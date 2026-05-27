Colombia

Gobierno abre convocatoria para probar internet satelital en zonas rurales de Colombia

El MinTIC, la CRC y la ANE habilitaron un laboratorio regulatorio que permitirá ensayar soluciones de conectividad en regiones apartadas bajo supervisión estatal

Guardar
Google icon
Starlink permite conexión a internet satelital en zonas con baja cobertura, ideal para usuarios de iPhone, Samsung, Motorola y Google. (Starlink)
Internet satelital en zonas rurales de Colombia (Starlink)

El Gobierno nacional abrió oficialmente la primera convocatoria del Sandbox Regulatorio Sectorial, una estrategia con la que busca impulsar pruebas de internet satelital en regiones rurales y apartadas del país. La iniciativa permitirá que operadores y proveedores de telecomunicaciones experimenten con nuevas tecnologías de conectividad bajo un entorno regulatorio controlado y supervisado por las autoridades del sector.

La convocatoria fue anunciada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en conjunto con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

PUBLICIDAD

La información fue divulgada por el Ministerio TIC y retomada por Revista Semana en medio de la discusión sobre la expansión de servicios digitales hacia zonas históricamente desconectadas del país.

Internet satelital en zonas rurales de Colombia | Europa Press
Internet satelital en zonas rurales de Colombia | Europa Press

Un laboratorio para probar nuevas tecnologías

El proyecto funcionará bajo la figura de un “sandbox regulatorio”, un mecanismo utilizado en distintos países para permitir pruebas controladas de tecnologías innovadoras mediante flexibilizaciones temporales en ciertas reglas regulatorias.

PUBLICIDAD

Según explicaron las entidades responsables, el objetivo es facilitar el desarrollo de soluciones de conectividad en territorios donde actualmente existen dificultades para desplegar infraestructura tradicional como fibra óptica o redes terrestres.

La primera edición del programa estará enfocada específicamente en internet satelital, una tecnología que ha ganado protagonismo en Colombia debido a las limitaciones de acceso en múltiples zonas rurales y dispersas.

Las autoridades señalaron que el sandbox permitirá evaluar la viabilidad técnica, operativa y regulatoria de distintos modelos de conectividad antes de una eventual implementación masiva.

Crece la demanda de internet satelital

El anuncio se produce en un contexto de crecimiento acelerado de este tipo de servicios en Colombia. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2024 el país alcanzó 56.793 accesos a internet satelital, lo que representó un aumento del 119,2 % frente al año anterior.

Ese crecimiento refleja la necesidad de alternativas tecnológicas para conectar territorios donde las redes convencionales siguen siendo insuficientes o económicamente inviables.

Las autoridades consideran que el internet satelital podría convertirse en una herramienta clave para reducir brechas digitales en regiones rurales, comunidades alejadas y zonas con baja cobertura de servicios de telecomunicaciones.

Además del acceso a internet, el Gobierno busca fortalecer procesos relacionados con educación virtual, telemedicina, productividad agrícola y acceso a servicios digitales en territorios apartados.

Internet satelital. (Foto: Difusión)
Internet satelital en zonas rurales de Colombia (Foto: Difusión)

Así funcionará la convocatoria

El proceso se desarrollará en cuatro etapas principales:

  • Aplicación de propuestas.
  • Evaluación técnica y regulatoria.
  • Experimentación controlada.
  • Salida y análisis de resultados.

Las entidades encargadas indicaron que supervisarán permanentemente el cumplimiento de las condiciones establecidas para cada proyecto seleccionado.

Entre las fechas más importantes del cronograma aparecen:

  • Cierre de recepción de propuestas: 30 de junio de 2026.
  • Publicación del informe preliminar de habilitados: 13 de julio de 2026.
  • Publicación del informe definitivo: 20 de agosto de 2026.

Adicionalmente, el próximo 28 de mayo se realizará un webinar oficial en el que MinTIC, CRC y ANE explicarán detalles técnicos, requisitos y condiciones de participación para los interesados.

Buscan reducir barreras regulatorias

Uno de los principales objetivos del sandbox será analizar si algunas reglas actuales están limitando la expansión de nuevas tecnologías de conectividad en Colombia.

Decreto sobre canon satelital impulsará acceso a internet en regiones vulnerables, destaca Carlo de los Santos. (Foto: Agencia Andina)
Internet satelital en zonas rurales de Colombia (Foto: Agencia Andina)

El comisionado y director ejecutivo de la CRC, Felipe Díaz Suaza, señaló que la estrategia permitirá generar evidencia para mejorar futuras decisiones regulatorias y ampliar el acceso a servicios de telecomunicaciones en zonas con mayores barreras de conectividad.

