Colombia

Colombianos van menos a la tienda del barrio, pero gastan más dinero cada vez que compran

Aunque los colombianos están visitando menos las tiendas de barrio, cada compra es ahora más grande y costosa. Un reciente análisis evidenció cambios silenciosos en la forma de consumir dentro del canal tradicional

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Tiendas de barrio, negocios pequeños, panaderías y algunos otros establecimientos comerciales en alto riesgo por la vigencia del impuesto saludable - crédito Universidad Central
Las tiendas de barrio mantienen su protagonismo en el consumo masivo, aunque los clientes realizan menos visitas y compran más en cada ocasión - crédito Universidad Central

Aunque las tiendas de barrio siguen siendo una pieza clave en el consumo diario de millones de colombianos, los compradores están cambiando la forma en que las visitan. Ya no van tantas veces a la semana como antes, pero cuando lo hacen, gastan más dinero y llevan más productos en cada compra.

Esa es una de las principales conclusiones del último análisis de Servipunto AI sobre el comportamiento del canal tradicional durante el primer cuatrimestre de 2026. El informe mostró que las ventas en valor crecieron 7,6%, mientras el ticket promedio aumentó 11,5%, una señal de que el consumo continúa activo pese a las transformaciones en los hábitos de compra. Sin embargo, detrás de ese crecimiento aparece un dato que comienza a llamar la atención del sector, las visitas de clientes a las tiendas cayeron 3,5%. En otras palabras, los consumidores están racionalizando más sus desplazamientos y concentran sus compras en menos visitas.

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El informe de Servipunto AI revela que las ventas en valor de las tiendas tradicionales crecieron 7,6% en el primer cuatrimestre de 2026 - crédito Elvis González/EFE
El informe de Servipunto AI revela que las ventas en valor de las tiendas tradicionales crecieron 7,6% en el primer cuatrimestre de 2026 - crédito Elvis González/EFE

El fenómeno refleja un ajuste silencioso en la economía cotidiana de los hogares. En barrios y sectores populares, muchas familias prefieren hacer compras más completas para evitar gastos frecuentes o administrar mejor su presupuesto frente a un entorno económico todavía retador. Juan Pablo Muñoz, Líder Data Analytics de Servipunto, explicó en Portafolio que esta dinámica no necesariamente representa una crisis para el canal tradicional. Según indicó, el crecimiento del ticket promedio ha permitido mantener el movimiento comercial de las tiendas.

“A nivel de otras métricas como lo son las ventas en valor y las transacciones promedio de las tiendas, bien se entiende que a medida que las ventas aumentan, la frecuencia puede disminuir”, señaló. El reporte también evidenció una recuperación gradual en la rotación de unidades vendidas. Entre enero y abril de 2026, el crecimiento pasó de apenas 0,1% a 1,9%, lo que muestra una mejora progresiva en la salida de productos desde los mostradores y estanterías.

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Para Servipunto AI, el comportamiento del consumidor durante estos primeros meses del año deja un mensaje claro: las tiendas de barrio conservan su relevancia dentro del consumo masivo, aunque deben adaptarse a compradores más estratégicos y menos impulsivos. Las diferencias regionales también marcaron el balance del sector.

Manos adultas sin rostro revisando billetes y cuentas sobre una caja registradora antigua, acompañada de una calculadora y libreta, con productos y una reja al fondo.
El ticket promedio por compra en tiendas de barrio aumentó 11,5%, alcanzando un valor nacional de $10.914 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cali y Bucaramanga fueron las ciudades con mejor desempeño tanto en tráfico de compradores como en rotación de productos. En la capital vallecaucana, la rotación de unidades creció 7,8%, mientras las transacciones aumentaron 4,8%. Bucaramanga reportó un incremento de 6,6% en rotación y 4,9% en visitas.

Bogotá mantuvo un crecimiento moderado en ventas, con un alza de 2,2%, aunque las transacciones retrocedieron 1,5%. Medellín mostró un comportamiento similar, las ventas crecieron 7,4%, pero la cantidad de visitas cayó 5%. En contraste, Barranquilla y Pereira enfrentaron un panorama más complejo. La capital del Atlántico registró una disminución de 2,3% en ventas y una caída de 10,9% en transacciones. Pereira, por su parte, prácticamente se mantuvo estable en ventas, con un crecimiento de apenas 0,4%, mientras las visitas descendieron 11,2%.

Tiendas de barrio - Colombia
La frecuencia de visitas a las tiendas cayó 3,5%, reflejando nuevas estrategias de compra de los consumidores colombianos - Colombia Colprensa

Muñoz explicó que esta reducción en la frecuencia de compra no estaría relacionada directamente con la inflación. Según dijo, parte de los consumidores estaría migrando temporalmente hacia otros formatos de comercio y abastecimiento. “Ni siquiera es por un factor inflacionario, sino tal vez una redirección del consumidor no necesariamente a tiendas, sino otros canales de venta”, afirmó. El análisis también mostró diferencias según el nivel socioeconómico. El ticket promedio nacional se ubicó en $10.914 y la mayor parte del gasto se concentró en los segmentos Bajo y Medio, con participaciones de 40,8% y 41,5%, respectivamente.

Precisamente las tiendas ubicadas en sectores de nivel socioeconómico medio fueron las que más impulsaron la rotación de productos, con un crecimiento de 4,5%. Para la firma, este segmento continúa ofreciendo oportunidades importantes para las marcas y los tenderos. En cuanto a las categorías más consumidas, alimentos y bebidas no alcohólicas siguen dominando el canal tradicional. Más del 64% de la rotación se concentró en estos productos. Aun así, el estudio detectó cambios en las preferencias de compra, las bebidas ganaron participación dentro del gasto, mientras algunos alimentos perdieron terreno.

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