Colombia

Así le fue a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, en nueva encuesta de popularidad de alcaldes latinoamericanos

Una encuesta de CB Consultora Opinión Pública ubicó al mandatario local entre los funcionarios con imagen positiva dividida, según los resultados recolectados durante mayo en varias capitales de la región

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Galán anunció la salida de la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (uaesp) - crédito Alcaldía de Bogotá
El informe de CB Consultora Opinión Pública reflejó que el alcalde bogotano quedó fuera de los tres primeros lugares del ranking, basado en la percepción ciudadana de mayo en grandes urbes - crédito Alcaldía de Bogotá

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, registró en mayo de 2026 una imagen positiva del 45,2%, según la más reciente encuesta de CB Consultora Opinión Pública sobre la percepción ciudadana de los alcaldes capitalinos de Latinoamérica.

El reporte, divulgado por la consultora, muestra que Galán se ubicó fuera de los tres primeros lugares del ranking regional, luego de haber ocupado la quinta posición en abril.

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El estudio de CB Consultora Opinión Pública evaluó la imagen de dieciocho alcaldes de capitales latinoamericanas a través de encuestas realizadas entre el 18 y el 22 de mayo de 2026.

Encuesta imagen Galán - crédito CB Consultora Opinión Pública
El estudio de CB Consultora Opinión Pública evaluó la imagen de dieciocho alcaldes de capitales latinoamericanas a través de encuestas realizadas entre el 18 y el 22 de mayo de 2026 - crédito CB Consultora Opinión Pública

El informe precisa que los alcaldes mejor valorados en este período fueron Carolina Mejía (Santo Domingo), quien encabezó la medición con un 58,5% de imagen positiva; Clara Brugada (Ciudad de México), con un 57,3%; y Mayer Mizrachi (Panamá), que alcanzó el 50,4%. En el otro extremo, Luis Bello (Asunción) obtuvo un 20,3% de aprobación, seguido por Ricardo Quiñónez (Guatemala), con 22,9%, y César Dockweiler (La Paz), con 25,7%.

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La medición de mayo revela que la valoración de Carlos Fernando Galán se distribuyó de la siguiente forma: un 20,9% de los encuestados consideró su gestión como “muy buena”, un 24,3% la calificó como “buena”, mientras que un 20,3% manifestó una opinión “mala” y un 32% la consideró “muy mala”.

El 2,5% de los consultados respondió no saber o no contestar. Esta distribución sugiere que la imagen del alcalde de Bogotá se mantiene dividida entre opiniones favorables y desfavorables, en un contexto donde varios mandatarios de la región experimentaron cambios en sus niveles de aprobación.

De acuerdo con la información difundida por CB Consultora Opinión Pública, la mayor suba mensual en imagen positiva corresponde a Mario Durán (San Salvador), con un incremento de 2,2 puntos porcentuales. En contraste, Clara Brugada (Ciudad de México) experimentó la mayor caída, con una reducción de 4,4 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

El reporte de abril había ubicado a Carlos Fernando Galán en la quinta posición general, con una imagen positiva del 45%. En ese ejercicio, el grupo de alcaldes con mayor aprobación incluía a Clara Brugada (Ciudad de México), Carolina Mejía (Santo Domingo), Mayer Mizrachi (Panamá) y Reyna Rueda (Managua). Según el informe, Galán se encontraba por encima de mandatarios como Jorge Macri (Buenos Aires), Pabel Muñoz (Quito) y Renzo Reggiardo (Lima), quienes ocuparon posiciones intermedias.

Carlos Fernando Galán - crédito CB Consultora Opinión Pública
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, registró en mayo de 2026 una imagen positiva del 45,2% según la última encuesta de CB Consultora Opinión Pública - crédito CB Consultora Opinión Pública

Durante abril, el informe también destacó la diferencia entre los alcaldes mejor y peor valorados. Luis Bello (Asunción), Iván Arias (La Paz) y Ricardo Quiñónez (Guatemala) figuraron entre quienes recibieron menor respaldo ciudadano. El estudio resaltó que la posición de Galán reflejaba un respaldo relevante entre los habitantes de Bogotá.

El ranking de mayo mantiene a los mismos protagonistas en los primeros lugares, aunque con variaciones en los porcentajes de imagen positiva. Carolina Mejía retomó la primera posición, desplazando a Clara Brugada, quien había liderado en abril. El podio lo completó el jefe de gobierno de Panamá, Mayer Mizrachi. El informe de CB Consultora Opinión Pública atribuye estos movimientos a factores locales y coyunturales en cada ciudad, sin identificar un patrón común entre los cambios registrados.

La encuesta aplicada por la consultora se realizó a través de la técnica CAWI (entrevistas online), con una muestra total de 18.232 casos y un promedio de entre 870 y 1.339 encuestados por ciudad. El margen de error promedio por ciudad oscila entre 2,7% y 3,4%, con un nivel de confianza del 95%. El universo de evaluación abarcó a mayores de 18 años residentes en Santo Domingo, Ciudad de México, Brasilia, Managua, Buenos Aires, Quito, Montevideo, San Salvador, Panamá, Bogotá, Lima, Tegucigalpa, Santiago, San José, Caracas, Guatemala, La Paz y Asunción.

El informe de CB Consultora Opinión Pública atribuye estos movimientos a factores locales y coyunturales en cada ciudad, sin identificar un patrón común entre los cambios registrados - crédito Alcaldía de Bogotá
El informe de CB Consultora Opinión Pública atribuye estos movimientos a factores locales y coyunturales en cada ciudad, sin identificar un patrón común entre los cambios registrados - crédito Alcaldía de Bogotá

El levantamiento de los datos se realizó entre el 18 y el 22 de mayo de 2026, con cuotas de género, nivel socioeconómico, grupo etario y geolocalización, y estratificación por distritos en cada ciudad. El informe de CB Consultora Opinión Pública no incluye interpretaciones sobre las causas de los movimientos en el ranking, limitándose a presentar los resultados cuantitativos de la opinión pública en cada capital.

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