Las autoridades esperan que el programa también sirva para identificar modelos sostenibles de operación en territorios rurales donde históricamente ha existido baja rentabilidad para las empresas del sector.

En distintas regiones del país, las dificultades geográficas y los altos costos de infraestructura han frenado la expansión de redes tradicionales de internet.

Por esa razón, el Gobierno considera que las soluciones satelitales podrían acelerar la cobertura en áreas donde millones de personas aún tienen acceso limitado o inexistente a servicios digitales.

Conectividad rural sigue siendo uno de los grandes retos

Pese a los avances en cobertura de internet durante los últimos años, el acceso en zonas rurales continúa siendo uno de los principales desafíos tecnológicos de Colombia.

Diversos informes oficiales y privados han advertido sobre las brechas existentes entre ciudades principales y territorios apartados, especialmente en regiones con dificultades de infraestructura vial, energética y de telecomunicaciones.

Mientras tanto, el Gobierno espera que las pruebas desarrolladas mediante este sandbox regulatorio permitan construir nuevas alternativas para ampliar la conectividad y acelerar la transformación digital en sectores rurales del país.

Temas Relacionados

InternetInternet SatelitalPruebas de conectividadZonas rurales de ColombiaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro vuelve a agitar el debate electoral y crecen críticas por presunta participación en política

El presidente realizó nuevas declaraciones sobre el panorama electoral durante un evento en Magdalena y volvió a ser cuestionado por sectores que consideran que estaría interviniendo en la campaña presidencial

Petro vuelve a agitar el debate electoral y crecen críticas por presunta participación en política

Alertan por posible modalidad de estafa relacionada con Bre-B: así funciona el engaño que circula por SMS

Delincuentes estarían utilizando mensajes de texto que simulan provenir de entidades bancarias para robar información personal y acceder a cuentas financieras

Alertan por posible modalidad de estafa relacionada con Bre-B: así funciona el engaño que circula por SMS

Empresas en Colombia: estas son las situaciones que podrían llevar a una intervención de la SuperSociedades

La entidad puede ejercer inspección, vigilancia y control sobre compañías que presenten irregularidades financieras, administrativas o societarias, incluso sin que exista una crisis de insolvencia

Empresas en Colombia: estas son las situaciones que podrían llevar a una intervención de la SuperSociedades

Gobierno frenó Conexión Centro, el megaproyecto de $7 billones que buscaba modernizar las vías del Eje Cafetero

La decisión de la ANI implica que el corredor vial quedará bajo administración del Invías desde 2027 y deja en suspenso varias obras proyectadas entre Armenia, Pereira, Manizales y La Paila

Gobierno frenó Conexión Centro, el megaproyecto de $7 billones que buscaba modernizar las vías del Eje Cafetero

Clima en Medellín: cuál será la temperatura máxima y mínima este 27 de mayo

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima en Medellín: cuál será la temperatura máxima y mínima este 27 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ENTRETENIMIENTO

Martin Garrix sumó nuevo concierto en Colombia para 2026: conozca fecha, lugar y precios

Martin Garrix sumó nuevo concierto en Colombia para 2026: conozca fecha, lugar y precios

Luly Bossa confesó lo duro que fue criar con ausencia paterna y todas las ‘espinas’ que tuvo en su vida: “Cristo me mantuvo cuerda”

Myke Towers anunció su regreso a Bogotá con su espectáculo ‘Trap Kings’: fecha, lugar y precios de boletería

A Shakira le preguntaron a qué selección animarán sus hijos en el Mundial entre Colombia y España: esto respondió

Claudia Bahamón volvió a generar revuelo en redes sociales con su nueva pareja: esta sería su identidad

Deportes

Entre lágrimas, Mackalister Silva pidió perdón tras la eliminación de Millonarios en la Sudamericana: “No hemos cumplido en nada”

Entre lágrimas, Mackalister Silva pidió perdón tras la eliminación de Millonarios en la Sudamericana: “No hemos cumplido en nada”

Hinchas de Millonarios salieron enfurecidos de El Campín tras la eliminación de la Copa Sudamericana: “Salgan Hijuep...”

Independiente Medellín perdió 1-0 ante Estudiantes y quedó eliminado de la Copa Libertadores: resumen y goles del partido

Cómo terminó Deportes Tolima en el grupo B de la Copa Libertadores: final feliz para los pijaos

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima