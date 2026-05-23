Petro se despachó contra el ELN por masacre en Ábrego, Norte de Santander: “Conocí esas personas asesinadas”

El presidente Petro señaló al ELN de haberse bulardo de las conversaciones de paz - crédito Presidencia de Colombia/Reuters

El presidente Gustavo Petro reaccionó luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmara a través de un comunicado que fue la organización criminal responsable de la masacre de Ábrego, en Norte de Santander, perpetrada el 19 de mayo de 2026. Este hecho violento dejó un saldo de seis personas asesinadas, entre ellas el líder social y campesino Freiman David Velásquez, que era integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).

El ELN instaló un retén a la altura de la vereda Oropoma, luego de identificar el paso constante de una camioneta negra sin distintivos, que sería de integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc. Al parecer, ocho criminales de esa guerrilla suelen movilizarse entre la cabecera municipal de Ábrego y la vereda La Teja.

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Según el ELN, el 19 de mayo pasó un “vehículo sospechoso” por el retén. “Al ver aproximarse la camioneta sospechosa, le hacen señales para que se detenga, pero el conductor evade y se da a la fuga, por lo que nuestros compañeros le impactan las llantas; varios ocupantes de la camioneta descienden armados y se inicia intercambio de disparos”, aseguró.

Las víctimas no eran integrantes de las disidencias de las Farc. Entre ellas está el líder social Freiman David Velásquez y los escoltas de la UNP Robinson Carvajalino y Sebastián Murillo.

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Petro condenó las acciones criminales del ELN

El presidente Petro se refirió a la explicación que dio el ELN sobre la masacre, rechazando las acciones violentas del grupo armado. Señaló a la organización criminal de contradecirse al afirmar que quieren hacer “acuerdos humanitarios de canje” y luego cometer homicidios. “Su contradicción traqueta los lleva a matar”, dijo.

“Yo conocí esas personas asesinadas y se que eran personas con voluntad de paz y de construir el Pacto Catatumbo y la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de Coca, pero ustedes lo que quieren es que esos cultivos permanezcan porque son su fuente de financiación, ustedes llaman a las personas que han asesinado, paramilitares, y no lo son", aseguró.

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Añadió: “Ustedes nunca pudieron comprender la importancia del primer gobierno progresista de Colombia y se burlaron de las conversaciones de paz”.

En desarrollo...

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