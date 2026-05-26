Firma de Abelardo de la Espriella desmintió a Petro y aseguró que nunca recibió dinero por el caso Rosa Elvira Cely: “Fue pro bono”

La firma jurídica respondió públicamente al presidente Gustavo Petro y sostuvo que el mandatario replicó información falsa sobre el manejo de la indemnización reconocida a la familia de la víctima - crédito Colprensa y X

La firma de abogados del candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó las acusaciones sobre un supuesto cobro del 90% de la indemnización reconocida por el Estado colombiano a la familia de Rosa Elvira Cely y aseguró que la representación judicial en el proceso penal se realizó bajo la modalidad “pro bono”, es decir, de manera gratuita.

La controversia tomó fuerza luego de las declaraciones de familiares de la víctima y de un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

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A través de un comunicado emitido el 26 de mayo de 2026, la oficina De la Espriella Lawyers afirmó que ni la firma ni Abelardo de la Espriella recibieron dinero alguno por la representación dentro del proceso penal adelantado contra Javier Velasco Valenzuela, condenado por el feminicidio de Rosa Elvira Cely ocurrido en Bogotá en mayo de 2012.

Según el documento, la actuación jurídica hizo parte del programa de responsabilidad social y asistencia jurídica gratuita de la firma. “DE LA ESPRIELLA LAWYERS y el doctor Abelardo De La Espriella nunca cobraron ni recibieron suma alguna de dinero por concepto de la representación dentro del proceso penal referido”, señaló la oficina de abogados.

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El caso volvió al centro del debate público 14 años después del feminicidio de Rosa Elvira Cely, uno de los crímenes que marcó la discusión sobre violencia de género en Colombia - crédito @DELAESPRIELLALA/X

La firma también sostuvo que las declaraciones entregadas por Juliana Cely, hija de Rosa Elvira Cely, en Noticias Uno no afirmaban que el abogado se hubiera apropiado de porcentaje alguno de la indemnización derivada de la condena administrativa contra el Estado, emitida en 2023, más de una década después de haber concluido la representación penal.

En el mismo sentido, el comunicado indicó que Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira, tampoco habría señalado directamente a De la Espriella de apropiarse del 90% de los recursos reconocidos como reparación económica. La firma aseguró que Adriana Cely manifestó que la representación penal terminó en diciembre de 2012, antes de cualquier proceso administrativo de reparación contra el Estado.

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Las denuncias de la familia Cely

La familia Cely sostuvo que parte de los recursos económicos reconocidos por el Estado habrían terminado convertidos en honorarios jurídicos - crédito @AlcaldChapinero/X

La polémica surgió luego de que Adriana y Juliana Cely realizaran fuertes señalamientos públicos contra el abogado y hoy aspirante presidencial. Ambas afirmaron que la familia únicamente recibió cerca del 10% de la compensación económica reconocida por el Estado colombiano.

De acuerdo con las denuncias conocidas públicamente, el contrato planteado por el abogado establecía que los recursos debían ingresar primero a una cuenta bancaria bajo su control y que gran parte del dinero terminó convertido en honorarios jurídicos. En declaraciones entregadas a varios medios de comunicacion, Juliana Cely afirmó que Abelardo de la Espriella estaría instrumentalizando el feminicidio de su madre en medio de la campaña presidencial y en vísperas de actividades conmemorativas por los 14 años del crimen ocurrido en el Parque Nacional de Bogotá.

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La hija de Rosa Elvira también cuestionó publicaciones del candidato presidencial en redes sociales en las que aseguraba haber defendido a las mujeres y promovido leyes relacionadas con violencia de género, entre ellas la Ley Rosa Elvira Cely y la Ley Natalia Ponce. “Aquí el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely”, escribió previamente De la Espriella en X.

Juliana Cely aseguró que la Ley Rosa Elvira Cely no fue impulsada por Abelardo de la Espriella y afirmó que para 2015 la familia ya había cambiado de abogados - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Frente a ello, Juliana respondió que el abogado “nunca lo hizo con buenas intenciones”. “No podemos tener de presidente a alguien que si bien condenó al feminicida de mi mamá, nunca lo hizo con buenas intenciones. Sabía que el Estado tenía una responsabilidad y de allí se tomaría todo el dinero de honorarios dejándonos como familia, y en especial hablo por mí, con el 10% de la reparación económica total”, afirmó.

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También aseguró que la familia había cambiado de abogados antes de la aprobación de la Ley Rosa Elvira Cely en 2015 y negó que De la Espriella hubiera impulsado directamente esa iniciativa legislativa.

En otra de sus declaraciones, Juliana expresó su rechazo frente al uso político del caso. “Me da asco ver cómo está usando mi historia, la lucha feminista y un proyecto que impactó en la historia de Colombia y de las mujeres para limpiar su imagen en plena campaña”, manifestó.

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Petro reaccionó a la controversia

El presidente Gustavo Petro calificó de “muy ruin” que la indemnización de la familia terminara en manos de un abogado, lo que generó la inmediata reacción de la firma jurídica - crédito @petrogustavo/X

La controversia escaló aún más después de que el presidente Gustavo Petro reaccionara públicamente a las denuncias difundidas en medios y redes sociales.

“No hay derecho que la indemnización a la familia de una mujer trabajadora, cruelmente violada y torturada en Bogotá, Rosa Elvira Cely, quede en manos de su abogado. Muy ruin”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X.

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Sin embargo, tras el pronunciamiento presidencial, la firma De La Espriella Lawyers sostuvo que la información replicada por Petro era falsa y reiteró que nunca recibió dinero relacionado con la indemnización reconocida por el Estado.

La oficina jurídica concluyó su comunicado señalando que mantiene su compromiso con “la transparencia, el rigor jurídico y la claridad en la comunicación”, y aseguró que continuará brindando las aclaraciones que considere necesarias frente a la controversia.

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