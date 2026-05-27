Gobierno nacional abrió inscripciones para reemplazar el servicio militar por trabajo social: estos los puntos de registro presencial

El Servicio Social para la Paz prioriza a jóvenes en condición de vulnerabilidad, habitantes de municipios con altos índices de violencia y riesgo de reclutamiento forzado - crédito Prosperidad Social

El Ministerio de Educación Nacional anunció la apertura de inscripciones para el Servicio Social Para la Paz, una alternativa al servicio militar obligatorio dirigida a jóvenes entre 18 y 24 años que no hayan definido su situación militar.

La iniciativa, respaldada por la Ley 2272 de 2022 y el Decreto 1426 de 2025, busca fortalecer el liderazgo juvenil, la construcción de paz y la transformación social en los territorios. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 1 de junio de 2026, permitiendo que los interesados consulten todos los detalles y requisitos en la web oficial: serviciosocialparalapaz.mineducacion.gov.co/registro.

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El Servicio Social para la Paz prioriza la participación de jóvenes en condición de vulnerabilidad, habitantes de municipios con altos índices de violencia, territorios Pdet y personas en riesgo de reclutamiento forzado. El programa ofrece modalidades como alfabetización digital, promoción de políticas de paz, gestión ambiental, vigías del patrimonio cultural y actividades en gestión del riesgo y cambio climático.

Los participantes podrán desempeñar labores en alfabetización digital, gestión ambiental, políticas de paz, patrimonio cultural y cambio climático según el Ministerio de Educación - crédito DNP

Además, quienes finalicen el servicio obtendrán un certificado equivalente a la libreta militar, reconocimiento de experiencia de primer empleo, un auxilio económico mensual equivalente al 80% del salario de un soldado regular y acceso a convenios educativos con universidades y el Sena.

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Inscripciones presenciales: puntos habilitados en todo el país

A partir del miércoles 27 de mayo de 2026, desde las 8:00 a. m., se habilitaron puntos presenciales de inscripción en los departamentos priorizados para la convocatoria. Los interesados deben cumplir con los requisitos: ser colombiano, residir en un territorio priorizado y tener lista la documentación exigida (copia de cédula, certificado de afiliación a EPS, certificado de residencia o recibo de servicio público).

El programa ofrece un auxilio económico mensual igual al 80% del salario de un soldado regular y acceso a convenios con universidades y el Sena - crédito Prosperidad Social

Entre los puntos físicos habilitados para inscribirse al Servicio Social para la Paz se encuentran:

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Bogotá Casa de la Juventud Chiguaza: calle 5a bis #48p-84 sur, barrio Bosque Molinos II, Rafael Uribe Uribe. Casa Cultural Policarpa Salavarrieta: carrera 9 #68B sur-54, Barrio Santa Martha, Usme. Punto Comercial Kennedy Central: carrera 78k #37a-11 sur, Kennedy. Alcaldía de San Cristóbal: avenida 1 de mayo No. 1 - 40 Sur. Oficina de Derechos Diferenciales: Localidad San Cristóbal. Colegio Fe y Alegría: calle 56F sur #91D-14, Bosa. Casa de Juventud Ayelén: calle 65a sur-30, Ciudad Bolívar.

Medellín Biblioteca San Javier: calle 42C #95-50, Campo Alegre. Biblioteca Gabriel García Márquez: carrera 80 #104-04, Doce de Octubre.

Soledad (Atlántico) Sede Social Kuervo Store: carrera 2 #45-63 Local 1.

Florencia (Caquetá) Organización Coordosac: transversal 5B 9A-50, Barrio Comuneros.

Yopal (Casanare) Biblioteca Pública Municipal La Triada: avenida de la Cultura #10-15. Centro de Servicios Educativos Triada: entrada Punto Vive Digital.

Aguazul (Casanare) Barrio Luis María Jiménez: calle 16 con carrera 14, esquina.

Villarica (Cauca) Consejo Comunitario Quebrada Tabla: calle 5 #5-12, barrio Los Almendros.

Popayán (Cauca) Secretaría de Planeación de la Alcaldía: calle 6 No. 4-21, Sector Histórico.

Santander de Quilichao (Cauca) Auditorio del Centro Zonal Norte Icbf: Barrio Canalón, carrera 9 #2 sur 35.

Soacha (Cundinamarca) Fundación Macondo: avenida 30 6D-04 este, San Mateo.

Fusagasugá (Cundinamarca) Biblioteca de la Universidad de Cundinamarca: módulo de tutoría F-118, diagonal 18 #20-29.

Riohacha (La Guajira) Institución educativa Denzil escolar: carrera 12C #65-40.

Maicao (La Guajira) Institución Educativa Maicao: calle 21 #26-87.

Dibulla (La Guajira) Institución Educativa Técnica Rural Agropecuaria De Mingueo: calle 3 carrera 8. Esquina.

Pasto (Nariño) Antiguo Liceo Udenar: carrera 22 #18-33.

La Unión (Nariño) Casa Cultural Aurelio Arturo.

Los Andes (Nariño) Secretaría de Gobierno: Barrio Bombona.

Buenaventura (Valle del Cauca) Institución Educativa San Vicente: avenida Simón Bolívar kilómetro 9.

Cali (Valle del Cauca) Institución educativa El Diamante: calle 41, carrera 31 #00.

Palmira (Valle del Cauca) Universidad del Valle, Campus La Carbonera: carrera 31A #60-135.



Hay puntos de inscripción habilitados en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Soacha, Pasto y Riohacha, así como en zonas prioritarias del país - crédito Prosperidad Social

Documentos requeridos para la inscripción

Copia de la cédula de ciudadanía o constancia de trámite.

Certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS, régimen subsidiado, contributivo o especial), disponible en Adres.

Certificado de residencia expedido por la Alcaldía Municipal, Junta de Acción Comunal, Personería u otra autoridad competente, o recibo de servicio público domiciliario con dirección de residencia.

Para el Gobierno nacional, el Servicio Social para la Paz representa una oportunidad para que los jóvenes contribuyan a la transformación de sus territorios, accedan a beneficios educativos, laborales y económicos, y definan su situación militar sin necesidad de acudir al servicio militar tradicional.