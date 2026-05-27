Gobierno anunció plan de recuperación y liberación del caimán llanero, especie en peligro crítico de extinción

El Gobierno convocó para el 22 de junio al Comité Coordinador para la Categorización de Especies Silvestres Amenazadas - crédito Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente anunció un plan de acción técnico e institucional para fortalecer la recuperación, conservación y liberación del caimán llanero (Crocodylus intermedius), luego de la situación conocida públicamente sobre los ejemplares que permanecen bajo cuidado humano en la Estación Biológica Tropical Roberto Franco de la Universidad Nacional, ubicada en Villavicencio, Meta.

La cartera ambiental informó que el 22 de junio se realizará una sesión del Comité Coordinador para la Categorización de Especies Silvestres Amenazadas, en la que participarán institutos de investigación, autoridades ambientales, expertos nacionales e internacionales en manejo de caimanes y entidades vinculadas a la conservación de la especie. En ese espacio se presentará un diagnóstico actualizado del programa Procaimán y se definirán rutas técnicas para fortalecer los procesos de manejo, recuperación y liberación de ejemplares.

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Actualmente, el Gobierno avanza en la primera fase del proceso de liberación y recuperación del caimán llanero en jurisdicción de Cormacarena, dentro de una estrategia de repoblamiento de la especie en sus hábitats naturales.

“El caimán llanero es una especie prioritaria para la biodiversidad del país. La prioridad del Gobierno es fortalecer las acciones para su conservación y avanzar en rutas técnicas y científicas que permitan proteger esta especie emblemática de la Orinoquia colombiana”, señaló la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres.

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Medidas para el manejo de cocodrilos

El Gobierno implementó medidas de manejo reproductivo preventivo para reducir la sobrepoblación bajo cuidado humano - crédito Ministerio de Ambiente

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la reunión convocada para junio tendrá como objetivo revisar el estado actual del programa de conservación y establecer medidas para fortalecer el manejo de los ejemplares que permanecen bajo cuidado humano.

La entidad explicó que, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos asociados a la sobrepoblación en cautiverio, entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se recomendó implementar medidas de manejo reproductivo. Estas incluyeron la separación entre machos y hembras y la suspensión temporal de procesos de incubación.

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Según el ministerio, las medidas buscan disminuir la presión poblacional mientras avanzan las fases de liberación y recuperación de los individuos.

En paralelo, la cartera ambiental indicó que desde agosto de 2025 ha liderado mesas técnicas, visitas de acompañamiento y espacios de articulación con universidades, autoridades ambientales, institutos de investigación y organizaciones especializadas en conservación. Estas acciones, según informó el Gobierno, han estado enfocadas en revisar aspectos relacionados con las condiciones de manejo, alimentación, trazabilidad, infraestructura y criterios técnicos vinculados a los procesos de recuperación y liberación de ejemplares.

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La cartera también señaló que solicitó a las entidades vinculadas al programa de conservación promover acciones para garantizar el adecuado cuidado de los individuos y el cumplimiento de las metas del programa.

Primera fase de liberación iniciará en julio

Cinco zonas fueron priorizadas para la liberación de ejemplares en la Orinoquia - crédito Cormacarena

Dentro del plan de acción anunciado, el Ministerio de Ambiente confirmó que ya fueron priorizados cinco puntos para avanzar en la liberación de ejemplares del caimán llanero. Las zonas definidas son Guarrojo, Planas, Manacacías I, Manacacías II y la laguna Las Tolitas.

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La entidad indicó que actualmente se adelanta la revisión técnica de los protocolos y la estructuración logística necesaria para iniciar durante la primera semana de julio la primera fase del proceso de liberación de ejemplares que permanecen bajo manejo en la Estación Biológica Tropical Roberto Franco.

El proceso se desarrolla en articulación con Cormacarena, el Ministerio de Defensa, autoridades ambientales y otras entidades del orden nacional, que apoyarán las labores de traslado y repoblamiento de la especie en áreas de distribución natural. El Gobierno aseguró que las acciones buscan fortalecer la recuperación del caimán llanero, especie catalogada en peligro crítico de extinción en Colombia.

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La ministra de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que se busca fortalecer el repoblamiento del caimán llanero en sus hábitats naturales - crédito Luisa González/REUTERS

El Ministerio de Ambiente informó además que la Universidad Nacional de Colombia avanzó en un memorando de entendimiento con la Universidad de los Llanos para fortalecer el apoyo en el mantenimiento, administración y manejo de los ejemplares que permanecen bajo cuidado de la institución.