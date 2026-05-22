Colombia

Un bus escolar cayó a un río en Villacarmelo, zona rural de Cali: murió el conductor y tres menores salieron ilesos

Los equipos de investigación de tránsito realizan las verificaciones necesarias para determinar las causas que llevaron al vehículo a salirse de la vía y terminar en el cauce del río

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El video registra las escenas posteriores a un accidente de tránsito en el sector de Villacarmelo, Cali. Un vehículo tipo Guala, identificado como escolar, se encuentra volcado en un pequeño riachuelo rodeado de vegetación densa. Varias personas se observan en las inmediaciones. Una manta blanca cubre un elemento en el suelo. Este suceso, ocurrido en el kilómetro 12, resultó en la muerte del conductor, Héctor José Marino, y dejó a tres menores y una auxiliar con lesiones - crédito @supernoticias/X

El accidente de un vehículo escolar tipo Guala en el kilómetro 12, sector de Villacarmelo, en la zona rural de Cali, dejó como saldo la muerte del conductor, que habría sido identificado como Héctor José Marino, mientras que tres menores y una auxiliar resultaron heridos.

El hecho ocurrió en horas de la mañana del 22 de mayo, cuando el automotor cayó a un río y quedó volcado, según informaron las autoridades locales.

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Las primeras indagaciones señalan que el siniestro se produjo durante el trayecto habitual que cubría la ruta escolar. Los organismos de socorro acudieron al lugar para atender a los involucrados y verificar el estado de los pasajeros.

Actualmente, los equipos de investigación de tránsito realizan las verificaciones necesarias para determinar las causas que llevaron al vehículo a salirse de la vía y terminar en el cauce del río.

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Infobae Colombia intentó comunicarse con todas las entidades responsables y organismos de socorro, pero al momento de la publicación de la nota, no había sido posible obtener respuesta para poder ampliar los detalles del siniestro.

Accidente de bus en Cali dejo un muerto y varios heridos - captura de pantalla Supernoticias/X
Accidente de bus en Cali dejo un muerto y varios heridos - captura de pantalla Supernoticias/X

Dos buses y tres taxis involucrados en un choque múltiple en Cali

Un accidente múltiple ocurrido en la noche del 6 de mayo, en el suroriente de Cali, involucró dos autobuses, tres taxis y un vehículo del sistema MIO. El siniestro dejó un saldo de siete personas heridas y obligó a la intervención de equipos de rescate hasta las primeras horas del jueves 7. El hecho se registró en la intersección de la calle 36 con carrera 46, en el barrio Villa del Sur, con impacto directo también en el sector República de Israel.

La emergencia comenzó con el choque entre una buseta y un bus del sistema MIO, lo que provocó el vuelco de la buseta, que a su vez arrastró y dañó a tres taxis estacionados. Uno de los taxis quedó prácticamente aplastado bajo la buseta. Entre los heridos se encuentran el conductor del MIO, una pasajera, el conductor de la buseta y cinco pasajeros de este último vehículo. Todos los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales por ambulancias, presentando principalmente golpes y laceraciones.

El operativo de emergencia incluyó la participación de bomberos, personal de tránsito y paramédicos, quienes realizaron labores de rescate, estabilización y aseguramiento del área. Las autoridades reportaron daños materiales importantes, especialmente en la buseta y uno de los taxis, y también resultó afectado un poste de energía. Las pruebas de alcoholemia a los conductores dieron resultado negativo. La investigación sobre las causas del accidente continúa, mientras la Secretaría de Movilidad pidió a la ciudadanía respetar los límites de velocidad y extremar precauciones en la vía.

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