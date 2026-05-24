Colombia

María José Pizarro ‘enciende’ una pela con Daniel Coronell por las encuestas presidenciales: “Sobrerepresenta a personas”

Una medición del Centro Nacional de Consultoría reordena la carrera presidencial y desata un cruce político tras los señalamientos de la senadora del Pacto Histórico sobre la forma en que se interpretan las encuestas y su posible efecto en la contienda electoral

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- crédito María José Pizarro - Daniel Coronell/Facebook
La senadora María José Pizarro se enfrentó al periodista Daniel Coronell debido a las mediciones de las encuestas presidenciales - crédito María José Pizarro - Daniel Coronell/Facebook

La discusión sobre la forma en que se interpretan las encuestas presidenciales abrió un nuevo frente en la campaña, luego de que una medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC), divulgada por la revista Cambio, ubicara a Iván Cepeda en el primer lugar con 33,4% de intención de voto y a Abelardo de la Espriella con 30,9%, en una contienda que se estrecha en la recta final.

El sondeo, realizado entre el 16 y el 22 de mayo con 2.202 entrevistas presenciales, mostró un ajuste en la parte alta de la intención de voto, mientras otras candidaturas presentan variaciones menores. En ese registro, Paloma Valencia apareció con 12,6%, en descenso frente a los principales aspirantes, lo que reconfigura la lectura del tablero electoral a pocos días de la jornada.

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La medición encendió una reacción inmediata de la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico y jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda. Su lectura se centró en el modo en que ciertos sondeos presentan sus resultados y el impacto que eso tendría sobre la percepción ciudadana en una elección cerrada.

El CNC, divulgado por Cambio, ubica a Iván Cepeda con 33,4% y a Abelardo de la Espriella con 30,9% en una contienda cerrada - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa
El CNC, divulgado por Cambio, ubica a Iván Cepeda con 33,4% y a Abelardo de la Espriella con 30,9% en una contienda cerrada - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa

En su post, la legisladora Pizarro planteó dudas sobre la secuencia de publicaciones de encuestas y su efecto en el comportamiento del electorado. También cuestionó si existe una intención de incidir en la opinión con la divulgación de cifras en este momento del calendario electoral, cuando el ambiente político ya muestra alta tensión.

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Pizarro cuestionó la metodología de sondeos electorales y Coronell respondió

La senadora dejó un mensaje directo en el que pidió cautela frente a estos resultados y llamó a no asumirlos como verdades cerradas. De acuerdo con su publicación, la lectura de los sondeos puede distorsionar el escenario real cuando se difunden sin un análisis crítico del método que los respalda.

No obstante, el debate tomó otro rumbo tras la respuesta del periodista Daniel Coronell, que intervino en la misma red social para explicar que la publicación de varias encuestas responde al cierre del plazo legal establecido antes de la primera vuelta.

“Respetada María José Pizarro, la publicación de múltiples encuestas obedece a que a la medianoche terminó el plazo legal (…) No creo que haya una conspiración”, escribió.

El periodista Daniel Coronell explicó que la publicación de encuestas responde al cierre del plazo legal previo a la primera vuelta - crédito @DCoronell/X
El periodista Daniel Coronell explicó que la publicación de encuestas responde al cierre del plazo legal previo a la primera vuelta - crédito @DCoronell/X

Daniel Coronell sostuvo que la interpretación de los números debe concentrarse en su explicación y no en la búsqueda de motivaciones ocultas. Esa postura abrió un nuevo intercambio con María José Pizarro, que amplió sus reparos y enfocó su crítica en la arquitectura metodológica del estudio del CNC.

Reclamo de Pizarro por posibles sesgos en mediciones electorales

La senadora comparó ese sondeo con el de la firma para Caracol Noticias y marcó una diferencia clave en la forma de estimar la intención de voto: “Invamer estima la intención de voto filtrando por los que manifiestan que definitivamente sí votarán, CNC en cambio, estima intención de voto sobre el total de personas encuestadas, lo que sobrerepresenta a personas que pueden ser abstencionistas. ¿Cual es el sentido de presentar esos resultados así?“.

Pizarro insistió en que esa diferencia altera la lectura final del resultado y planteó una pregunta directa sobre su impacto: cuestionó el sentido de presentar cifras bajo un esquema que, a su juicio, puede distorsionar el comportamiento real del electorado.

“¿Estamos de acuerdo en que la sobrerrepresentación o la subrepresentación sesga el resultado?”, señaló la legisladora al final de su publicación.

El intercambio escaló cuando María José Pizarro profundizó su crítica sobre la metodología del CNC frente a otras encuestadoras como Invamer - crédito @PizarroMariaJo/X
El intercambio escaló cuando María José Pizarro profundizó su crítica sobre la metodología del CNC frente a otras encuestadoras como Invamer - crédito @PizarroMariaJo/X

En su análisis, también incluyó observaciones sobre el diseño muestral, por lo que en otro mensaje, María José Pizarro mencionó que el tamaño de la muestra del CNC resulta menor frente a otras mediciones como la de Invamer.

En tres puntos, Pizarro dejó en claro que:

  1. “El tamaño de la muestra reducido en comparación con otras encuestas (2.202 encuestas vs las 3.800 de Invamer)”.
  2. “Menor representatividad a nivel de municipios incluidos (57 vs 152 de Invamer)”.
  3. “⁠Subcobertura del Pacífico afro (sin Buenaventura, Tumaco, Quibdó) en una elección donde el voto afropacífico es estructural para el progresismo".
María José Pizarro señaló además tres diferencias clave: menor tamaño de muestra del CNC, menor cobertura territorial y exclusión de zonas del Pacífico afro como Buenaventura, Tumaco y Quibdó - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro señaló además tres diferencias clave: menor tamaño de muestra del CNC, menor cobertura territorial y exclusión de zonas del Pacífico afro como Buenaventura, Tumaco y Quibdó - crédito @PizarroMariaJo/X

El intercambio dejó instalada una discusión más amplia sobre la interpretación de las encuestas en el tramo final de la campaña. Mientras Pizarro insiste en que la forma de presentar los datos puede sesgar la lectura pública, las respuestas desde el periodismo político llaman a revisar las cifras desde su método y no desde lecturas de intención.

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