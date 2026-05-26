Colombia

Corte negó detención domiciliaria a Karen Manrique, investigada por corrupción en la Ungrd: dejó en firme llamado a juicio de otros congresistas

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia enviará el expediente de la legisladora a la Sala Especial de Primera Instancia

Guardar
Google icon
Karen Manrique es investigada por actos de corrupción en la Ungrd, que implicaron la desviación de recursos - crédito Colprensa
Karen Manrique es investigada por actos de corrupción en la Ungrd, que implicaron la desviación de recursos - crédito Colprensa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó el recurso presentado por la congresista Karen Astrith Manrique Olarte con el que buscaba sustituir la detención preventiva intramural por una domiciliaria. La decisión surgió tras el desarrollo de una sesión extraordinaria en la que, por mayoría, se optó por mantenerla privada de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El alto tribunal informó que, una vez se cumplan las respectivas notificaciones, enviará el expediente de la congresista a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte.

PUBLICIDAD

Asimismo, indicó que también quedó en firme el llamado a juicio contra los legisladores Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, por los hechos de corrupción ocurridos en la Ungrd.

Cuando estalló el escándalo de corrupción, la congresista Karen Manrique se pronunció y negó los actos ilícitos que se le endilgan. “Quiero precisar que mis únicos acercamientos con las entidades del Estado han sido en mi ejercicio como congresista e interlocutora de las comunidades que en el Congreso de la República represento, en mi calidad de víctima del conflicto armado”, dijo.

PUBLICIDAD

En desarrollo...

Temas Relacionados

Karen ManriqueCorte Suprema de JusticiaDetención domiciliariaCorrupción UngrdColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

Los cardenales se juegan la clasificación en Copa Libertadores: hora y dónde ver Peñarol vs. Santa Fe

Los dirigidos por Pablo Repetto están obligados no solo a ganar ante un duro rival, sino que deben esperar otro resultado para conocer su destino

Los cardenales se juegan la clasificación en Copa Libertadores: hora y dónde ver Peñarol vs. Santa Fe

Paloma Valencia señaló a De la Espriella de hacer “circo” con sus medidas de seguridad: “Me quedó mal decir que es un tema de cobardía”

En conversación con Infobae Colombia, la candidata presidencial explicó los motivos por los cuales cuestiona el uso de un atril de cristal blindado por parte del aspirante

Paloma Valencia señaló a De la Espriella de hacer “circo” con sus medidas de seguridad: “Me quedó mal decir que es un tema de cobardía”

Ley Peimar: fue aprobado el proyecto que permite a la Armada Nacional seguir navegando hasta 45 días después de una captura

Anteriormente, luego de llevar a cabo un operativo por narcotráfico, pesca ilegal o trata de personas, los uniformados debían regresar inmediatamente a la base

Ley Peimar: fue aprobado el proyecto que permite a la Armada Nacional seguir navegando hasta 45 días después de una captura

Rafael Pardo criticó falta de diálogo tras el fallido café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo: “Tener historia no da licencia para el maltrato”

El exministro y excandidato presidencial utilizó el episodio entre la senadora del Centro Democrático y el exgobernador de Antioquia para mostrar cómo la política nacional se distancia del intercambio real de opiniones que esperaba se diera en la víspera de la primera vuelta

Rafael Pardo criticó falta de diálogo tras el fallido café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo: “Tener historia no da licencia para el maltrato”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ENTRETENIMIENTO

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Final de ‘La casa de los famosos′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Alejandro Estrada contó en qué invertiría el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ si gana la competencia

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué: “Yo soy muy visual”

Luisa Fernanda W se borró el tatuaje que se había hecho en honor a Legarda: “Era momento de hacerlo”

Deportes

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Los cardenales se juegan la clasificación en Copa Libertadores: hora y dónde ver Peñarol vs. Santa Fe

En video: Uzbekistán, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026, presentó su avión para el torneo

Sebastián Villa, Ramón Jesurún y otros casos en los que la selección Colombia generó indignación nacional