Revelan la ruta del taxi que habría transportado el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá

Las pistas recopiladas hasta el momento orientan la investigación hacia razones personales, mientras el CTI recoge testimonios y los peritos forenses continúan los análisis sobre el estado del cadáver - crédito @pasaenbogotá / X

La investigación por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel avanza con la revelación de la ruta que habría seguido el taxi utilizado para trasladar su cadáver desde una vivienda en Kennedy hasta un potrero en el barrio El Tintal, en el suroccidente de Bogotá.

Las autoridades consideran que este hallazgo es clave para identificar a los responsables del crimen, que ha generado conmoción en la capital colombiana. Según reportó Noticias Caracol, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el trayecto que siguió el taxi la madrugada del 21 de mayo.

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En los videos se observa a tres hombres saliendo de una vivienda en el barrio La Rivera, en la localidad de Kennedy, cargando una maleta con dificultad. Las autoridades establecieron que dentro de la maleta se encontraba el cadáver de Kevin Santiago Ángel, docente de Informática y Robótica, de 31 años.

La ruta del taxi que trasladó el cuerpo de Kevin Santiago Ángel es clave para identificar a los autores del homicidio en Bogotá - crédito Captura de video: Noticias Caracol / YouTube

Los registros muestran cómo los hombres subieron la maleta al baúl de un taxi estacionado frente a la casa. De acuerdo con el informe del medio citado, el vehículo partió rumbo a un potrero en el barrio El Tintal, a unos diez minutos en automóvil desde la vivienda.

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En ese punto, los presuntos homicidas abandonaron la maleta y le prendieron fuego, acción que permitió a las autoridades ubicar el cuerpo ese mismo día tras la alerta de recicladores y vecinos del sector que notaron el objeto sospechoso entre escombros.

El hallazgo y las primeras pistas

El cuerpo de Kevin Santiago fue hallado por una mujer que transitaba por una vía exclusiva para bicicletas en esa zona. “Yo me acerqué por curiosidad y vi una pierna afuera. Pasó una moto de la Policía y yo les dije que miraran porque ahí había un muerto”, relató la testigo a Citytv. El hallazgo ocurrió en la tarde del 21 de mayo, dos días después de que la familia del docente reportara su desaparición.

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El hallazgo del cuerpo de Kevin Santiago causó indignación en la comunidad educativa y fue posible gracias a la alerta de recicladores y vecinos - crédito X

De acuerdo con el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Cortés, la identificación del cuerpo se logró mediante técnicas de lofoscopia y comparación de huellas dactilares. El informe forense reveló que el cadáver presentaba signos de tortura, lo que incrementó la indignación entre familiares, colegas y la comunidad educativa.

Desaparición y contexto previo

La desaparición de Ángel se produjo la noche del 20 de mayo, después de salir del Colegio Santiago de las Atalayas en la localidad de Bosa, donde impartía clases. Tras cumplir su jornada laboral, se dirigió a un gimnasio en el barrio Gran Colombiano, en Kennedy.

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El último contacto fue a través de WhatsApp a las 6:15 p. m., cuando informó a su madre, Marta Garzón, que estaba entrenando. Posteriormente, no respondió más mensajes ni llamadas. Su familia formalizó la denuncia de desaparición esa misma noche.

Investigación y primeras hipótesis

El informe forense confirmó signos de tortura en el cadáver, lo que incrementó la conmoción en la capital colombiana - crédito X

Las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación se concentran en la ruta del taxi y en los videos de seguridad como elementos clave para identificar a los responsables. Fuentes consultadas por el mismo medio confirmaron que la investigación apunta a cinco hombres presuntamente involucrados, aunque por ahora no hay capturas confirmadas.

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La principal hipótesis descarta que el crimen esté relacionado con un robo o un ajuste de cuentas. Los investigadores consideran que se trató de un homicidio por motivos personales, posiblemente de tipo pasional.

Entre las pruebas, figura el ingreso del docente a la vivienda en compañía de una mujer, horas antes de la desaparición. El CTI de la Fiscalía ha entrevistado a testigos y mantiene abiertas varias líneas de indagación.

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El cuerpo del docente Kevin Santiago Ángel Garzón permanece bajo análisis forense a la espera de la entrega a su familia.