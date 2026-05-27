Colombia

Armando Benedetti rechazó el ataque del ELN contra una patrulla de la Policía en Norte de Santander: “Eso crea inseguridad, crea miedo”

El ministro del Interior rechazó el atentado registrado en la vía Cúcuta–Pamplona y alertó sobre las eventuales repercusiones en el panorama político de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo

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Armando Benedetti confirmó que solo puede ingresar a Estados Unidos con una visa exclusiva para funcionarios del actual gobierno colombiano - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Armando Benedetti condenó el ataque perpetrado por la guerrilla del ELN contra una patrulla de la Policía en Norte de Santander - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, elevó el tono de sus advertencias tras el ataque armado registrado en la vía que conectó Pamplona y Cúcuta, en Norte de Santander, donde tres policías resultaron heridos.

En medio del rechazo institucional al hecho, el funcionario centró su pronunciamiento en el impacto político que, según él, pudo tener la violencia en un escenario electoral.

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Benedetti calificó el ataque como “deplorable” y atribuyó la responsabilidad al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada que mantuvo presencia histórica en la región; sin embargo, sus palabras no se limitaron a la condena del hecho, sino que se desplazaron hacia el uso que, a su juicio, pudieron hacer algunos actores políticos del clima de inseguridad.

Las autoridades atribuyeron el ataque contra una patrulla de la Policía al Ejército de Liberación Nacional (ELN) - crédito AFP
Las autoridades atribuyeron el ataque contra una patrulla de la Policía al Ejército de Liberación Nacional (ELN) - crédito AFP

El ministro sostuvo que la violencia registrada en zonas como Norte de Santander no solo afectó el orden público, sino que influyó en la percepción ciudadana durante épocas de campaña. En ese sentido, advirtió que el miedo generado por acciones armadas pudo terminar incidiendo en decisiones electorales.

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“Es deplorable lo que está haciendo el ELN y más aprovechar estas épocas electorales para influir electoralmente en la decisión de la gente, porque eso crea inseguridad, crea miedo”, dijo el ministro frente a los periodistas que lo abordaron.

Benedetti profundizó en el efecto social del ataque al señalar: “Lo que no sabe la gente que se deja permear por eso es que, si no hay de verdad, verdad unos acuerdos para llegar con base en el sometimiento de la ley, lo único que hace un gobierno fuerte y de violencia es que va a traer más violencia a la que ha habido en este país”.

Armando Benedetti, ministro del Interior, afirmó que el Pacto Histórico obtendrá entre 21 y 23 curules en el Congreso de 2026 y que su triunfo allanará el camino para definir la Presidencia en 2026 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El ministro del Interior, Armando Benedetti, condenó el atentado y elevó el tono de su advertencia sobre el impacto político del hecho - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El ministro también sostuvo que la violencia no solo afectó el orden público, sino que terminó influyendo en la manera en que la ciudadanía percibió a los actores políticos. Por eso advirtió que el miedo generado por acciones armadas podría convertirse en un factor con incidencia indirecta en el comportamiento electoral del 31 de mayo.

Cuando fue interrogado por los periodistas sobre su referencia a la “influencia” política, Benedetti aclaró su posición y dijo: “No, no sé, los candidatos, algunos candidatos que puedan ofrecer seguridad. Estoy hablando de que, más que influir, es que vayan a influir en el electorado”.

Ataque armado en Norte de Santander contra una patrulla de la Policía

El ataque ocurrió cuando uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban patrullajes en el corredor vial entre Pamplona y Cúcuta. En ese momento fueron atacados con armas de fuego de largo alcance y posteriormente se activó un artefacto explosivo en la zona.

Patrulla de la Policía fue emboscada cerca del peaje Pamplonita, hay uniformados lesionados - crédito @jhonjacome/X
Patrulla de la Policía fue emboscada cerca del peaje Pamplonita, hay uniformados lesionados - crédito @jhonjacome/X

Los tres policías heridos fueron trasladados a centros asistenciales, donde recibieron atención médica especializada. Las autoridades no entregaron detalles precisos sobre la gravedad de las lesiones, aunque confirmaron que permanecieron bajo observación médica.

Por su parte, el coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, explicó que los uniformados realizaban labores de control cuando fueron sorprendidos por hombres armados. Su relato confirmó la secuencia del ataque en este eje vial estratégico.

“Los policías se encontraban realizando labores de patrullaje sobre este eje vial (...) cuando fueron objeto de disparos con armas de largo alcance y posteriormente la activación de una carga explosiva”, aseguró el coronel Bernal.

Además, el Ministerio de Defensa atribuyó la acción al ELN, organización armada ilegal con presencia histórica en la frontera con Venezuela. Esa hipótesis se mantuvo como la principal línea de investigación tras la verificación inicial.

Heridos varios policías tras atentado en carretera entre Cúcuta y Pamplona - crédito @mauriciomatri/X - @ColombiaOscura/X

En ese escenario, las declaraciones de Armando Benedetti se convirtieron en el centro del debate público, al desplazar el énfasis del hecho militar hacia sus posibles implicaciones políticas.

Su advertencia sobre la influencia de la violencia en el electorado marcó el tono de su intervención y dejó abierta la discusión sobre el papel del conflicto en la coyuntura electoral del país.

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