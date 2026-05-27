Gobierno abre convocatoria para probar internet satelital en zonas rurales de Colombia

Internet satelital en zonas rurales de Colombia (Starlink)

El Gobierno nacional abrió oficialmente la primera convocatoria del Sandbox Regulatorio Sectorial, una estrategia con la que busca impulsar pruebas de internet satelital en regiones rurales y apartadas del país. La iniciativa permitirá que operadores y proveedores de telecomunicaciones experimenten con nuevas tecnologías de conectividad bajo un entorno regulatorio controlado y supervisado por las autoridades del sector.

La convocatoria fue anunciada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en conjunto con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

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La información fue divulgada por el Ministerio TIC y retomada por Revista Semana en medio de la discusión sobre la expansión de servicios digitales hacia zonas históricamente desconectadas del país.

Internet satelital en zonas rurales de Colombia | Europa Press

Un laboratorio para probar nuevas tecnologías

El proyecto funcionará bajo la figura de un “sandbox regulatorio”, un mecanismo utilizado en distintos países para permitir pruebas controladas de tecnologías innovadoras mediante flexibilizaciones temporales en ciertas reglas regulatorias.

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Según explicaron las entidades responsables, el objetivo es facilitar el desarrollo de soluciones de conectividad en territorios donde actualmente existen dificultades para desplegar infraestructura tradicional como fibra óptica o redes terrestres.

La primera edición del programa estará enfocada específicamente en internet satelital, una tecnología que ha ganado protagonismo en Colombia debido a las limitaciones de acceso en múltiples zonas rurales y dispersas.

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Las autoridades señalaron que el sandbox permitirá evaluar la viabilidad técnica, operativa y regulatoria de distintos modelos de conectividad antes de una eventual implementación masiva.

Crece la demanda de internet satelital

El anuncio se produce en un contexto de crecimiento acelerado de este tipo de servicios en Colombia. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2024 el país alcanzó 56.793 accesos a internet satelital, lo que representó un aumento del 119,2 % frente al año anterior.

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Ese crecimiento refleja la necesidad de alternativas tecnológicas para conectar territorios donde las redes convencionales siguen siendo insuficientes o económicamente inviables.

Las autoridades consideran que el internet satelital podría convertirse en una herramienta clave para reducir brechas digitales en regiones rurales, comunidades alejadas y zonas con baja cobertura de servicios de telecomunicaciones.

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Además del acceso a internet, el Gobierno busca fortalecer procesos relacionados con educación virtual, telemedicina, productividad agrícola y acceso a servicios digitales en territorios apartados.

Internet satelital en zonas rurales de Colombia (Foto: Difusión)

Así funcionará la convocatoria

El proceso se desarrollará en cuatro etapas principales:

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Aplicación de propuestas.

Evaluación técnica y regulatoria.

Experimentación controlada.

Salida y análisis de resultados.

Las entidades encargadas indicaron que supervisarán permanentemente el cumplimiento de las condiciones establecidas para cada proyecto seleccionado.

Entre las fechas más importantes del cronograma aparecen:

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Cierre de recepción de propuestas: 30 de junio de 2026.

Publicación del informe preliminar de habilitados: 13 de julio de 2026.

Publicación del informe definitivo: 20 de agosto de 2026.

Adicionalmente, el próximo 28 de mayo se realizará un webinar oficial en el que MinTIC, CRC y ANE explicarán detalles técnicos, requisitos y condiciones de participación para los interesados.

Buscan reducir barreras regulatorias

Uno de los principales objetivos del sandbox será analizar si algunas reglas actuales están limitando la expansión de nuevas tecnologías de conectividad en Colombia.

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Internet satelital en zonas rurales de Colombia (Foto: Agencia Andina)

El comisionado y director ejecutivo de la CRC, Felipe Díaz Suaza, señaló que la estrategia permitirá generar evidencia para mejorar futuras decisiones regulatorias y ampliar el acceso a servicios de telecomunicaciones en zonas con mayores barreras de conectividad.

Las autoridades esperan que el programa también sirva para identificar modelos sostenibles de operación en territorios rurales donde históricamente ha existido baja rentabilidad para las empresas del sector.

En distintas regiones del país, las dificultades geográficas y los altos costos de infraestructura han frenado la expansión de redes tradicionales de internet.

Por esa razón, el Gobierno considera que las soluciones satelitales podrían acelerar la cobertura en áreas donde millones de personas aún tienen acceso limitado o inexistente a servicios digitales.

Conectividad rural sigue siendo uno de los grandes retos

Pese a los avances en cobertura de internet durante los últimos años, el acceso en zonas rurales continúa siendo uno de los principales desafíos tecnológicos de Colombia.

Diversos informes oficiales y privados han advertido sobre las brechas existentes entre ciudades principales y territorios apartados, especialmente en regiones con dificultades de infraestructura vial, energética y de telecomunicaciones.

Mientras tanto, el Gobierno espera que las pruebas desarrolladas mediante este sandbox regulatorio permitan construir nuevas alternativas para ampliar la conectividad y acelerar la transformación digital en sectores rurales del país.