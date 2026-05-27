Westcol confirmó entrevista con Abelardo de la Espriella en la víspera de la primera vuelta, pero canceló a Paloma Valencia por llamativa razón

El creador de contenido, en una transmisión en sus redes sociales, dio a conocer detalles de por qué se decantó solo con el encuentro con el abogado de ultraderecha y no con la candidata del Centro Democrático - crédito suministrada a Infobae Colombia

El streamer antioqueño Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, confirmó la realización de una entrevista en vivo con el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha a la Presidencia de la República, encuentro que se dará justo en la víspera de la esperada primera vuelta, que convocará a más de 41 millones de colombianos para el domingo 31 de mayo de 2026.

El encuentro será transmitido a través del canal de Kick de Westcol, que además indicó que no está en sus planes una entrevista con la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, pese a que la aspirante presidencial había expresado su deseo de interactuar con el joven, al aceptar el reto de un eventual debate presidencial por esta plataforma digital.

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El streamer antioqueño Westcol hará una transmisión en su canal de Kick con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuándo será la transmisión de Westcol con Abelardo de la Espriella?

Según la información que circulado en las redes sociales, el creador de contenido protagonizará un esperado encuentro con De la Espriella el sábado 30 de mayo en Barranquilla, a solo horas de que se abran las urnas en todo el país. A diferencia del que tenía pactado con Valencia, que estaba previsto para el jueves 28 de mayo, pero que determinó cancelar al no verlo viable para su imagen como influenciador.

"Por ahora, el sábado hacemos stream con Abelardo, ¿okey? No hay ninguna vuelta (...) Igual yo ya hice un stream con (Álvaro) Uribe, se expresó, habló, dio todo su apoyo en el stream a Paloma. No hay ningún problema con Paloma ni con ningún candidato. Esto es por algo externo, porque ya se está relacionando con mi trabajo, la creación de contenido, y ahí es donde yo trabajo, ese es mi campo, ¿sí me entiendes?“, confesó.

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Westcol tendrá el sábado 30 de mayo al abogado Abelardo de la Espriella en un stream; a un solo día de que se lleve a cabo la primera vuelta - crédito suministrada a Infobae Colombia

Los motivos por los que Westcol rechazó una transmisión con Paloma Valencia

De hecho, más que el anuncio de la entrevista con el letrado, que es el segundo en la intención de voto según las principales encuestas, su rechazo a la congresista fue uno de los temas más comentados en redes sociales, debido a los argumentos expresados por el joven, al que se le notó molesto por la forma en que la congresista estaría estableciendo una serie de alianzas, entre ellas con una persona que no es de su agrado.

Y es que, según dijo, suspendió la transmisión con Valencia tras observar su participación en actividades políticas con figuras que, en sus palabras, se alejan de los valores que él defiende en su espacio digital; en un mensaje en el que se habría referido, aunque sin mencionarlo, al creador de contenido Yefferson Cossio, del que existen denuncias por presunta estafa, aunque el también antioqueño ha negado tales acusaciones.

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“Unas noticias donde Paloma estaba haciendo campaña con personas con las que yo no me identifico para nada, con personas que van en contra totalmente de los principios que yo tengo, básicamente como creador de contenido. Porque, pues, yo he dicho muchas cosas y he hablado mucha mierda, pero ustedes saben que yo algo que yo nunca he hecho en mi vida, brother, es robarle a una persona", señaló Villa en sus declaraciones.

Westcol había expresado su deseo de protagonizar el único debate presidencial entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, pero no se pudo cristalizar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y agregó que nunca ha promocionado “algo que después termine en una estafa. Nada de eso”, explicó el streamer, con lo que habría hecho mención a la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a Cossio por publicidad engañosa y lo conminó a pagar $813.002.240; lo anterior en lo que respecta al ‘Método Cossio’, que prometía que los usuarios podrían hacerse ricos en poco tiempo.

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La justificación de Westcol apuntó a su deseo de proteger la reputación que ha construido tras años de transmisión y a evitar cualquier tipo de asociación con prácticas que considera perjudiciales o polémicas. “A mí se me hace muy feo, huevón (sic), y es la realidad, como que después de eso me voy a ver yo como si estuviera también en esa colada y a mí eso no me gusta. Yo no quiero estar en esa colada”, precisó.

Westcol logró concentrar a miles de jóvenes a través de sus plataformas digitales, en entrevistas hechas al presidente Gustavo Petro, en la Casa de Nariño; y al exmandatario Álvaro Uribe, en El Ubérrimo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Westcol, el streamer que logró tener a Gustavo Petro y Álvaro Uribe

La agenda política de Westcol en la coyuntura electoral lo hizo, quizá, el entrevistador más envidiado del país, pues logró tener a los dos personajes más relevantes de la política nacional: primero, al presidente de la República, Gustavo Petro, desde la Casa de Nariño, y luego protagonizó otro diálogo con el exmandatario Álvaro Uribe desde su finca El Ubérrimo; que también causó importantes reacciones en la opinión pública.

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En la charla con Petro, Villa abordó temas como la juventud, las oportunidades de educación, el futuro del país y la violencia. Por su parte, en la transmisión con Uribe, el expresidente cuestionó la versión oficial sobre la autoría de la ley laboral y defendió su postura frente a la seguridad y la gestión gubernamental; que fueron temas que generaron fuertes reacciones durante el diálogo en vivo, en especial su lucha contra el terrorismo.

La presencia de Westcol en el debate público ha sido interpretada como un fenómeno de acercamiento entre la política tradicional y las audiencias jóvenes, que por lo general son distantes de los procesos electorales. Las plataformas utilizadas por Villa y su estilo fresco y descomplicado han llamado la atención sobre la nueva manera de comunicar y lograr, con ello, que temas de interés nacional lleguen a un nuevo segmento.

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