Colombia

Petro se despachó contra el ELN por masacre en Ábrego, Norte de Santander: “Conocí esas personas asesinadas”

El grupo armado se atribuyó el hecho violento y explicó cómo ocurrieron los hechos. Entre las víctimas hay un líder social

Guardar
Google icon
El presidente Petro señaló al ELN de haberse bulardo de las conversaciones de paz - crédito Presidencia de Colombia/Reuters
El presidente Petro señaló al ELN de haberse bulardo de las conversaciones de paz - crédito Presidencia de Colombia/Reuters

El presidente Gustavo Petro reaccionó luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmara a través de un comunicado que fue la organización criminal responsable de la masacre de Ábrego, en Norte de Santander, perpetrada el 19 de mayo de 2026. Este hecho violento dejó un saldo de seis personas asesinadas, entre ellas el líder social y campesino Freiman David Velásquez, que era integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).

El ELN instaló un retén a la altura de la vereda Oropoma, luego de identificar el paso constante de una camioneta negra sin distintivos, que sería de integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc. Al parecer, ocho criminales de esa guerrilla suelen movilizarse entre la cabecera municipal de Ábrego y la vereda La Teja.

PUBLICIDAD

Según el ELN, el 19 de mayo pasó un “vehículo sospechoso” por el retén. “Al ver aproximarse la camioneta sospechosa, le hacen señales para que se detenga, pero el conductor evade y se da a la fuga, por lo que nuestros compañeros le impactan las llantas; varios ocupantes de la camioneta descienden armados y se inicia intercambio de disparos”, aseguró.

Las víctimas no eran integrantes de las disidencias de las Farc. Entre ellas está el líder social Freiman David Velásquez y los escoltas de la UNP Robinson Carvajalino y Sebastián Murillo.

PUBLICIDAD

Petro condenó las acciones criminales del ELN

El presidente Petro se refirió a la explicación que dio el ELN sobre la masacre, rechazando las acciones violentas del grupo armado. Señaló a la organización criminal de contradecirse al afirmar que quieren hacer “acuerdos humanitarios de canje” y luego cometer homicidios. “Su contradicción traqueta los lleva a matar”, dijo.

Yo conocí esas personas asesinadas y se que eran personas con voluntad de paz y de construir el Pacto Catatumbo y la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de Coca, pero ustedes lo que quieren es que esos cultivos permanezcan porque son su fuente de financiación, ustedes llaman a las personas que han asesinado, paramilitares, y no lo son", aseguró.

Añadió: “Ustedes nunca pudieron comprender la importancia del primer gobierno progresista de Colombia y se burlaron de las conversaciones de paz”.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroELNMasacre en ÁbregoNorte de SantanderColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nueva encuesta sacude la carrera presidencial: así quedarían los duelos entre Paloma Valencia, Iván Cepeda y De la Espriella en segunda vuelta

La más reciente medición de TempoGropu sobre intención de voto reveló escenarios cerrados entre los posibles candidatos presidenciales, con ventajas distintas según la región, la edad y el nivel socioeconómico de los votantes

Nueva encuesta sacude la carrera presidencial: así quedarían los duelos entre Paloma Valencia, Iván Cepeda y De la Espriella en segunda vuelta

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

El cuadro “Verdolaga” venció al “Pijao” en el duelo de ida disputado en Ibagué, y ante su público buscará jugar su segunda final de liga colombiana en menos de dos años

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Los barranquilleros y bogotanos empataron 1-1 en el compromiso de ida, por lo que la serie quedó abierta y promete ser una batalla cerrada y llena de suspenso hasta el final

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Shakira consigue que Messi hable en inglés para el himno oficial del Mundial 2026, junto a Burna Boy, sorprendiendo al mundo entero

El astro argentino deja atrás su timidez idiomática para sumarse a la fiesta de la canción ‘Dai Dai’, acompañado por figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland en un video que ya bate récords de visitas

Shakira consigue que Messi hable en inglés para el himno oficial del Mundial 2026, junto a Burna Boy, sorprendiendo al mundo entero

Resultados Super Astro Sol hoy 23 de mayo: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 23 de mayo: verifique el signo ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

Shakira consigue que Messi hable en inglés para el himno oficial del Mundial 2026, junto a Burna Boy, sorprendiendo al mundo entero

Shakira consigue que Messi hable en inglés para el himno oficial del Mundial 2026, junto a Burna Boy, sorprendiendo al mundo entero

Maluma regresó al ‘Show de Jimmy Fallon’ reveló detalles de su paternidad y habló del video en el que Shakira monta uno de sus caballos

⁠'Mañana Express’ del Canal RCN llegaría a su fin: esta sería la fecha de su última emisión

Shakira ya estrenó el video oficial de ‘Dai Dai’, el tema del Mundial 2026: la colombiana conquistó con su baile

Eidevin López y Yuli Ruiz, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, fueron víctimas de un robo a mano armada en Guatapé

Deportes

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Bayern Múnich es campeón de la Copa de Alemania gracias a Luis Díaz: hizo asistencia en goleada 3-0 sobre el Stuttgart

Luis Díaz cerró su primera temporada con Bayern Múnich con otro título: estos son sus números finales

Extécnico de Jhon Jáder Durán y Yáser Asprilla defendió a las figuras de la selección Colombia: “Son el recambio”