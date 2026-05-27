Campaña de Abelardo de la Espriella denunció operación ilegal de mensajes falsos: “Cuando los argumentos se agotan, llegan las amenazas”

A través de mensajes masivos de texto se estaría tratando de deslegitimar la campaña del abogado Abelardo de la Espriella a la presidencia - crédito Luisa González/REUTERS

A cuatro días de la primera vuelta, prevista para el domingo 31 de mayo, el movimiento Defensores de la Patria, que ampara la aspiración de Abelardo de la Espriella, denunció una operación de mensajería masiva contra la campaña del abogado de ultraderecha, en la que se estaría registrando una especie de patrón de interferencia electoral que, según su versión, combina desinformación, amenazas y hechos violentos.

En el comunicado de la organización, el colectivo que rodea al autodenominado ‘Tigre’ expuso que “en las últimas horas, miles de mensajes de texto han llegado de manera masiva a teléfonos celulares de ciudadanos en todo el país, en el que se estarían difundiendo afirmaciones falsas sobre el candidato y sus respaldos políticos”. Así lo expuso María Fernanda Sandoval, directora de comunicaciones del colectivo.

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La denuncia de Defensores de la Patria añadió un elemento legal a la acusación, pues sostuvo que “el envío masivo y no autorizado a bases de datos de ciudadanos que nunca consintieron en recibir estas comunicaciones constituye, a su juicio, “una violación directa de las normas de Habeas Data vigentes en Colombia”, según lo dijo Sandoval. Por lo que están dispuestos a tomar las medidas pertinentes.

Estos son los mensajes que han llegado a celulares con fuertes ataques a la campaña de Abelardo de la Espriella, que se perfila en una buena ubicación según las encuestas - crédito suministrada a Infobae Colombia

A su vez, de manera directa, el grupo pidió explicaciones a dos campañas rivales. “Exigimos a los candidatos Iván Cepeda y Paloma Valencia que respondan públicamente si conocen, autorizan o se benefician de esta operación. El silencio también es una respuesta”, agregó la ejecutiva de campaña en la misiva, a la que adjuntaron una serie de pantallazos de los mensajes que estarían llegando a los usuarios de telefonía celular.

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Mensajes estarían vinculados con una cadena de amenazas hacia la campaña De la Espriella

Según lo expuesto en la comunicación del colectivo, la mensajería denunciada forma parte de una secuencia de presiones contra la candidatura del abogado. “El patrón es claro: cuando los argumentos se agotan, llegan las amenazas. Cuando las amenazas no detienen al Tigre, llega la desinformación. Y cuando la desinformación tampoco funciona, se violan las leyes para seguir intentándolo”, se señaló en la misiva.

Esta situación haría parte de los hechos previos que el movimiento presentó como antecedentes de la escalada contra el ‘Tigre’, como el asesinato de Rogers Mauricio Devia, exalcalde del municipio de Cubarral, y Fabián Cardona, dos de los integrantes de la campaña, interceptados por hombres encapuchados en motocicletas cuando regresaban de recoger material publicitario para las veredas del Alto Ariari.

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Abelardo de la Espriella es el candidato de ultraderecha a la presidencia de la República, como representante del ala más radical del uribismo - crédito Juan David Duque/REUTERS

En ese sentido, la organización aseguró además que esos crímenes siguen “sin resolverse y sin capturas”, por lo que instaron a las autoridades a mostrar resultados. Por su parte, en el Huila, el movimiento afirmó que disidencias de las Farc amenazaron a voluntarios con panfletos intimidatorios; mientras que en Baraya la coordinadora de campaña fue citada para “rendir cuentas” ante estructuras ilegales que operan en la zona.

Asimismo, en el documento se hizo énfasis de cómo un individuo se infiltró en el esquema de seguridad de De la Espriella y fue capturado con binoculares y videos de reconocimiento del escenario de un evento en Envigado. Y luego, sin que se conocieran mayores detalles, quedó en libertad sin investigación; en otro acontecimiento que encendió las alarmas mediáticas sobre los ataques que sufriría esta aspiración.

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De hecho, el propio De la Espriella denunció la existencia de un plan con francotiradores para atentar contra su vida y afirmó que esa información fue puesta en conocimiento de las autoridades colombianas y de la Embajada de los Estados Unidos: al ser un ciudadano norteamericano.

En Antioquia, por su parte, la campaña señaló intimidaciones a coordinadores de Pueblorrico, Salgar, Betulia y veredas de Andes, a través del número celular 3012623654, desde el cual se enviaron amenazas de muerte con nombres completos y direcciones exactas de integrantes del equipo y de sus familias. Un hecho que, de acuerdo con Sandoval, también fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales.

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Con esta publicación en X, el Iván Duque negó estar involucrado en mensajes contra la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @IvanDuque/X

Iván Duque le salió al paso a la polémica y negó estar involucrado en ataques contra Abelardo de la Espriella

Lo sucedido con los mensajes a través de dispositivos celulares ameritó un enérgico rechazo del expresidente Iván Duque Márquez, que dejó en claro que no tiene nada que ver con estas insinuaciones. “Abelardo dice que es de los nunca, pero lo acompañan los de siempre. Iván Duque”, se leyó en uno de los textos enviados, lo que obligó al exmandatario a sentar su posición contraria a este tipo de cadenas persuasivas.

“Circulan mensajes falsos usando mi nombre en medio del proceso electoral del próximo domingo. Mi único interés como colombiano es derrotar el continuismo de este gobierno y lograr que Colombia avance después de esta horrible noche. Ojalá esa derrota ocurra, de ser posible, el próximo domingo o en segunda vuelta, como resultado de la unidad republicana de nuestra sociedad”, expresó el ex jefe de Estado en X.

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Mientras el exgobernante negó estar involucrado en estas comunicaciones, el movimiento Defensores de la Patria reclamó una respuesta institucional por la supuesta operación de mensajes. “Exigimos a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que investigue de manera inmediata el origen de este envío masivo no autorizado y aplique las sanciones que correspondan por la violación de las normas”, se precisó.