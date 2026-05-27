Paloma Valencia cuestionó la credibilidad de las encuestas electorales, a pesar de que ella es candidata por una encuesta: “Son como los contadores de los mafiosos, chimbas”

Paloma Valencia descartó un plan alternativo y cuestionó encuestas - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia

La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, afirmó que su campaña no contempla un escenario fuera de la victoria en las próximas elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026.

Durante una intervención en el programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, la dirigente política rechazó con firmeza cualquier posibilidad de respaldo a otros aspirantes y desestimó la validez de los sondeos electorales.

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En la entrevista, Valencia fue interrogada sobre la opción de un respaldo eventual a Abelardo de la Espriella si no lograra acceder a la presidencia. La también congresista respondió de manera categórica: “No tengo tanta imaginación. No, la verdad...”, evitando así considerar un desenlace distinto al triunfo propio.

La candidata enfatizó que el Centro Democrático carece de alternativas fuera de su propia apuesta electoral y recalcó la robustez de su proyecto político.

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Paloma Valencia negó alianzas y calificó de “chimbas” las encuestas - crédito Mauricio Dueñas/EFE

La senadora detalló la magnitud de la movilización de su campaña y contrastó los números actuales con los obtenidos en anteriores procesos electorales.

“Yo estaba cuando sacamos, 3.200.000. Yo sé qué tamaño era mi campaña y sé qué tamaño tiene hoy en las calles. Y lo puedo reconocer”, aseguró Valencia en el espacio radial. Además, resaltó la asistencia masiva a sus actos proselitistas: “Vieron nuestros cierres, más de 35 mil, 40 mil personas en Antioquia. El Movistar Arena lleno, más lleno que en los otros eventos. Hicimos los eventos en Barranquilla, impresionantes”.

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En relación con los estudios de opinión publicados durante la contienda, Paloma Valencia expresó una postura crítica. Calificó las encuestas como instrumentos poco confiables y utilizó una metáfora para describir su percepción: “Las encuestas son como los contadores de los mafiosos. Chimbas. No crean en eso”, manifestó la candidata, reiterando que el sentimiento de apoyo se refleja “en la realidad concreta” de las calles y no en los números que divulgan las consultoras.

Por último, Valencia ratificó a los ciudadanos a guiarse por propuestas y valores: “Vote por la decencia, vote por un proyecto de país, vote por propuestas, vote por lo que Colombia necesita. No se ponga a creer en encuestas chimbas que son de contadores de mafiosos”.

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Paloma Valencia sostuvo que el Centro Democrático solo apuesta por su propio proyecto - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Paloma Valencia perdió respaldo y siguió cayendo en reciente encuesta del CNC

El próximo 31 de mayo de 2026 se realizarán las elecciones presidenciales en Colombia. Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, encabezó la intención de voto con un 33,4%. Detrás, en segundo lugar, apareció Abelardo de la Espriella con un 30,9%, mientras que Paloma Valencia, representante del Centro Democrático, ocupó el tercer puesto con un 12,6%.

El informe del CNC destacó que Cepeda ha mantenido el primer lugar en todas las mediciones realizadas durante 2026.

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La encuesta del 3 de mayo lo ubicó en su punto más alto del año, con un 37,2%. Sin embargo, en la última medición se observa una baja de 3,8 puntos porcentuales. Ninguna de las cinco encuestas del año mostró a Cepeda superando el 40% de respaldo.

Paloma Valencia está en el tercer lugar de reciente encuesta del CNC, por detrás de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por su parte, De la Espriella alcanzó por primera vez una cifra superior al 30% y sumó diez puntos porcentuales en las últimas tres semanas. El análisis regional reveló que en el Eje Cafetero lideró con 35%, mientras que en Bogotá la ventaja se inclinó hacia Cepeda, quien obtuvo 37,1%.

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Paloma Valencia evidenció una caída sostenida. En mayo contaba con un 15,6% y en la medición actual descendió a 12,6%. Comparada con marzo, cuando tenía 22,2%, la diferencia es de 9,6 puntos porcentuales. Hace dos meses era considerada la principal figura conservadora y contaba con el respaldo de Álvaro Uribe Vélez.

La encuesta también posicionó a Claudia López y Sergio Fajardo entre los cinco primeros lugares, con 2,5% y 2,1% respectivamente, sin superar el 2% otros aspirantes. En los posibles escenarios de segunda vuelta, el CNC calculó un empate técnico entre De la Espriella y Cepeda. El panorama reflejó una competencia cerrada sin un resultado anticipado.

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