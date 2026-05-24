Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que la devolución de más de 300.000 fotomultas anuladas podrían tardar hasta un año

En Bogotá, cerca de 300.000 fotocomparendos podrían ser anulados por no cumplir los requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá se pronunció oficialmente tras conocerse la decisión del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte de abrir una investigación sobre más de 7,5 millones de fotomultas impuestas en Colombia, por posibles irregularidades en su procedimiento.

En Bogotá, el caso es especialmente relevante: cerca de 300.000 comparendos realizados mediante cámaras de fotodetección podrían ser anulados por no cumplir los requisitos técnicos y legales exigidos.

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El debate sobre la legalidad de las fotomultas no es nuevo. Sin embargo, el reciente anuncio del Gobierno nacional marcó un punto de quiebre. Según las investigaciones, de los 7,5 millones de fotomultas cuestionadas en el país, 1,5 millones ya han sido pagadas por los conductores.

El concejal Julián Forero “Fuchi” ha sido uno de los más críticos, asegurando que “llevamos años denunciando irregularidades en las cámaras de fotomulta y hoy el país confirma que sí existían graves fallas en miles de comparendos. ¿Quién le devuelve la plata a los conductores que ya pagaron?”

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Forero insistió en que la revocatoria de las multas es solo el primer paso y que las secretarías de movilidad deben articular mecanismos claros, rápidos y efectivos para devolver el dinero a los ciudadanos afectados. “No pueden poner a los ciudadanos a rogar por su propia plata ni someterlos a trámites interminables para recuperar un dinero que nunca debieron pagar”, enfatizó.

El concejal Julián Forero exige que se garanticen mecanismos claros y rápidos para la devolución del dinero a quienes pagaron fotomultas irregulares - crédito Alcaldía de Bogotá.

¿Qué dice la Secretaría de Movilidad de Bogotá?

En entrevista con El Tiempo, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta, aclaró que en Bogotá, todas las cámaras de fotodetección cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cumplen los procedimientos exigidos. “Son clave para fortalecer el control vial, prevenir siniestros y proteger la vida en las vías”, expresó Díaz.

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No obstante, reconoció que la Secretaría está analizando en detalle la resolución y los fundamentos jurídicos de la investigación administrativa abierta por la Superintendencia de Transporte. “Este es un proceso que apenas inicia, una vez notificados tenemos quince días para dar argumentos y solicitar pruebas. Ni en el expediente ni en la resolución existe un listado de comparendos, solo hay unas fechas”, precisó la funcionaria.

¿Cuándo y cómo será la devolución del dinero?

El proceso de revocatoria y devolución no es automático ni inmediato. Sobre esto, Díaz comentó que “el acto administrativo no ordena la devolución ni la anulación de comparendos. Lo que hace es aperturar una investigación”. Es decir, aunque la Superintendencia notificó a las secretarías de movilidad, el procedimiento debe cumplir varias etapas legales:

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Notificación y derecho de defensa: la Secretaría tiene 15 días hábiles, después de la notificación, para presentar argumentos y pruebas.

Etapa probatoria: se practican pruebas técnicas y se verifican expedientes.

Decisión final: según los resultados, se determinará qué fotomultas deben ser revocadas o anuladas.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá afirma que todas las cámaras de fotodetección cuentan con autorización y cumplen los procedimientos exigidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial - crédito Colprensa

Devolución de dinero: Para quienes ya pagaron una fotomulta que resulte anulada, deberán acudir a la ventanilla virtual de la Secretaría de Movilidad y presentar una solicitud formal de devolución, con los soportes de pago. La entidad habilitará canales digitales y presenciales para facilitar el proceso.

En este escenario, el concejal Forero alertó que hará seguimiento a este procedimiento y acompañará jurídicamente a los ciudadanos afectados, reiterando que “esa plata no es de ustedes, devuélvanle la plata a los conductores”.

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¿Cuánto puede durar el proceso?

La Secretaría de Movilidad de Bogotá estima que, siendo garantistas y dependiendo del volumen de casos, el proceso podría tardar hasta un año en resolverse completamente. Por ahora, se encuentran en el término inicial de 15 días para la presentación de pruebas y argumentos.

Díaz subrayó que las cámaras de Bogotá cuentan con todos los permisos y han cumplido los procedimientos establecidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Además, destacó estudios de entidades como el WRI y el Itdp que demuestran que la fotodetección ha logrado reducir entre el 18% y el 30% los siniestros fatales y hasta un 27% los siniestros con fatalidades en los puntos donde están ubicadas.

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En 2025, en la ciudad se impusieron 302.035 fotocomparendos con cámaras salvavidas, y en lo que va de 2026, con corte al 30 de abril, van 94.414. Los comparendos detectan excesos de velocidad, circulación en pico y placa, no tener Soat, revisión técnico-mecánica o cruce de semáforo en rojo.

El proceso de devolución de dinero por multas anuladas requiere que los ciudadanos realicen una solicitud formal y presenten soportes de pago, tras la finalización de la investigación - Colprensa

¿Qué debe hacer el ciudadano?

Las personas que crean haber sido sancionadas de manera irregular deben consultar el estado de sus fotomultas en la ventanilla virtual de la Secretaría de Movilidad y, una vez se determine la anulación, podrán solicitar la devolución.

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La Secretaría recalca que cualquier decisión definitiva dependerá de los hallazgos de la investigación y que, mientras tanto, los ciudadanos deben estar atentos a los canales oficiales para conocer el avance del proceso.