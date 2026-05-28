Ministerio de Justicia advirtió sobre la presencia de medicamentos veterinarios en el tusi y alertó por graves riesgos para la salud

El Ministerio de Justicia de Colombia advierte sobre la presencia de hasta nueve drogas, incluidas sustancias veterinarias, en el tusi o 'cocaína rosada' - crédito Composición fotográfica: Visuales IA, MinJusticia

El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia emitió un comunicado el miércoles 27 de mayo en el que advierte a la ciudadanía sobre la presencia de hasta nueve sustancias psicoactivas distintas, algunas de uso veterinario, en el tusi, también conocido como “cocaína rosada”, y solicitó fortalecer la vigilancia, prevención y reducción de riesgos ante el aumento de complicaciones graves de salud asociadas a su consumo.

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) del Observatorio de Drogas de Colombia, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, ha identificado que el tusi no responde a una fórmula única, sino que se trata de una combinación variable de múltiples drogas, cuya composición depende de la disponibilidad de sustancias y de quien la prepare.

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Desde 2013, el SAT realiza un seguimiento permanente a través del análisis de muestras de calle, y sus estudios demuestran que esta sustancia puede contener hasta nueve compuestos diferentes, entre ellos derivados anfetamínicos como Mdma, MDA y metanfetamina, así como ketamina, cafeína y paracetamol.

El Sistema de Alertas Tempranas revela que la composición del tusi varía según la disponibilidad de drogas y quienes la elaboran - crédito MinJusticia

Entre los adulterantes detectados se encuentran Pmma, oxicodona, tramadol, clonazepam, cocaína y catinonas sintéticas, además de fenacetina, fluoxetina, pregabalina, lidocaína, aminopirina y medicamentos veterinarios como levamisol y xilazina, según el informe oficial del Ministerio.

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Esto implica que los consumidores desconocen con exactitud qué están ingiriendo, lo que incrementa los riesgos de afectaciones graves e impredecibles en la salud.

Llamado a las autoridades y al sector salud

El Ministerio de Justicia solicitó a las autoridades sanitarias del país reforzar la vigilancia epidemiológica, la prevención y la reducción de riesgos. El comunicado insta a los responsables de salud a fortalecer la vigilancia de casos y el seguimiento a pacientes con antecedentes de consumo de tusi para garantizar una atención adecuada y oportuna.

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La entidad también puso a disposición de las autoridades locales y nacionales el equipo técnico del SAT para fortalecer la recolección y análisis de muestras en calle, con el objetivo de generar evidencia científica que permita comprender mejor la composición y los efectos de esta sustancia en la población.

El tusi puede contener mezclas peligrosas de MDMA, metanfetamina, ketamina, cafeína, paracetamol y medicamentos de uso veterinario como levamisol y xilazina - crédito Visuales IA

El Ministerio enfatizó que, ante cualquier síntoma o señal de alerta tras el consumo de tusi u otras sustancias psicoactivas, la recomendación para la ciudadanía es acudir inmediatamente a un centro de salud. También pidió compartir la información difundida para advertir a otros sobre los riesgos asociados.

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Complicaciones vasculares y expansión de la alerta

El comunicado del Ministerio de Justicia se emite tras reportes de la Secretaría de Salud de Antioquia y confirmaciones en Medellín, donde se registraron complicaciones graves en la salud de consumidores de tusi.

La Asociación Colombiana de Medicina Vascular (Acmv) alertó públicamente sobre el aumento sostenido de casos de complicaciones vasculares graves vinculadas a esta sustancia, especialmente en pacientes jóvenes.

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Según la Acmv, el tusi puede desencadenar efectos simpaticomiméticos potentes, que resultan en vasoespasmo arterial severo, trombosis arterial y venosa aguda, así como distintos cuadros de isquemia capaces de comprometer extremidades.

Se documentó necrosis digital y síndrome compartimental con riesgo de amputaciones y secuelas irreversibles, además de accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, incluso en personas sin antecedentes cardiovasculares.

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La ingestión de tusi expone a los consumidores a riesgos impredecibles y graves para la salud, debido a la falta de control sobre su composición - crédito X

La combinación de sustancias detectadas puede provocar daño de órgano blanco, vasculitis por hipersensibilidad y lesiones cutáneas isquémicas, según la información entregada por la asociación médica.

Los especialistas señalaron que el diagnóstico de estas complicaciones puede ser complejo en pacientes jóvenes, donde no suele considerarse una causa vascular de primera línea.

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Recomendaciones a la ciudadanía y personal de salud

La Acmv y el Ministerio de Justicia llaman a la población a evitar el consumo de tusi y a buscar atención médica inmediata ante síntomas como dolor intenso en una extremidad, cambios de coloración, sensación de frialdad o entumecimiento, cefalea súbita intensa o dificultades para hablar.

El comunicado también solicita al personal médico, especialmente en áreas de urgencias, neurología y cirugía vascular, incluir el consumo de tusi o 2C-B entre los antecedentes a evaluar en casos de presentaciones vasculares atípicas o de inicio súbito.

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Igualmente, se recomienda la orientación sin estigmatización a los pacientes sobre los riesgos vasculares documentados.