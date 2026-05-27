Manipuladoras de alimentos del PAE pasaron de la informalidad a la formalización y estas son las cifras

Miles de manipuladoras de alimentos en Colombia logran formalización laboral gracias al Programa de Alimentación Escolar - crédito Ministerio de Educación

Antes de que amanezca en cientos de colegios públicos de Colombia, miles de mujeres ya están en cocinas escolares preparando desayunos y almuerzos para estudiantes que, en muchos casos, dependen de esa comida como la más importante del día. Durante años, gran parte de ese trabajo se realizó bajo esquemas de informalidad, contratos temporales y sin garantías laborales completas. Ahora, el Gobierno asegura que ese panorama comenzó a cambiar de manera significativa.

En medio de un evento conjunto realizado por el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo, el Ejecutivo presentó las cifras más recientes sobre la formalización laboral de las manipuladoras y manipuladores del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Según los datos oficiales, el porcentaje de trabajadores formalizados pasó del 58% en 2023 al 93% en 2026.

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La formalización laboral en el PAE aumentó del 58% en 2023 al 93% en 2026, según datos oficiales - crédito Ministerio de Educación

El anuncio fue presentado como uno de los principales avances laborales alrededor del PAE, un programa que diariamente entrega alimentación a millones de niños y jóvenes en instituciones educativas oficiales de todo el país. Para el Gobierno, el objetivo no solo apunta a mejorar las condiciones de quienes trabajan en las cocinas escolares, además busca fortalecer la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo.

Las cifras muestran un crecimiento considerable en el número de personas vinculadas formalmente. De acuerdo con el Ministerio de Educación, en tres años se pasó de 27.569 trabajadores formalizados a 54.129 en 2026. Paralelamente, la informalidad cayó del 42% al 7%, lo que significa que miles de personas comenzaron a acceder a afiliación en salud, pensión y otras garantías laborales.

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El cambio ocurre en un sector históricamente marcado por la tercerización y la inestabilidad contractual. En muchas regiones del país, manipuladoras de alimentos denunciaron durante años retrasos en pagos, contratos por cortos periodos y ausencia de seguridad social, pese a desempeñar labores esenciales dentro de los colegios públicos. Por eso, desde el Gobierno nacional aseguran que la formalización hace parte de la estrategia de implementación de la reforma laboral y de las nuevas disposiciones orientadas a garantizar empleo más estable dentro de programas financiados con recursos públicos.

Más de 54.000 trabajadores del Programa de Alimentación Escolar acceden a afiliación en salud, pensión y garantías laborales - crédito Ministerio de Educación

La meta planteada por el Ejecutivo es llegar al 100% de formalización antes de 2028. Según explicaron los ministerios, el proceso continuará desarrollándose de manera gradual en distintos departamentos y municipios, teniendo en cuenta las particularidades de contratación en cada territorio. Durante el evento, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, destacó que el avance representa una reivindicación laboral para miles de trabajadoras que históricamente operaron en condiciones precarias.

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“Yo quiero dejar tres mensajes claros. Con el gobierno del cambio hemos avanzado conquistando unos derechos y esto es un primer avance en esta lucha por la dignificación laboral, el segundo mensaje es que debemos organizarnos para continuar trabajando de manera conjunta por esta causa que nos ha dejado resultados positivos pero que faltan muchos más y por último, y no menos importante debemos hacer que ustedes cambien su modelo de contratación y pasen a ser trabajadoras directamente del estado”, afirmó el funcionario.

El Ministerio del Trabajo también defendió el impacto social de la medida. Según esa cartera, garantizar estabilidad laboral a quienes preparan los alimentos escolares tiene un efecto directo sobre la calidad del servicio que reciben millones de estudiantes en el país. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, señaló que el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar debe entenderse como parte de una apuesta más amplia por la educación pública y la reducción de desigualdades sociales.

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El Gobierno nacional proyecta alcanzar el 100% de formalización laboral de manipuladores del PAE antes de 2028 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Este gobierno puso en el centro la educación pública como un derecho, y no solo hablo de infraestructura y pupitres sino una alimentación escolar digna para todos los niños, niñas y jóvenes del país, que en muchas ocasiones tienen que estudiar con enormes desigualdades. El presidente Gustavo Petro hoy les deja un legado a ustedes, y es el acceso a ese salario vital que se deriva de la reforma laboral y que hoy queremos dejarlos sembrados en cada una de ustedes”, expresó.

El Programa de Alimentación Escolar se convirtió en uno de los pilares de permanencia estudiantil en distintas regiones del país, especialmente en zonas vulnerables donde muchas familias enfrentan dificultades económicas. En algunos territorios, la alimentación entregada en colegios representa un apoyo fundamental para niños y adolescentes.

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