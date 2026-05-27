Colombia

Abogado de Petro señaló al procurador Gregorio Eljach de afectar la presunción de inocencia del presidente: “Show mediático”

El líder de la Procuraduría General de la Nación pidió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que allegue información sobre las denuncias y quejas que hay contra el mandatario por presunta participación política

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Alejandro Carranza pidió al procurador Gregorio Eljach que respete al presidente Petro - crédito @HombreJurista/X

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, pidió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes allegar al Ministerio Público un informe detallado sobre las denuncias que hay en contra del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política. El funcionario solicitó que toda esa información le sea entregada en un término de tres días, con el fin de hacer seguimiento y vigilancia a las actuaciones.

En una rueda de prensa, Eljach Pacheco, explicó que según la Corte Constitucional, el fuero del presidente de la República es integral y solo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara puede hacer indagaciones sobre su conducta en cualquier nivel, ya sea penal, civil, laboral, político o administrativo. Eso quiere decir que la Procuraduría no tiene la competencia para investigar al primer mandatario, pero sí está en la capacidad de solicitar información sobre las indagaciones que se adelantan en su contra.

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Me venían a mí juzgando, casi me cuelgan del árbol más alto porque yo no metía preso a Petro. Resulta que la competencia para eso es de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que son congresistas y que ahí están también los de la oposición”, detalló el procurador ante los medios.

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, aseguró que recibió críticas por no "meter preso" a Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, aseguró que recibió críticas por no "meter preso" a Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X. En la publicación, el jurista pidió respeto por el jefe de Estado, al avertir que la “fórmula lingüística” que utilizó en sus declaraciones apunta a una presunción de culpabilidad. Recalcó que ese lenguaje no es propio de un servidor público.

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“Casi me cuelgan del árbol más alto porque yo no metía preso a Petro”, no es ni debería ser el lenguaje del jefe del ministerio público de un Estado social de derecho. Ese lenguaje coloquial que usa usted, construye por una vía colorida y deliberada, una presunción social de culpabilidad sobre quien usted mismo reconoce no poder investigar”, aseveró.

Recordó que la privación de la libertad es la “última ratio del ordenamiento jurídico”, el cual funciona bajo el principio de la “mínima intervención”. De igual manera, explicó que cualquier proceso penal adelantado en Colombia tiene como fin buscar verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. En ese sentido, considera que el procurador redujo “el debate público” sobre el presidente Petro a una afirmación “grosera” que termina desnaturalizando el sistema penal.

La Procuraduría pidió información sobre las denuncias que hay contra el presidente Petro por presunta participación política - crédito Joel González/Presidencia de Colombia
La Procuraduría pidió información sobre las denuncias que hay contra el presidente Petro por presunta participación política - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

Carranza explicó también que, según la normativa vigente, el organismo de control liderado por Gregorio Eljach debe velar por el orden jurídico y los derechos fundamentales. “No el show mediático y la afectación a la presunción de inocencia”, señaló.

Y, contrario a lo que indica la ley, la Procuraduría no estaría garantizando los derechos fundamentales del jefe de Estado, según aseguró el abogado. “La Procuraduría que usted preside ha pedido medida cautelar para silenciar al señor Presidente como parte de una acción popular que ataca la libre expresión y el debate público”, indicó.

Por otro lado, cuestionó el hecho de que Eljach Pacheco haya solicitado información sobre los procesos que tiene la Comisión de Investigación y Acusación contra el presidente, teniendo en cuenta que en cada uno de ellos siempre hay un delegado de la Procuraduría. Esos funcionarios deberían allegar los reportes al respecto.

El abogado Alejandro Carranza cuestionó a la Procuraduría por pedir información sobre los procesos contra Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara - crédito @HombreJurista/X
El abogado Alejandro Carranza cuestionó a la Procuraduría por pedir información sobre los procesos contra Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara - crédito @HombreJurista/X

“Por una parte, usted exige a la Comisión de Acusación que le informe sobre los procesos contra el señor Presidente, como si el ministerio público no tuviera silla en todos los casos, ¿no le parece más prudente pedir los informes a sus delegados, que posar de amo y señor de la comisión de casaciones? ¿Se le olvida la independencia de los poderes @PGN_COL?”, aseveró.

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