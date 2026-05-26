Colombia

Abogado de Petro acusó a Álvaro Leyva de buscar impunidad tras respaldar a Abelardo de la Espriella: “Es verdaderamente bochornoso”

El abogado Alejandro Carranza señaló que el excanciller estaría intentando evitar condenas relacionadas con el caso de los pasaportes y cuestionó sus recientes declaraciones sobre las elecciones presidenciales

Guardar
Google icon
Leyva acusó al Gobierno de intentar descarrilar la candidatura de Abelardo de la Espriella y de construir un relato sobre fraude electoral - crédito @HombreJurista/X, Presidencia de la República y REUTERS
Leyva acusó al Gobierno de intentar descarrilar la candidatura de Abelardo de la Espriella y de construir un relato sobre fraude electoral - crédito @HombreJurista/X, Presidencia de la República y REUTERS

El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, reaccionó a través de su cuenta de X a la carta publicada por el excanciller Álvaro Leyva Durán, en la que afirmó que el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella “será el próximo presidente” de Colombia y acusó al jefe de Estado de intentar desconocer un eventual resultado electoral adverso.

Carranza aseguró que las declaraciones de Leyva evidencian, según él, las razones por las cuales el exministro habría intentado “romper el hilo constitucional” mediante una supuesta conspiración denunciada anteriormente. En su mensaje, también vinculó al excanciller con investigaciones relacionadas con contratos de pasaportes y cuestionó el respaldo político expresado hacia De la Espriella.

PUBLICIDAD

A través de su publicación, el abogado del presidente manifestó: “¡Aparecieron las llaves! Interesante que se revele por qué fue que hizo todo lo posible para tratar de romper el hilo constitucional con la conspiración que orquestaba el señor Leyva según se le denunció”.

En el mismo mensaje, Carranza añadió: “El señor Álvaro Leyva, famoso por evadir la responsabilidad legal, cree que su única chance de no ser condenado por los cargos de corrupción relacionados con los contratos de pasaportes y otras conductas cuestionables, es aliarse con el individuo que usa la campaña para mostrar imágenes inapropiadas de su cuerpo y acosar mujeres”.

PUBLICIDAD

El abogado cerró su pronunciamiento con nuevas críticas dirigidas al excanciller: “El ocaso de Leyva es verdaderamente bochornoso, una degradación moral sin igual”.

Carranza aseguró que Álvaro Leyva estaría buscando evitar una condena por el caso de los pasaportes mediante alianzas políticas - crédito @HombreJurista/X
Carranza aseguró que Álvaro Leyva estaría buscando evitar una condena por el caso de los pasaportes mediante alianzas políticas - crédito @HombreJurista/X

La carta de Álvaro Leyva sobre las elecciones presidenciales

Las declaraciones de Carranza se produjeron después de que Leyva difundiera un extenso documento titulado “Propuesta de Álvaro Leyva Durán al país para las elecciones”, fechado el 25 de mayo de 2026. En el texto, el excanciller sostuvo que el presidente Petro tendría interés en garantizar protección judicial una vez termine su mandato y afirmó que De la Espriella podría ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta.

En la carta, Leyva escribió: “Gustavo Petro sabe que su futuro depende de que su sucesor lo proteja de la justicia y que De la Espriella puede ganar las elecciones en primera vuelta. También que, con Abelardo de presidente, él puede terminar preso”.

El excanciller también aseguró que el Gobierno estaría intentando afectar la campaña del abogado y empresario. Según el documento, existirían acciones encaminadas a desconocer un eventual triunfo electoral de De la Espriella.

Leyva relató además episodios de su trayectoria política y personal, incluyendo su relación con el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y referencias a hechos históricos como el secuestro y posterior asesinato del dirigente político. En el texto afirmó que aceptó ser ministro del gobierno Petro porque consideró que el mandatario era “un hombre correcto”, pero sostuvo que cambió de opinión tras formar parte de la administración.

En uno de los apartes de la carta, expresó: “Conocí el monstruo por dentro: su vileza y su degradación. A un altísimo costo personal y familiar me atreví a denunciar su bajeza y su irrespeto al cargo”.

