Condenan a extranjero que abusó de una joven de 15 años y se escondió de la Policía en un tanque de agua

El sujeto aceptó los cargos tras verse acorralado por las autoridades -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un juez de conocimiento condenó a Javier Aquin Querales a 40 años y un mes de prisión por abusar sexualmente de una adolescente de 15 años en Girardota (Antioquia), el 30 de enero. En el reporte oficial, emitido en la jornada del miércoles 27 de mayo de 2026, el ente judicial confirmó que la sentencia quedó en firme tras la verificación de las pruebas.

Del mismo modo, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que el condenado, de 24 años y nacionalidad venezolana, aceptó los cargos durante la audiencia de formulación de acusación, en la que se declaró responsable de los delitos de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y fuga de presos.

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Cabe mencionar que la captura se llevó a cabo poco después de la agresión, en el momento en el que la Policía Nacional lo encontró oculto en un tanque de almacenamiento de agua ubicado en el segundo piso del inmueble donde vivía.

El sujeto intentó escapar tras los hechos pero fue hallado por las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía sostuvo que el agresor amenazó a la víctima con un cuchillo

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, el hombre entró a la vivienda de la víctima y la sometió mediante una amenaza de muerte.

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Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación en su reporte oficial: “El hoy condenado ingresó a la vivienda de la víctima amenazándola de muerte con un cuchillo y la abusó sexualmente en varias oportunidades”.

La entidad precisó que las pruebas presentadas en el proceso permitieron ratificar la condena impuesta por el juez.

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Además, se indicó que la respuesta judicial se apoyó en la investigación liderada por la dependencia especializada de la Fiscalía para delitos contra niños, niñas y adolescentes, cuyo equipo recolectó las pruebas suficientes que terminaron por sustentar la acusación y llevaron a la aceptación de cargos por parte de Aquin Querales.

Cabe mencionar que la decisión judicial no solo sancionó la agresión sexual, sino el delito de fuga de presos y esta no será modificada, pues quedó en firme tras la verificación del caso.

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Alerta por casos de violencia sexual en el país

Los criminales continúan atacando a los menores de edad en el país - crédito Colprensa

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Nelson Lozano Cortés, de 58 años, señalado de realizar tocamientos sexuales en contra de una niña de 8 años en un bus intermunicipal en Tenjo (Cundinamarca).

Según el informe oficial, emitido por la Fiscalía General de la Nación, el hecho ocurrió el 18 de mayo de 2026 en un vehículo que cubría la ruta El Rosal–Tenjo, cuando la menor viajaba con su madre y su hermano. Sin embargo, al ver que el bus estaba vacío, la pequeña cambió de silla, momento que el hombre aprovechó para someterla a tocamientos indebidos.

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Las autoridades piden a las víctimas y cuidadores denunciar lo antes posible - crédito Sergio Acero/Colprensa

Ante la gravedad de los hechos, la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Pese a los testimonios de las víctimas, el procesado no aceptó el cargo.

El reporte del ente judicial indicó que la Policía Nacional lo capturó en flagrancia, por lo que los familiares y allegados están a la espera de la condena en su contra para evitar que más niños sean agredidos por el abusador.

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Entre tanto, las autoridades pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier acto que atente en contra de la integridad de los menores de edad, con el fin de capturar a los criminales y garantizar el restablecimiento de derechos de los niños. En cuanto a los casos de los más pequeños, se pidió a padres y cuidadores estar atentos a las señales de temor a una persona o lugar, así como dolores y sangrados.