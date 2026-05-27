Elecciones presidenciales Colombia 2026: por qué Barranquilla es clave y la razón por la que Cepeda y De la Espriella cerraron allí sus campañas

La primera vuelta se desarrollará el domingo 31 de mayo, y en caso de haber segunda vuelta, será el domingo 21 de junio de 2026 - créditos Alcaldía de Barranquilla / sitio web | @karolsolismenco/IG | @ivancepedacastr/IG | @delaespriella_style/IG

A solo cuatro días de la primera vuelta presidencial en Colombia, Barranquilla se ha convertido en el epicentro político del Caribe y el país.

¿La razón? Dos de los principales aspirantes a la Presidencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, decidieron cerrar sus campañas en la capital del Atlántico, una decisión que, según el análisis de Karol Solís Menco, politóloga, docente universitaria y creadora de contenido, no es casualidad sino reflejo de una realidad política y cultural.

PUBLICIDAD

Su mirada dejó expuesta la influencia y el interés por parte de los candidatos en obtener la mayor cantidad de votos en Barranquilla.

“El Caribe pone presidente”: el análisis de los cierres de campaña de Cepeda y De la Espriella

Solís Menco compartió un video el 26 de mayo en el que desglosa las razones detrás de esta apuesta estratégica.

PUBLICIDAD

Según la politóloga, el Caribe colombiano —y especialmente Barranquilla— se ha consolidado en la última década como una de las regiones con mayor capacidad de movilización y de influencia electoral.

“No es coincidencia que Cepeda y Abelardo cierren en Barranquilla. Ambos reconocen el peso electoral y simbólico de una región que no solo define bancadas, sino que puede inclinar la balanza presidencial”, afirma la docente e influencer.

PUBLICIDAD

crédito @karolsolismenco/IG

La región Caribe, territorio decisivo en los comicios presidenciales de Colombia

Para Solís Menco, el Caribe dejó de ser visto como un simple “voto de opinión” o un “reducto costeño” y pasó a convertirse en el terreno donde se juegan las grandes alianzas y se consolidan los apoyos clave.

“En las últimas elecciones, Barranquilla y la Costa han sido determinantes para definir la segunda vuelta. Aquí hay maquinaria, hay opinión y hay una movilización social que impacta en todo el país”, explica.

PUBLICIDAD

La politóloga destaca que tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella han construido campañas que apelan a la identidad caribe, no solo en su discurso, sino en la selección de sus fórmulas, la música de sus cierres y la agenda de sus giras.

“Ambos han entendido que, para ganar, hay que conquistar el Caribe. No solo se trata de sumar votos, sino de conquistar un relato de pertenencia”, argumenta Solís Menco.

PUBLICIDAD

Barranquilla, epicentro de campaña presidencial

En su análisis, Karol Solís Menco señala que la decisión de elegir Barranquilla como escenario para los cierres de campaña responde también a factores logísticos y simbólicos.

“Barranquilla es la ciudad con mejor infraestructura de eventos, con conectividad aérea y con una concentración de medios de comunicación que permite amplificar el mensaje. Además, es la puerta de entrada al Caribe y el lugar donde convergen líderes y estructuras políticas de toda la región”, expuso en el video la creadora de contenido.

PUBLICIDAD

No obstante, la politóloga recuerda que en elecciones pasadas, las campañas que lograron encender la plaza de Barranquilla terminaron avanzando en la competencia nacional.

“Lo que pasa en el Malecón, en la Plaza de la Paz o en el estadio Metropolitano resuena en toda Colombia. Por eso, ambos candidatos han hecho un esfuerzo decidido por mostrarse cerca de la gente, arropados por la bandera del Atlántico y con símbolos costeños”, puntualizó la politóloga.

PUBLICIDAD

Estrategias de polarización y movilización

Más adelante en su comparación, Solís Menco recalcó que la apuesta por el Caribe no es solo un tema de votos, sino parte de una estrategia de polarización y movilización.

“Cepeda y Abelardo representan polos opuestos en el espectro político. Al cerrar campaña en Barranquilla, buscan no solo consolidar sus bases, sino enviar un mensaje de fuerza y de territorialidad”, rescató la politóloga, que se refirió también a la presencia masiva de seguidores y la cobertura mediática que genera un cierre en el Caribe pueden marcar la última impresión en los indecisos y movilizar a quienes aún dudan en votar.

PUBLICIDAD

La frase que da título al análisis de Solís Menco (“El Caribe pone presidente”) recoge el espíritu de la coyuntura electoral.

“El Caribe pone presidente porque aquí se decide quién pasa a segunda vuelta, quién negocia con quién y qué discursos logran conectar con el país profundo”, sentenció en su análisis la creadora de contenido.

En la parte final de su revisión, la experta hizo hincapié en que, a lo largo de la historia, el Caribe ha sido visto como “el patio trasero de la política”, pero hoy es el escenario donde se libran las batallas decisivas.

“Aquí los políticos no vienen solo a buscar votos. Vienen a buscar legitimidad, respaldo y a construir gobernabilidad”, puntualiza.

Solís Menco finaliza su reflexión invitando a observar con atención los resultados y la participación en el Caribe este domingo.

“Más allá de encuestas y pronósticos, el pulso real de la elección se medirá en las calles de Barranquilla y en la Costa. Aquí se verá quién logra conectar de verdad con la gente, quién entiende el país diverso y quién merece el apoyo de una región que ha aprendido a ser protagonista”, cerró la politóloga y creadora de contenido.