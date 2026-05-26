Corte negó detención domiciliaria a Karen Manrique, investigada por corrupción en la Ungrd: dejó en firme llamado a juicio de otros congresistas

Karen Manrique es investigada por actos de corrupción en la Ungrd, que implicaron la desviación de recursos - crédito Colprensa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó el recurso presentado por la congresista Karen Astrith Manrique Olarte con el que buscaba sustituir la detención preventiva intramural por una domiciliaria. La decisión surgió tras el desarrollo de una sesión extraordinaria en la que, por mayoría, se optó por mantenerla privada de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El alto tribunal informó que, una vez se cumplan las respectivas notificaciones, enviará el expediente de la congresista a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte.

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Asimismo, indicó que también quedó en firme el llamado a juicio contra los legisladores Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, por los hechos de corrupción ocurridos en la Ungrd.

Cuando estalló el escándalo de corrupción, la congresista Karen Manrique se pronunció y negó los actos ilícitos que se le endilgan. “Quiero precisar que mis únicos acercamientos con las entidades del Estado han sido en mi ejercicio como congresista e interlocutora de las comunidades que en el Congreso de la República represento, en mi calidad de víctima del conflicto armado”, dijo.

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