Colombia

General Hugo López condenó el “cobarde atentado terrorista” contra Batallón Cartagena en La Guajira: se le atribuye al frente Seis de Diciembre del ELN

Tras la respuesta institucional, se activaron operativos conjuntos para reforzar la vigilancia y proteger a la población aledaña de futuros incidentes

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Los hechos ocurrieron en el Batallón Cartagena, donde artefactos lanzados desde un vehículo afectaron instalaciones militares y viviendas vecinas, mientras las investigaciones apuntan al ELN como posible responsable del ataque - crédito Federico Ríos / Reuters
Los hechos ocurrieron en el Batallón Cartagena, donde artefactos lanzados desde un vehículo afectaron instalaciones militares y viviendas vecinas, mientras las investigaciones apuntan al ELN como posible responsable del ataque - crédito Federico Ríos / Reuters

Fuentes de inteligencia identificaron al frente ‘Seis de Diciembre’ del ELN como el principal responsable del atentado terrorista cerca del Batallón Cartagena en Riohacha, departamento de La Guajira, en la madrugada del 27 de mayo del 2026.

El ataque causó 12 militares lesionados, entre ellos “dos suboficiales, siete soldados profesionales y tres regulares”, según el secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velásquez, en diálogo con Blu Radio.

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El atentado, que según fuentes de inteligencia fue perpetrado por la mencionada subestructura del ELN, provocó el inmediato despliegue de operaciones de seguridad por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Además, según lo mencionado por Misale Velásquez, este hecho puso en riesgo a la población civil que vive cerca del Batallón Cartagena y condujo a la intensificación de la vigilancia en este punto estratégico de Colombia.

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Reacción de las Fuerzas Militares al atentado en La Guajira

El general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares, calificó en Blu Radio el hecho como un “cobarde atentado terrorista”, atribuyendo la responsabilidad al ELN.

Las autoridades consideran que el atentado estaría relacionado con retaliaciones por recientes detenciones de integrantes del grupo armado activo en la región - crédito captura de pantalla / @COMANDANTE_FFMM / X
Las autoridades consideran que el atentado estaría relacionado con retaliaciones por recientes detenciones de integrantes del grupo armado activo en la región - crédito captura de pantalla / @COMANDANTE_FFMM / X

Condeno categóricamente el cobarde atentado terrorista perpetrado en las inmediaciones del Batallón Cartagena, en Riohacha, La Guajira, un acto criminal del ELN que deja varios de nuestros soldados afectados, además de poner en riesgo a la población civil de la zona”, según afirmó el Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto, en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

López advirtió que el ataque no solo afectó a los uniformados, sino que también constituyó una grave amenaza para los residentes aledaños a la instalación militar.

Durante su pronunciamiento, el oficial subrayó el riesgo permanente que implica la presencia de estructuras armadas en La Guajira. Remarcó que las autoridades mantienen vigilancia constante en la zona debido a las condiciones de seguridad.

Acciones de seguridad y búsqueda de responsables tras el atentado

Luego del incidente, las autoridades activaron operaciones coordinadas entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para reforzar la seguridad en Riohacha y avanzar en la identificación y captura de los responsables, tal como informó Blu Radio.

“En coordinación con la Policía Nacional y las autoridades locales, mantenemos operativos en la zona para fortalecer la seguridad y avanzar en la identificación y captura de los responsables. Reiteramos nuestro compromiso con la preservación de la estabilidad del territorio y el combate a las estructuras criminales que buscan sembrar el miedo y la violencia en las comunidades”, afirmó Hugo López en su publicación en X, antes Twitter.

- crédito Colprensa/Captura de Pantalla X
- crédito Colprensa/Captura de Pantalla X

Se mantuvieron tropas desplegadas en el área con la finalidad de evitar nuevas alteraciones del orden público.

Las acciones también buscan preservar la estabilidad local y proteger tanto al personal militar como a los habitantes civiles. La labor de búsqueda de los responsables sigue en curso y constituye una medida esencial frente al accionar persistente de estructuras ilegales vinculadas al ELN.

La violenta acción en las inmediaciones del Batallón Cartagena, atribuida al Frente ‘Seis de Diciembre’, evidenció el impacto continuo de la violencia armada en la región. El incidente afectó directamente a las fuerzas del orden y expuso nuevamente el desafío institucional ante las estructuras criminales en La Guajira.

Esto dijo el Ministerio de Defensa sobre el atentado

El Ministerio de Defensa de Colombia anunció una recompensa de hasta $200 millones para identificar y capturar a los responsables del atentado con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6 Cartagena en Riohacha,

Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa Nacional, condenó el ataque y lo calificó como un crimen de lesa humanidad y una violación de los derechos humanos. En un mensaje publicado en X, el ministro sostuvo que la acción sería atribuible de manera preliminar al ELN.

- crédito PedroSanchezCol/X
- crédito PedroSanchezCol/X

“El terrorismo es una acción cobarde y de debilidad del cartel de asesinos y secuestradores del ELN”, escribió Sánchez en esa red social. El ministro añadió que el hecho podría ser una reacción a los operativos ejecutados por las Fuerzas Militares contra esa guerrilla en el Caribe colombiano.

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