El excanciller también señaló que durante la campaña presidencial se habrían registrado situaciones que, según él, pondrían en riesgo el proceso electoral. En ese contexto, mencionó supuestos intentos de invalidar firmas de inscripción, restricciones a encuestas y presiones políticas a través de contratistas y estructuras regionales.

Carta Álvaro Leyva - crédito @AlvaroLeyva/X
En su carta, Leyva señaló que Petro tendría temor de enfrentar procesos judiciales cuando deje la Presidencia - crédito @AlvaroLeyva/X

Señalamientos sobre fraude y observación internacional

En el documento, Leyva afirmó que el presidente Petro estaría construyendo un relato relacionado con un eventual fraude electoral. Según escribió, el mandatario habría cuestionado sin pruebas el software de escrutinio y preparado argumentos para desconocer un resultado desfavorable.

Así está tejiendo un argumento para desconocer el resultado electoral adverso que presciente inevitable. Ese es su as falso bajo la manga. Y como buen tahúr del odio lo va a usar”, señaló el excanciller.

La carta también hace referencia a dirigentes políticos de Estados Unidos, como la congresista María Elvira Salazar y al senador Rick Scott, asegurando que ambos habrían advertido sobre la situación política colombiana y las actuaciones del Gobierno frente al proceso electoral. Además, sostuvo que el senador Scott habría enviado un mensaje al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, consultando qué medidas habría tomado la administración del presidente Donald Trump frente a una eventual crisis institucional en Colombia.

En la parte final de su propuesta, Leyva planteó que, si el presidente Petro denunciara fraude en primera o segunda vuelta, debería retirarse temporalmente del cargo conforme al artículo 193 de la Constitución. Según explicó, la vicepresidenta asumiría funciones mientras una comisión integrada por congresistas estadounidenses, eurodiputados, representantes del Vaticano y la ONU revisaría el proceso electoral.

Álvaro Leyva afirmó en su carta que Abelardo de la Espriella “será el próximo presidente” de Colombia y que podría ganar las elecciones en primera vuelta - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Álvaro Leyva afirmó en su carta que Abelardo de la Espriella “será el próximo presidente” de Colombia y que podría ganar las elecciones en primera vuelta - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El excanciller concluyó su carta con una afirmación sobre el resultado de las elecciones presidenciales: “Abelardo de la Espriella será el próximo presidente. Y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”.

Temas Relacionados

Alejandro CarranzaÁlvaro LeyvaAbelardo de la EspriellaElecciones presidencialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Los pijaos necesitan una victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final, pero se miden ante uno de sus rivales directos en el grupo B

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Millonarios será premiado económicamente por la convocatoria de Álvaro Montero a la selección Colombia para el Mundial

La FIFA destina al rededor de 20 millones de pesos para los equipos en los que han actuado durante los dos últimos años cada jugador que es convocado a la Copa del Mundo 2026

Millonarios será premiado económicamente por la convocatoria de Álvaro Montero a la selección Colombia para el Mundial

Hijas del hombre que acusó a ‘El Pibe’ Valderrama de amedrentarlo defendieron a la leyenda de la selección Colombia

Hijas de Tobías Redondo Guarnizo afirmaron que el hombre no tiene argumentos para acusar al exfutbolista y su pareja

Hijas del hombre que acusó a ‘El Pibe’ Valderrama de amedrentarlo defendieron a la leyenda de la selección Colombia

Sinuano Día resultados de hoy martes 26 de mayo: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana publicó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy martes 26 de mayo: ganadores del último sorteo

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Infobae Colombia habló con el libretista y productor bogotano de algunos de sus proyectos más emblemáticos que quedaron reflejados en su libro ‘Creatividad y Escritura’

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Final de ‘La casa de los famosos′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Alejandro Estrada contó en qué invertiría el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ si gana la competencia

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué: “Yo soy muy visual”

Luisa Fernanda W se borró el tatuaje que se había hecho en honor a Legarda: “Era momento de hacerlo”

Deportes

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Millonarios será premiado económicamente por la convocatoria de Álvaro Montero a la selección Colombia para el Mundial

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín confirmó a Amaranto Perea como su nuevo entrenador: es el actual asistente técnico de la selección Colombia