Colombia

Asmet Salud EPS confirmó el traslado de Breider Murcia Correa a un hospital de Bogotá para evitar una amputación

El paciente fue remitido finalmente a una clínica de mayor especialización, tras semanas sin acceso a los procedimientos urgentes requeridos y después de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El centro médico al que fue llevado inicialmente el joven no contaba con atención especializada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asmet Salud EPS informó el 27 de mayo de 2026 que Breider Murcia Correa, que se convirtió en noticia nacional por esperar una cirugía especializada por más de 50 días, ya fue trasladado a un servicio de alta complejidad en Bogotá, una atención que llega después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgara medidas cautelares al paciente al considerar que su vida, su integridad personal y su salud estaban en riesgo de daño irreparable en Colombia.

Y es que el organismo internacional sostuvo que el joven había esperado durante semanas sin que se concretara una solución efectiva para el procedimiento especializado que necesitaba.

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Según el comunicado de Asmet Salud EPS, el afiliado de Florencia, Caquetá, que sufrió un grave accidente de tránsito, se encuentra actualmente en la Sub-Red Integrada de Servicios de Salud Sur USS Tunal, bajo monitoreo permanente y con manejo especializado para su estabilización y continuidad del tratamiento.

La entidad añadió que el paciente ingresó el miércoles 27 de mayo al servicio de alta complejidad, donde recibirá atención para cirugía reconstructiva y ortopedia, con valoraciones inmediatas y seguimiento permanente.

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Además del comunicado, en sus redes sociales, la EPS señaló: “Frente al caso de Breider Murcia Correa, informamos que el paciente ingresó a un servicio de alta complejidad, donde recibirá atención oportuna y especializada para el manejo de su salud”.

Comunicado oficial de la entidad médica a cargo del proceso - crédito Asmet Salud EPS / X
Comunicado oficial de la entidad médica a cargo del proceso - crédito Asmet Salud EPS / X

La Cidh advirtió riesgo de amputación y pidió una remisión urgente a una clínica especializada

De acuerdo con la Cidh, la solicitud que dio origen a las medidas cautelares indicó que Breider Correa sufrió el accidente el 16 de marzo de 2026, fecha desde la que permanecía hospitalizado en el Hospital Departamental María Inmaculada, en el que no se podían realizar los procedimientos requeridos para su evolución.

Del mismo modo, se informó que el 2 de abril de 2026 una orden médica dispuso su remisión urgente a un centro especializado de alto nivel para una cirugía reconstructiva de pie y tobillo. También advirtió que, pese a una sentencia de tutela favorable y a varias solicitudes de remisión, la intervención aún no se había practicado y existía riesgo de amputación del miembro inferior afectado.

Según el organismo, el Estado colombiano activó a las entidades concernidas y remitió respuestas de la Superintendencia de Salud y del Hospital Departamental María Inmaculada. Esas respuestas, de acuerdo con la Comisión, indicaban que se habían adelantado gestiones para remitirlo a instituciones de mayor complejidad y que esas acciones seguían en curso.

Tras revisar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión concluyó que, pese a las múltiples gestiones de remisión y a la acción de tutela favorable, no se había materializado el traslado a una institución capaz de practicar el procedimiento médico especializado requerido.

Finalmente, tras días de espera y la intervención de la Cidh, se confirmó que el paciente fue remitido a Bogotá, donde está a la espera de la intervención quirúrgica para evitar que pierda su extremidad inferior izquierda.

Vista cercana de una sirena de emergencia roja encendida, montada en el techo de un vehículo, con luces LED parpadeantes visibles.
Finalmente, el ciudadano fue trasladado de urgencia a Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un largo proceso para lograr el traslado

Después de que el joven ingresara al hospital de Caquetá el 16 de marzo de 2026 tras haber sufrido un accidente de tránsito, se confirmaron fracturas y lesiones en sus extremidades inferiores. Los médicos consideraron que debía ser trasladado por la gravedad de las heridas y el procedimiento de urgencia que necesitaba, aunque el proceso se retrasó.

Incluso, intervino el Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia que pidió a la EPS trasladar al joven en un plazo de 48 horas, pero la orden no se cumplió: “Comprobado el desacato a la decisión judicial, se concluye así una actitud negligente y displicente que debe ser sancionada, pues se le brindaron todas las garantías de defensa, inclusive dándole plazos y oportunidades”.

Cidh protegió a joven colombiano en riesgo de amputación - crédito Visuales IA
Cidh protegió a joven colombiano en riesgo de amputación - crédito Visuales IA

Ante este panorama intervino la Superintendencia Nacional de Salud que determinó barreras en el proceso. Finalmente, intervino la Cidh y fue así como se logró agilizar el proceso.

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