Colombia

Abelardo de la Espriella se habría beneficiado de las empresas de Alex Saab: documentos con consignaciones y correos revelarían el entramado

Una investigación periodística señala que el candidato presidencial habría recibido más de 370.000 dólares de sociedades vinculadas al empresario colombo-venezolano, con documentación que incluye instrucciones directas y firmas atribuidas a él

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Caricatura de Abelardo de la Espriella y Alex Saab estrechando manos, frente a una multitud venezolana empobrecida con banderas al atardecer.
Documentos de una corte de Miami incluyen una carta firmada por De la Espriella, detallando tres transferencias bancarias sospechosas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A una semana de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, se siguen conociendo nuevas polémicas que giran en torno al candidato Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria.

El abogado, empresario y hoy aspirante a la Casa de Nariño había recibido giros de empresas vinculadas con el empresario colombiano Alex Saab, considerado durante años como el principal operador financiero del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y hoy procesado ante la justicia de los Estados Unidos, con la consigna de desviar dinero del Estado venezolano, de acuerdo con una investigación realizada por el periodista Daniel Coronell de la revista Cambio.

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Según el comunicador, los soportes documentales registran transferencias por más de 370.000 dólares a cuentas fiduciarias administradas en Estados Unidos y muestran firmas e instrucciones manuscritas de De la Espriella.

Además, el columnista reveló tres operaciones de 2014 que, sumadas, quedaron USD150 por debajo de USD375.000.

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Abelardo de la Espriella recibió transferencias por más de USD 370.000 de empresas vinculadas con Alex Saab - crédito Captura de Pantalla Daniel Coronell
Abelardo de la Espriella recibió transferencias por más de USD 370.000 de empresas vinculadas con Alex Saab - crédito Captura de Pantalla Daniel Coronell

La tesis de Coronell se apoyó en dos sociedades que, según detalló, formaron parte del esquema de Saab. Una fue Group Grand Limited, creada en Hong Kong y utilizada para vender 350 millones de dólares en alimentos vencidos y alterados para las bolsas Clap del régimen venezolano.

La otra fue Consorcio Estructuras Metálicas, filial del Fondo Global de Construcción, por medio de la cual Saab y su socio Álvaro Pulido cobraron cerca de USD700 millones para viviendas populares y ejecutaron menos del 5% de las obras.

Las pruebas contra De la Espriella

La primera prueba, según Coronell en Revista Cambio, fue una carta con membrete de “ABELARDO G. DE LA ESPRIELLA”, fechada el 1 de mayo de 2014.

Estuvo dirigida a Rafael Mora y a una firma legal de Miami encabezada por el abogado Timothy Richards, descrito como un especialista en asuntos tributarios y como alguien que, en la presentación de su empresa, aseguró haber actuado como testigo experto en casos de lavado de dinero para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las sociedades Group Grand Limited y Consorcio Estructuras Metálicas, vinculadas a Saab, giraron fondos al candidato presidencial - crédito Luisa González/Reuters
Las sociedades Group Grand Limited y Consorcio Estructuras Metálicas, vinculadas a Saab, giraron fondos al candidato presidencial - crédito Luisa González/Reuters

En esa carta, escrita en inglés y firmada por el abogado penalista, se indicó que ya había hecho o haría tres transferencias a las cuentas fiduciarias de Richards. La primera fue por USD199.950, efectuada el 22 de abril de 2014 desde una cuenta de Group Grand Limited en el Global Bank of Commerce de Antigua y Barbuda.

“Estos fondos deben ser entregados al señor Rafael Mora y no son parte de la compra de 2127 Brickell Avenue, Unidad 2205 en Bristol Tower”, se lee en la misiva expuesta por el periodista colombiano.

Coronell sostuvo que esa formulación implicó que el hoy candidato aseguró haber ordenado personalmente el envío del dinero. A eso agregó una anotación manuscrita en el documento: “Para 2127 $100.000. El resto para Rafael Mora”, seguida de una firma ilegible y una fecha aparente del 7 de mayo, un día después del último giro.

