Abogado de Petro acusó a Álvaro Leyva de buscar impunidad tras respaldar a Abelardo de la Espriella: “Es verdaderamente bochornoso”

Leyva acusó al Gobierno de intentar descarrilar la candidatura de Abelardo de la Espriella y de construir un relato sobre fraude electoral - crédito @HombreJurista/X, Presidencia de la República y REUTERS

El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, reaccionó a través de su cuenta de X a la carta publicada por el excanciller Álvaro Leyva Durán, en la que afirmó que el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella “será el próximo presidente” de Colombia y acusó al jefe de Estado de intentar desconocer un eventual resultado electoral adverso.

Carranza aseguró que las declaraciones de Leyva evidencian, según él, las razones por las cuales el exministro habría intentado “romper el hilo constitucional” mediante una supuesta conspiración denunciada anteriormente. En su mensaje, también vinculó al excanciller con investigaciones relacionadas con contratos de pasaportes y cuestionó el respaldo político expresado hacia De la Espriella.

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A través de su publicación, el abogado del presidente manifestó: “¡Aparecieron las llaves! Interesante que se revele por qué fue que hizo todo lo posible para tratar de romper el hilo constitucional con la conspiración que orquestaba el señor Leyva según se le denunció”.

En el mismo mensaje, Carranza añadió: “El señor Álvaro Leyva, famoso por evadir la responsabilidad legal, cree que su única chance de no ser condenado por los cargos de corrupción relacionados con los contratos de pasaportes y otras conductas cuestionables, es aliarse con el individuo que usa la campaña para mostrar imágenes inapropiadas de su cuerpo y acosar mujeres”.

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El abogado cerró su pronunciamiento con nuevas críticas dirigidas al excanciller: “El ocaso de Leyva es verdaderamente bochornoso, una degradación moral sin igual”.

Carranza aseguró que Álvaro Leyva estaría buscando evitar una condena por el caso de los pasaportes mediante alianzas políticas - crédito @HombreJurista/X

La carta de Álvaro Leyva sobre las elecciones presidenciales

Las declaraciones de Carranza se produjeron después de que Leyva difundiera un extenso documento titulado “Propuesta de Álvaro Leyva Durán al país para las elecciones”, fechado el 25 de mayo de 2026. En el texto, el excanciller sostuvo que el presidente Petro tendría interés en garantizar protección judicial una vez termine su mandato y afirmó que De la Espriella podría ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta.

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En la carta, Leyva escribió: “Gustavo Petro sabe que su futuro depende de que su sucesor lo proteja de la justicia y que De la Espriella puede ganar las elecciones en primera vuelta. También que, con Abelardo de presidente, él puede terminar preso”.

El excanciller también aseguró que el Gobierno estaría intentando afectar la campaña del abogado y empresario. Según el documento, existirían acciones encaminadas a desconocer un eventual triunfo electoral de De la Espriella.

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Leyva relató además episodios de su trayectoria política y personal, incluyendo su relación con el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y referencias a hechos históricos como el secuestro y posterior asesinato del dirigente político. En el texto afirmó que aceptó ser ministro del gobierno Petro porque consideró que el mandatario era “un hombre correcto”, pero sostuvo que cambió de opinión tras formar parte de la administración.

En uno de los apartes de la carta, expresó: “Conocí el monstruo por dentro: su vileza y su degradación. A un altísimo costo personal y familiar me atreví a denunciar su bajeza y su irrespeto al cargo”.

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El excanciller también señaló que durante la campaña presidencial se habrían registrado situaciones que, según él, pondrían en riesgo el proceso electoral. En ese contexto, mencionó supuestos intentos de invalidar firmas de inscripción, restricciones a encuestas y presiones políticas a través de contratistas y estructuras regionales.

En su carta, Leyva señaló que Petro tendría temor de enfrentar procesos judiciales cuando deje la Presidencia - crédito @AlvaroLeyva/X

Señalamientos sobre fraude y observación internacional

En el documento, Leyva afirmó que el presidente Petro estaría construyendo un relato relacionado con un eventual fraude electoral. Según escribió, el mandatario habría cuestionado sin pruebas el software de escrutinio y preparado argumentos para desconocer un resultado desfavorable.

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“Así está tejiendo un argumento para desconocer el resultado electoral adverso que presciente inevitable. Ese es su as falso bajo la manga. Y como buen tahúr del odio lo va a usar”, señaló el excanciller.

La carta también hace referencia a dirigentes políticos de Estados Unidos, como la congresista María Elvira Salazar y al senador Rick Scott, asegurando que ambos habrían advertido sobre la situación política colombiana y las actuaciones del Gobierno frente al proceso electoral. Además, sostuvo que el senador Scott habría enviado un mensaje al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, consultando qué medidas habría tomado la administración del presidente Donald Trump frente a una eventual crisis institucional en Colombia.

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En la parte final de su propuesta, Leyva planteó que, si el presidente Petro denunciara fraude en primera o segunda vuelta, debería retirarse temporalmente del cargo conforme al artículo 193 de la Constitución. Según explicó, la vicepresidenta asumiría funciones mientras una comisión integrada por congresistas estadounidenses, eurodiputados, representantes del Vaticano y la ONU revisaría el proceso electoral.

Álvaro Leyva afirmó en su carta que Abelardo de la Espriella “será el próximo presidente” de Colombia y que podría ganar las elecciones en primera vuelta - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El excanciller concluyó su carta con una afirmación sobre el resultado de las elecciones presidenciales: “Abelardo de la Espriella será el próximo presidente. Y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”.

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