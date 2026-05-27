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Esta es la robusta denuncia contra Petro por participación indebida en política: 20 hechos fueron documentados ante la Comisión de Acusación

El mandatario habría utilizado medios oficiales, entrevistas y redes sociales para afectar su campaña y favorecer la candidatura de Iván Cepeda durante el proceso electoral

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López afirmó que Petro habría utilizado recursos públicos y medios institucionales para afectar su candidatura presidencial - crédito Visuales IA
López afirmó que Petro habría utilizado recursos públicos y medios institucionales para afectar su candidatura presidencial - crédito Visuales IA

La candidata presidencial Claudia López radicó el martes 26 de mayo una denuncia penal y disciplinaria ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política y abuso de la función pública durante el proceso electoral de 2026.

La exalcaldesa de Bogotá sostuvo que el mandatario habría vulnerado las garantías de neutralidad electoral mediante publicaciones en redes sociales, declaraciones en medios de comunicación y pronunciamientos públicos dirigidos, según indicó, a desacreditar su candidatura y favorecer al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda. La denuncia quedó sustentada en un documento de 58 páginas acompañado de videos, publicaciones y registros audiovisuales.

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Durante la radicación de la denuncia, López afirmó que la Comisión debe abrir una investigación formal antes de finalizar la actual legislatura y preservar el material probatorio aportado. “Yo aquí sustento por lo menos 20 indebidas intervenciones en política del presidente de la República, donde usó y abusó de recursos públicos, de presupuestos públicos, de medios de comunicación pública, de medios de comunicación masiva, para afectar de manera mentirosa, con calumnias, con difamación, con narrativas falsas, mi candidatura”, declaró ante los medios de comunicación.

La candidata también señaló que su denuncia fue remitida por la Procuraduría a la Comisión y aseguró que la Defensoría del Pueblo expresó preocupación frente a la presunta intervención política del mandatario.

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Los hechos incluidos en la denuncia

La candidata aseguró que documentó al menos 20 hechos de presunta participación indebida en política por parte del mandatario - crédito Prensa Claudia López
La candidata aseguró que documentó al menos 20 hechos de presunta participación indebida en política por parte del mandatario - crédito Prensa Claudia López

En el documento radicado, López sostiene que existe un patrón continuado de actuaciones del presidente Petro para intervenir en el debate electoral mediante redes sociales, entrevistas y plataformas institucionales. Entre los hechos incluidos aparece una serie de publicaciones realizadas desde la cuenta oficial de X del mandatario, en las que cuestionó las consultas interpartidistas celebradas en marzo de 2026.

Según la denuncia, el 6 de febrero de 2026 Petro manifestó públicamente que no participaría en las consultas y publicó mensajes críticos frente al Consejo Nacional Electoral. El escrito señala que estas declaraciones tuvieron un efecto de desincentivo sobre la participación ciudadana y afectaron mecanismos democráticos en los que participaba López como candidata.

El documento también menciona publicaciones realizadas el 23 de marzo de 2026 en las que el mandatario se refirió a López con expresiones como animal de carroña y arribismo tonto”. La denuncia sostiene que esas afirmaciones constituyeron descalificaciones personales y afectaron la honra y legitimidad política de la candidata.

Otro de los episodios centrales corresponde a la entrevista concedida por Petro el 20 de mayo de 2026 a Noticias Caracol. Allí, el presidente afirmó: “Claudia se elige con el programa nuestro a Bogotá (...) hace peñalosismo en la práctica y después va pasando a posiciones cada vez más de derecha (...) yo lo llamé una traición continua”. En el mismo espacio añadió: “No me puedo estar metiendo en política porque ella es candidata todavía”.

Para López, estas declaraciones constituyen una confesión de conocimiento sobre la prohibición legal de intervenir en política. El documento sostiene que el mandatario reconoció expresamente la restricción y aun así continuó realizando afirmaciones sobre una candidata presidencial en plena campaña electoral.

La denuncia además incluye publicaciones hechas el 24 de mayo de 2026 desde la cuenta oficial de Petro relacionadas con actos de campaña de Iván Cepeda. Uno de los mensajes incluía imágenes del cierre de campaña en Barranquilla acompañado de la fraseViva el Caribe libertario”. Otro hacía referencia a la movilización política en la Plaza de Bolívar y al “signo de los nuevos tiempos”. López sostiene que esos mensajes constituyeron respaldo público a una candidatura específica.

Delitos y faltas disciplinarias señaladas

El presidente Gustavo Petro partirá de Colombia el 20 de septiembre para una gira en Estados Unidos, que comenzará en Chicago - crédito Joel González/Presidencia
La denuncia se sustenta en el artículo 422 del Código Penal sobre intervención en política y en normas disciplinarias y electorales - crédito Joel González/Presidencia

La denuncia fue presentada con base en el artículo 422 del Código Penal, que establece que el servidor público que utilice su poder parafavorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento políticopuede incurrir en sanciones como multa y pérdida del cargo público. Además, López citó presuntas faltas disciplinarias contempladas en la Ley 1952 de 2019, relacionada con la participación de funcionarios en controversias políticas, y en la Ley de Garantías Electorales, que prohíbe a los servidores públicos difundir propaganda electoral a favor o en contra de campañas o movimientos políticos.

En el documento, la candidata argumenta que el presidente utilizó el alcance institucional de su cargo y sus plataformas oficiales para intervenir en la campaña presidencial. La denuncia señala que la cuenta de X de Petro supera los ocho millones de seguidores y funciona como un canal de comunicación pública con capacidad de influir en el debate político y electoral.

El régimen político colombiano es centralista y presidencialista, precisamente por eso se exige al presidente que sea neutral, que sea garante de la neutralidad en la campaña política”, afirmó López durante la presentación de la denuncia. También sostuvo que la conducta del mandatario vulneró garantías constitucionales relacionadas con la igualdad en la contienda electoral.

En el capítulo de peticiones, la candidata solicitó formalmente a la Comisión admitir la denuncia, abrir investigación por intervención en política, ordenar la preservación de pruebas digitales y practicar nuevas diligencias. Además, pidió que se evalúen posibles infracciones a los artículos 110 y 127 de la Constitución Política relacionados con la participación política de funcionarios públicos.

La denuncia también hace referencia a siete sesiones de la Comisión Nacional de Garantías Electorales realizadas entre 2025 y 2026, en las que, según el documento, persistieron las intervenciones presidenciales cuestionadas por la campaña de López.

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