Imagen de referencia - Parte del dinero terminó en la compra de un apartamento de lujo en Bristol Tower, vinculado a la familia De la Espriella - crédito Luisa González/Reuters
Imagen de referencia - Parte del dinero terminó en la compra de un apartamento de lujo en Bristol Tower, vinculado a la familia De la Espriella - crédito Luisa González/Reuters

La segunda fue por USD99.950, enviada el 29 de abril de ese mismo año desde otra cuenta del mismo banco, esta vez a nombre de Consorcio Estructuras Metálicas.

La tercera, por USD74.950, estaba programada para el 6 de mayo y volvía a salir de una cuenta de Group Grand Limited.

Coronell remarcó un patrón en las cifras: cada transferencia quedó 50 dólares por debajo de un número redondo. Sumadas, quedaron 150 dólares por debajo de USD 375.000.

Correos electrónicos

A su vez, Daniel Coronell expuso un correo electrónico enviado por Saab a De la Espriella para esa fecha, que decía lo siguiente: “Remito dos pagos debitados desde GGL y te anexo el Swift de 200k, el otro no lo recibí”.

Debajo aparecían dos registros: uno del 22 de abril por 200.000 dólares y otro del 5 de mayo por 75.000, ambos a nombre de Richard & Associates PA, para un total de 275.000 dólares.

El periodista señaló que esas fechas coincidieron con dos de los tres giros del año anterior, aunque en el correo figuraron con 50 dólares más en cada caso.

Un correo de Alex Saab confirma giros de Group Grand Limited a cuentas estadounidenses con conceptos presuntamente falsos como asesoría fiscal - crédito Captura de Pantalla Daniel Coronell
Un correo de Alex Saab confirma giros de Group Grand Limited a cuentas estadounidenses con conceptos presuntamente falsos como asesoría fiscal - crédito Captura de Pantalla Daniel Coronell

La columna añade que el anexo era una certificación internacional Swift del traslado de USD200.000 emitido por Group Grand Limited, domiciliada en Wan Chai, Hong Kong. Ese reporte bancario, según Cambio, muestra que el dinero salió del Global Bank of Commerce en St John’s, pasó por Wells Fargo en San Francisco y terminó en una cuenta de la firma Richards en Bank of America, en Miami.

Coronell sostuvo en Cambio que el documento bancario consignó falsamente la operación bajo el concepto de “Asesoría Fiscal Internacional”. El periodista afirmó que esa justificación contradice el destino real de los fondos, que según su relato terminaron distribuidos entre la compra inmobiliaria y un tercero.

Ante la revelación del periodista colombiano, el candidato presidencial no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el tema en cuestión.

El aplazamiento del juicio contra Jorge Luis Hernández, alias “Boliche”, en Florida mantiene en desarrollo una investigación de alto impacto sobre presunto lavado de activo - crédito @JACOBOSOLANOC y Gustavo Petro/X
El aplazamiento del juicio contra Jorge Luis Hernández, alias “Boliche”, en Florida mantiene en desarrollo una investigación de alto impacto sobre presunto lavado de activo - crédito @JACOBOSOLANOC y Gustavo Petro/X

Otros nexos de Saab

Abelardo de la Espriella no habría sido el único en recibir dineros provenientes de las empresas dirigidas por Alex Saab.

Según Daniel Coronell, se encuentra el profesor Bruce Bagley, descrito por el periodista como testigo frecuente en procesos de interés para el ahora aspirante presidencial y que fue condenado y enviado a prisión por lavado tras recibir en su cuenta bancaria fondos de empresas de Saab.

Coronell agregó que Bagley se quedaba con el 10% del dinero y entregaba el 90% a Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, señalado como antiguo narcotraficante, paramilitar, informante y allegado a De la Espriella. Actualmente, ‘Boliche’ no fue encarcelado por esos hechos, pero se encuentra recluido en Tampa (EE. UU.) a la espera de juicio por fraude y lavado de activos.

El autor sumó otro nombre a esa trama: el abogado Daniel Peñarredonda. Indicó que, según reveló el periodista Gerardo Reyes de Univisión, el jurista fue el “coconspirador 1” en el expediente y además un antiguo socio de la firma De la Espriella Lawyers, vinculada a Abelardo desde la época en que hacían foros para pedir la derogación de la extradición en Santafé de Ralito.

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