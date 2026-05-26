El turismo vive su mejor momento en Colombia: estas fueron las millonarias cifras que dejó 2025

Las agencias de viajes registraron un crecimiento del 16,8% en compras directas, alcanzando los $200.000 millones en servicios turísticos - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Las cifras del turismo en Colombia siguen mostrando un crecimiento que ya empieza a sentirse más allá de los aeropuertos y los hoteles. Durante 2025, el país registró un importante aumento en el gasto de viajeros internacionales, en los recorridos dentro del territorio nacional y en la generación de empleo asociado al sector, consolidando a esta industria como una de las más dinámicas de la economía.

El último informe de la Cuenta Satélite de Turismo del Dane, respaldado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), reveló que los visitantes extranjeros gastaron cerca de $54,7 billones en Colombia durante el último año. La cifra representa un incremento del 8,4% frente a 2024 y estuvo impulsada por la llegada de 4,6 millones de turistas internacionales.

PUBLICIDAD

El turismo interno aportó $23,6 billones a la economía nacional, con hoteles, restaurantes y agencias beneficiándose del aumento de viajeros - crédito Piamonte Turismo

El movimiento no solo se vio en ciudades tradicionalmente turísticas. El crecimiento también estuvo acompañado por un aumento en los viajes internos, reflejando cómo los propios colombianos están recorriendo más el país. De acuerdo con el reporte, los desplazamientos nacionales aumentaron cerca de un 8%, pasando de 46,9 millones a 50,8 millones de viajes durante 2025.

Ese comportamiento terminó traduciéndose en un mayor impacto económico. Según el estudio, el turismo interno aportó alrededor de $23,6 billones a la economía nacional, con un crecimiento anual cercano al 14,8%. Hoteles, operadores turísticos, restaurantes, agencias de viajes y servicios de transporte hicieron parte de la cadena que se benefició del aumento de viajeros.

PUBLICIDAD

En paralelo, el turismo logró mantener una participación del 2,4% dentro del valor agregado bruto total de la economía colombiana, sosteniendo el mismo nivel del año anterior, aunque con mejores resultados en consumo, circulación de viajeros y ocupación laboral.

Uno de los sectores que mostró un repunte importante fue el de las agencias de viajes. El informe indicó que cerca de $200.000 millones del gasto turístico correspondieron a compras hechas directamente mediante agencias, un crecimiento del 16,8% frente a 2024. Además, los servicios relacionados con reservas y asesoría turística alcanzaron los $302.000 millones, creciendo un 12%. Para el sector, esto refleja que muchos viajeros siguen prefiriendo apoyo profesional al momento de organizar sus recorridos, especialmente en temporadas de alta demanda o para viajes internacionales.

PUBLICIDAD

Las agencias de viajes registraron un crecimiento del 16,8% en compras directas, alcanzando los $200.000 millones en servicios turísticos - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, aseguró que las cifras evidencian la capacidad de recuperación y expansión que ha tenido el turismo colombiano durante los últimos años. “Estas cifras demuestran la resiliencia y el atractivo que Colombia sigue proyectando ante el mundo. El incremento en el gasto del turismo receptor y el repunte histórico en los viajes de los colombianos dentro y fuera del país son el resultado de un esfuerzo articulado. Para Anato, es un orgullo ver cómo la intermediación profesional sigue ganando terreno, demostrando que la asesoría de las Agencias de Viajes es un valor indispensable para los viajeros de hoy”, afirmó.

El turismo emisor, es decir, los colombianos que viajan al exterior, también presentó un crecimiento importante. El gasto en viajes internacionales alcanzó los $23,9 billones, lo que representó un aumento del 11,9% frente al año anterior. A eso se sumó un incremento superior al 30% en el flujo de viajeros hacia destinos fuera del país.

PUBLICIDAD

El turismo emisor colombiano subió 11,9% en gasto, alcanzando los $23,9 billones, junto a un aumento de más del 30% en viajeros al exterior - crédito X

La expansión del sector igualmente comenzó a reflejarse en el empleo. Durante 2025, más de 995.000 personas trabajaron en actividades relacionadas con turismo, cifra que mostró un crecimiento superior al 10% frente al año anterior. Dentro de ese total, las agencias de viajes generaron de manera directa más de 37.000 puestos laborales.

El panorama confirma cómo el turismo dejó de ser visto únicamente como una actividad complementaria para convertirse en una fuente relevante de ingresos y dinamización económica. Regiones con vocación natural, destinos culturales y ciudades intermedias empezaron a captar una mayor atención tanto de visitantes extranjeros como de viajeros nacionales. En medio de ese escenario, el sector también enfrenta nuevos retos relacionados con infraestructura, conectividad aérea, seguridad y sostenibilidad. El crecimiento de visitantes obliga a fortalecer servicios públicos, ampliar la oferta hotelera y mejorar la experiencia turística en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD