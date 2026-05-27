¿Fotos del voto? La Registraduría de Colombia recuerda la prohibición clave para las elecciones de 2026

Elecciones 2026: Las reglas sobre celulares y cámaras que todo colombiano debe conocer antes de votar - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos

A pocos días de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil volvió a recordar cuáles son las restricciones que deberán cumplir los ciudadanos en los puestos de votación, especialmente frente al uso de celulares y cámaras al momento de marcar el tarjetón.

La medida, que suele generar dudas entre los votantes en cada jornada democrática, busca proteger uno de los principios fundamentales del sistema electoral colombiano: el secreto del voto. Por esa razón, las autoridades reiteraron que no está permitido tomar fotografías del tarjetón ni utilizar dispositivos móviles dentro de los cubículos de votación.

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Según la Registraduría, cerca de 41 millones de colombianos estarían habilitados para participar en las elecciones presidenciales, por lo que las autoridades electorales han intensificado las campañas pedagógicas para evitar irregularidades y garantizar la transparencia del proceso.

La razón por la que está prohibido tomar fotos al voto

De acuerdo con la entidad, la restricción no es una recomendación informal, sino una disposición respaldada por normas oficiales expedidas por el Gobierno nacional para mantener el orden público durante las elecciones.

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La Registraduría reitera prohibición de celulares y cámaras en los cubículos de votación - crédito @Registraduria/X

“Durante la jornada electoral, no podrán usarse, dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.”, establece el artículo 11 del Decreto 430 de 2018.

La medida fue ratificada posteriormente en otras disposiciones como el Decreto 847 de 2018, el Decreto 318 de 2022 y el reciente Decreto 211 de 2026, normas que continúan vigentes para regular el comportamiento dentro de los puntos de votación.

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La Registraduría ha explicado que la prohibición busca evitar delitos como la compra de votos, las presiones indebidas a electores y posibles casos de fraude electoral y las fotografías del tarjetón podrían utilizarse como prueba para demostrar por quién votó una persona, práctica que facilitaría mecanismos ilegales de manipulación política.

Además, las autoridades consideran que impedir el uso de cámaras y celulares dentro de los cubículos ayuda a garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho de manera libre y secreta.

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El Gobierno mantiene restricciones al uso de dispositivos electrónicos durante las elecciones presidenciales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

¿Se puede usar el celular en algún momento?

Aunque la restricción aplica durante toda la jornada electoral dentro de los puestos de votación, la Registraduría aclaró que existen algunas excepciones específicas.

Por ejemplo, los ciudadanos sí podrán utilizar el teléfono móvil para presentar la cédula digital al momento de identificarse ante los jurados de votación. De igual manera, los medios de comunicación acreditados tendrán autorización para realizar grabaciones y registros audiovisuales en las zonas permitidas.

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Sin embargo, dentro de los cubículos donde se marca el tarjetón seguirá estando prohibido utilizar celulares, cámaras fotográficas o cualquier dispositivo de grabación.

¿Qué pasa si alguien toma una foto del voto?

Aunque actualmente no existe una multa específica establecida únicamente por fotografiar el tarjetón, las autoridades sí tienen la facultad de intervenir cuando un ciudadano incumple la norma.

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La Registraduría Nacional pone la lupa en el uso de celulares durante los comicios presidenciales en Colombia - crédito @Registraduria/X

Entre las medidas que podrían adoptarse están llamados de atención, el retiro temporal del dispositivo móvil e incluso la expulsión del puesto de votación si la conducta persiste.

Además, si las autoridades consideran que el hecho podría estar relacionado con delitos electorales como compra de votos o constreñimiento al sufragante, la situación podría derivar en investigaciones judiciales más graves.

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Las autoridades electorales insistieron en que el objetivo principal de estas medidas es preservar la transparencia del proceso democrático y evitar cualquier práctica que pueda poner en riesgo la libertad del elector al momento de votar.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se realizará el domingo 31 de mayo de 2026, jornada en la que los ciudadanos elegirán al próximo presidente y vicepresidente del país para el periodo 2026-2030. En caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos válidos, se llevará a cabo una segunda vuelta presidencial el 21 de junio de 2026 entre los dos aspirantes más votados.

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