Colombia

Dos personas fueron rescatadas de un incendio estructural en una vivienda en Cali: los bomberos los sacaron de entre las llamas

Un hombre y un niño protagonizaron el impresionante rescate mientras la comunidad observaba cómo se consumía la casa donde se registró la emergencia

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Una vivienda de dos pisos fue consumida en su totalidad por un incendio estructural en el barrio Mojica, al oriente de Cali, la mañana del 24 de mayo de 2026. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali rescató a un adulto y un menor atrapados, en una operación de alto riesgo que evitó una tragedia mayor y dejó la casa en pérdida total - crédito MM Seguridad Integral / Facebook

Una densa columna de humo se presentó el 24 de mayo de 2026 en el barrio Mojica, oriente de Cali, cuando un incendio estructural devoró por completo una vivienda de dos pisos.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad desplegó varias máquinas extintoras, un carrotanque, una ambulancia y al menos 12 unidades para hacer frente a la emergencia.

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El reporte inicial de la emergencia se registró a las 7:49 a. m., movilizando de inmediato a los organismos de socorro. Cuando las unidades llegaron al lugar, encontraron que gran parte de la estructura ya estaba comprometida por el fuego. Las llamas se habían expandido en minutos, generando un escenario de alto riesgo para los rescatistas y los habitantes del inmueble.

Durante el operativo, los socorristas lograron ubicar y evacuar a dos personas que permanecían en el interior de la vivienda. Este esfuerzo, en palabras del Cuerpo de Bomberos, representa “el trabajo que realizan nuestros bomberos cada vez que ingresan a escenarios de alto riesgo para proteger a la comunidad, incluso poniendo en riesgo su propia vida”.

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Estado de las personas rescatadas y saldo de daños

El saldo de la emergencia fue contundente: la vivienda resultó en pérdida total. Las llamas consumieron todo a su paso, sin dejar posibilidad de salvar algún objeto. No obstante, el rescate con vida de los ocupantes fue el hecho más relevante para el balance final.

La vivienda fue consumida por las llamas, mientras dos personas fueron rescatadas - crédito MM Seguridad Integral / Facebook
La vivienda fue consumida por las llamas, mientras dos personas fueron rescatadas - crédito MM Seguridad Integral / Facebook

En el video compartido en redes sociales, se observó a la comunidad ocupando la calle mientras vigilaban el trabajo de los bomberos, a la vez que las llamas salían por la ventana del primer piso. En el video se escuchó a algunas vecinas comentar sobre la ausencia de la madre en el lugar y que al parecer la conflagración había iniciado en la cocina.

Minutos después, en medio de los gritos de los presentes cuatro bomberos, se asomaron por la puerta. Dos cargaban al adulto y otro llevaba al menor en brazos. En ese instante un vecino se aproximo para recibir al niño que fue tomado por otro bombero y llevado a la ambulancia, mientras un patrullero de la policía intervino para apartar a las personas y ayudar con el rescate. También el hombre sin camisa y con quemaduras por el fuego fue evacuado al vehículo de rescate.

El adulto rescatado sufrió lesiones y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. En cuanto al menor de edad, los paramédicos valoraron su estado en el sitio y determinaron que no requería remisión hospitalaria.

El cuerpo de bomberos de Cali resaltó la valentía de sus hombres que lograron rescatar a las dos personas afectadas - crédito Benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de Cali / Facebook
El cuerpo de bomberos de Cali resaltó la valentía de sus hombres que lograron rescatar a las dos personas afectadas - crédito Benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de Cali / Facebook

Despliegue operativo y reacción comunitaria

El operativo requirió la intervención de varias máquinas extintoras, un carrotanque, una patrulla de policía y una ambulancia. Las unidades de bomberos tuvieron que asegurar la zona para evitar que el fuego se propagara a viviendas aledañas, acción que también contribuyó a reducir el riesgo para otros habitantes del sector.

El organismo de socorro reforzó el mensaje sobre el compromiso de su equipo: “Detrás de cada máquina, cada sirena y cada uniforme, hay hombres y mujeres que todos los días enfrentan el fuego y el riesgo con un solo propósito: proteger la vida de los ciudadanos”.

El Cuerpo de Bomberos subrayó que en situaciones como esta, la valentía y la disciplina son esenciales. “Es precisamente en momentos como este donde se refleja el verdadero valor de nuestros bomberos, su valentía, entrega, abnegación, disciplina y su profundo compromiso por proteger a Cali”, indicó el comunicado divulgado tras la emergencia.

Se necesitaron varias máquinas de bomberos y unidades de policía para atender el incendio - crédito Benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de Cali / Facebook
Se necesitaron varias máquinas de bomberos y unidades de policía para atender el incendio - crédito Benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de Cali / Facebook

Consecuencias y próximos pasos

La vivienda siniestrada quedó reducida a escombros, lo que representa una pérdida total para sus ocupantes. Las autoridades aún no han informado sobre las causas del incendio, pero la prioridad se mantuvo en el rescate y atención de las víctimas.

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