sabe sobre el tusi y qué hipótesis existen sobre las lesiones reportadas.

La organización aclaró que no ha podido verificar los casos informados por la Secretaría de Salud de Medellín. Aun así, el proyecto sostuvo que no sería la primera vez que se documenta en Colombia una amputación presuntamente asociada al consumo de esa mezcla.

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Este proeyecto conoció un caso reportado en Cali hace cerca de dos años, en el que hubo amputaciones de extremidades vinculadas de manera presunta al consumo problemático y reiterado de tusi.

El tusi cambia de composición entre un lote y otro

Según Échele Cabeza, el tusi no es una droga definida sino una mezcla ilegal de composición variable, lo que impide saber con precisión qué contiene en la mayoría de los casos.

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En Colombia, muchas muestras tienen ketamina como base y además pueden incluir MDMA o MDA, cafeína, colorantes y edulcorantes.

Muchos jóvenes fabrican el tusi en cocinas caseras, y en medio del proceso pueden variar, tanto las cantidades y las sustancias usadas en cada producción - crédito Policía Nacional

La organización explicó que esa inestabilidad responde a la fabricación ilegal y artesanal, a la falta de estándares de control y regulación y a la producción en pequeños lotes.

Esa variación hace más difícil la prevención y también complica el estudio de los casos en los que aparecen daños a la salud.

Sobre las afectaciones vasculares graves, el proyecto afirmó que existen varias hipótesis plausibles, aunque todavía no hay pruebas suficientes para establecer una relación causal directa.

La primera apunta al levamisol, un antiparasitario veterinario presente en entre 30% y 70% de las muestras de cocaína, según la región.

De acuerdo con el proyecto, esa sustancia fue asociada con agranulocitosis, vasculitis cutánea y necrosis tisular, cuadros que en situaciones extremas pueden terminar en amputaciones.

La segunda hipótesis se concentra en la ketamina, sobre todo cuando se consume en grandes cantidades, de manera crónica o mezclada con otras sustancias no identificadas.

La organización indicó que esa combinación podría derivar en isquemia.

También recordó que desde agosto de 2025 viene informando sobre la llamada vejiga de ketamina o síndrome de vejiga ketamínica, una afección inflamatoria y dolorosa del tracto urinario asociada al consumo crónico y abusivo de ketamina.

Varias sustancias halladas en las muestras se usan como sedantes y analgésicos de uso veterinario - crédito @echelecabeza/IG

La xilacina apareció en 10 muestras analizadas entre 2024 y 2026

La tercera hipótesis, que el proyecto calificó de preliminar y pendiente de mayor investigación, es la presencia de xilacina, un sedante y relajante muscular de uso veterinario.

De acuerdo con Échele Cabeza, esa sustancia ya fue identificada en muestras de tusi analizadas en Colombia.

La organización reportó dos hallazgos en el segundo semestre de 2024, que luego fueron confirmados por el Ministerio de Justicia.

A esos registros se sumaron seis muestras en 2025 y otras dos en lo corrido de 2026, para un total de 10 muestras con presencia de xilacina en ese período.

Sobre ese punto, el proyecto señaló que todavía no puede vincular la xilacina con los casos detectados en Colombia. Y aunque en Estados Unidos sí está bien documentada su relación directa con necrosis y amputaciones, porque la sustancia figura entre los principales adulterantes del fentanilo.