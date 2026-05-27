Gustavo Petro sacó pecho por la caída de la deuda externa de Colombia, del 42% al 25%: “Ahora somos menos vulnerables”

Gustavo Petro afirmó que Colombia quedó menos expuesta a crisis económicas mundiales tras reducir su deuda externa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente Gustavo Petro defendió los resultados económicos de su Gobierno y aseguró que Colombia había alcanzado una reducción histórica en su deuda externa. El mandatario sostuvo que el país había disminuido su exposición frente a las turbulencias internacionales, después de que la deuda externa pasara del 42% al 25% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que el Ejecutivo presentó como uno de los principales logros financieros de la actual administración.

“Hemos reducido la deuda externa del 42 % al 25 % de la economía. Ahora somos menos vulnerables que nunca ante las crisis económicas del mundo”, escribió Petro en la red social X, en un mensaje que llegó horas después de que funcionarios del Ministerio de Hacienda detallaran el alcance de la estrategia financiera impulsada desde la Casa de Nariño.

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La declaración del presidente apareció en medio de una situación económica que todavía mantenía debates abiertos sobre el crecimiento, el déficit fiscal y el comportamiento de la inversión extranjera. Sin embargo, el Gobierno insistió en que los resultados sobre el manejo de la deuda mostraron un cambio de tendencia frente a años anteriores.

Gobierno Petro aseguró que Colombia redujo USD 10.000 millones de deuda externa - crédito @petrogustavo/X

Gobierno aseguró que la deuda externa cayó del 42% al 25% del PIB

Desde el Ministerio de Hacienda, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, afirmó que Colombia redujo cerca de USD 10.000 millones de deuda externa entre marzo y lo corrido de mayo de 2026. Según explicó el funcionario, nunca antes el país había registrado una disminución de esa magnitud en un periodo tan corto.

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“Por primera vez en la historia del país estábamos bajando la deuda externa en una cifra sin precedentes”, afirmó Cuéllar durante una entrevista concedida al programa Así Avanza el Cambio, de la Presidencia de la República.

El funcionario aseguró que la caída no respondió únicamente al pago de obligaciones financieras, sino a una combinación de operaciones de manejo de deuda, sustitución de instrumentos y cambios en las condiciones de financiamiento internacional. Desde el Gobierno señalaron que esas decisiones permitieron aliviar la presión sobre las finanzas públicas y reducir los riesgos asociados a la volatilidad del dólar.

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Las cifras entregadas por Crédito Público mostraron además una disminución gradual de la deuda pública total; mientras en 2024 el indicador representó el 59,3% del PIB, en 2025 cayó al 58,5%. Posteriormente, con corte al 30 de abril de 2026, el porcentaje descendió al 57,9%.

Javier Cuéllar explicó cómo Colombia disminuyó su deuda externa en 2026 - crédito Federación Nacional de Garantías

La administración Petro resaltó que el comportamiento colombiano contrastó con la tendencia global. De acuerdo con Cuéllar, el promedio mundial de deuda creció cerca de un 6% durante el mismo periodo, mientras Colombia logró reducir sus obligaciones financieras. El dato resultó aún más significativo para el Gobierno porque las proyecciones iniciales apuntaban a que la deuda alcanzaría el 63% del PIB en 2026.

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La deuda pública de Colombia también mostró una reducción gradual

Frente a esto, el Ministerio de Hacienda defendió que la estrategia financiera no solo permitió reducir el volumen de la deuda, sino también abaratar su costo. A comienzos de 2025, la tasa promedio del endeudamiento colombiano rondó el 5%; después de varias operaciones de refinanciamiento y manejo de pasivos, esa cifra cayó al 4,2%.

El Ejecutivo calculó que esa reducción representó ahorros cercanos a los USD 18.000 millones, equivalentes a unos $68 billones. Para la Administración, el impacto de esos recursos abrió margen fiscal en medio de las presiones presupuestarias que enfrentó el Estado.

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“Del Presupuesto General de la Nación, 100 billones se iban al servicio de la deuda. Entonces, estos 68 billones representaban el 68 % de lo que en un año destinábamos al servicio de la deuda. No eran cifras menores”, señaló Cuéllar en el programa mencionado.

Gobierno Petro aseguró que Colombia redujo USD 10.000 millones de deuda externa - crédito Dado Ruvic/Reuters

El funcionario sostuvo además que parte del éxito obedeció a mecanismos financieros poco comunes en economías emergentes. Según explicó, Colombia utilizó un derivado financiero que permitió reemplazar obligaciones denominadas en dólares por deuda en francos suizos, una decisión que buscó aprovechar condiciones más favorables en los mercados internacionales.

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“En el pasado debíamos dólares y ahora debíamos francos suizos. Nunca en la historia del país se había usado esa estrategia, sobre todo con francos suizos”, explicó el director de Crédito Público.