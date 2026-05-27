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Colombia confirma dos casos de viruela símica clado Ib: especialista aclaró cuáles son los síntomas y qué hacer ante el contagio

Un experto aconsejó a los ciudadanos estar atento a las señales para consultar lo más rápido posible y notificar a la EPS ante sospecha, con el fin de evitar una cadena más grande de contagio en el círculo cercano del paciente

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Las autoridades sanitarias emitieron recomendaciones para reducir complicaciones - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Tras la confirmación de dos casos de viruela símica (mpox clado Ib) en Colombia, uno en Antioquia y otro en Bogotá, las autoridades sanitarias han emitido recomendaciones destinadas a proteger a las poblaciones con mayor riesgo de complicaciones, especialmente personas inmunosuprimidas, con VIH no controlado, enfermedades dermatológicas, heridas o alteraciones en la piel.

El llamado de los especialistas está relacionado con la importancia de reconocer señales de alerta y fortalecer las medidas preventivas para evitar que se convierta en una cadena de contagio y pueda desatar una emergencia nacional.

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Síntomas y acciones recomendadas

El mpox o viruela símica es una infección viral que puede presentarse con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, inflamación de ganglios y lesiones en piel o mucosas. Las lesiones pueden manifestarse como vesículas o ampollas, causar dolor o picazón y aparecer en diferentes áreas del cuerpo, como el área genital, la boca, el rostro o zonas cercanas a los ojos.

Ante la presencia de fiebre, ganglios inflamados o lesiones cutáneas, especialmente tras haber tenido contacto estrecho con un caso confirmado o sospechoso, se recomienda consultar de inmediato a los servicios de salud e informar a la EPS correspondiente, con el fin de que se inicie un proceso de seguimiento y se pueda acabar con la cadena de contagio.

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Un sistema defensivo debilitado incrementa la probabilidad de complicaciones - crédito Antonio Lacerda/EFE
Un sistema defensivo debilitado incrementa la probabilidad de complicaciones - crédito Antonio Lacerda/EFE

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), en Colombia se han reportado 4.830 casos de viruela símica entre 2022 y 2026, la mayoría del clado II. Sin embargo, las autoridades monitorean el ingreso reciente del clado Ib, que hasta el momento no muestra evidencia de transmisión comunitaria.

Las personas inmunosuprimidas, que tienen enfermedades como dermatitis o eccema, o presentan heridas en la piel, deben estar especialmente atentas, teniendo en cuenta que un sistema inmunológico debilitado o una barrera cutánea comprometida aumenta el riesgo de infección y complicaciones.

Del mismo modo, los expertos reiteran que la continuidad de los tratamientos médicos, la consulta temprana y el seguimiento clínico resultan fundamentales para minimizar estos riesgos.

Medidas de prevención y grupos de mayor riesgo

En caso de detectar síntomas compatibles con mpox, se recomienda evitar el contacto cercano, reforzar el lavado frecuente de manos, utilizar tapabocas y mantener aislamiento preventivo según indicación médica. Además, se aconseja evitar el contacto estrecho con niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas inmunosuprimidas, así como abstenerse de relaciones sexuales o contacto piel a piel ante lesiones o síntomas sospechosos, hasta recibir orientación médica.

Se recomienda mantener tratamientos, seguimiento clínico y atención temprana - crédito Dado Ruvic/REUTERS
Se recomienda mantener tratamientos, seguimiento clínico y atención temprana - crédito Dado Ruvic/REUTERS

El doctor Óscar León, director médico de Primero Salud, recalcó que la prioridad es reconocer los síntomas, reportar posibles contactos y proteger a aquellos que pueden presentar mayor riesgo. Y es que la detección temprana permite definir las acciones clínicas y activar el seguimiento a través de la entidad de salud correspondiente.

“Actualmente nos encontramos en alerta epidemiológica por la presencia de la variante clado 1b del monkeypox. Población de riesgo actual son aquellos pacientes menores de 5 años o mayores de 60 años que no estén con el esquema de vacunación completa y aquellos pacientes que estén en un estado de inmunosupresión relacionado con sus patologías de base o algún medicamento que estén tomando que los lleve a bajas de sus defensas”, explicó el especialista

El experto reiteró que los signos de alerta son fiebre, vesículas en cualquier parte del cuerpo y adenopatías (inflamación de ganglios en cuello o ingle).

Ante estos síntomas, se recomienda acudir de manera prioritaria a un centro de salud y reforzar medidas de protección como el lavado frecuente de manos, uso de tapabocas y desinfección de las superficies de contacto.

Infografía sobre viruela símica que ilustra formas de contagio (contacto físico, fluidos, objetos) y síntomas (lesiones cutáneas, fiebre, ganglios inflamados).
Estas son las principales formas de contagio de la viruela símica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La información proporcionada por Primero reiteró que la detección oportuna, la notificación de contactos y el cumplimiento de las indicaciones médicas son esenciales para evitar complicaciones y proteger a los grupos más vulnerables.

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