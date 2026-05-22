Colombia

“El 1 de junio quizás será demasiado tarde”: Sergio Fajardo advierte sobre el riesgo de elegir “entre dos extremos”

El candidato presidencial aseguró que los colombianos todavía tienen tiempo de votar por una alternativa distinta en las elecciones del próximo 31 de mayo

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- crédito Infobae Colombia
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El candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó este jueves un nuevo mensaje político a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales y advirtió que, después de los comicios, muchos colombianos podrían lamentarse por tener que escoger “entre dos extremos”.

A través de una publicación en su cuenta de X, el exgobernador de Antioquia insistió en que todavía hay tiempo para apoyar una alternativa distinta y aseguró que el país enfrenta una decisión clave de cara a la jornada electoral del próximo 31 de mayo.

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Según expresó Sergio Fajardo en su publicación en redes sociales, el panorama político actual podría llevar a los ciudadanos a arrepentirse si terminan votando por el denominado “mal menor” en lugar de optar por una propuesta diferente.

Sergio Fajardo Valderrama
Sergio Fajardo Valderrama

Fajardo aseguró que el país aún tiene una oportunidad

“El día del 1 de junio… quizás será demasiado tarde. Y lamentaremos tener que escoger entre dos extremos”, escribió el candidato presidencial.

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Fajardo sostuvo que existe el riesgo de que Colombia enfrente una “pesadilla” si los ciudadanos se dejan “avasallar” políticamente durante la recta final de la campaña.

“Cuando optas por el mal menor, en lugar de por el bien superior… corres el riesgo de tener una pesadilla”, manifestó el exalcalde de Medellín.

El candidato señaló además que todavía existe tiempo suficiente para que las personas voten libremente y analicen cuál consideran la mejor opción para el país.

El candidato habló de cinco razones para votar por su propuesta

En medio de su mensaje, Fajardo enumeró varios factores que, según dijo, deberían ser tenidos en cuenta por los colombianos a la hora de elegir al próximo presidente de la República.

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“La determinación. La propuesta. La trayectoria. La determinación. La oportunidad”, expresó el dirigente político.

El exgobernador aseguró que su candidatura representa una alternativa distinta frente a otros sectores políticos que actualmente lideran las encuestas presidenciales.

“Creo, sinceramente, que tenemos una gran responsabilidad y una última oportunidad. Nuestra candidatura tiene contrastadas estas cinco razones para votar”, afirmó.

Insistió en que esta será su última candidatura presidencial

Fajardo también aseguró que no se retirará de la contienda y afirmó que continuará haciendo campaña hasta el final del proceso electoral.

“Las derrotas empiezan en nuestros corazones; y las victorias, también”, señaló el aspirante presidencial.

Además, reiteró que esta será la última vez que buscará llegar a la Casa de Nariño, por lo que insistió en la importancia de tomar decisiones pensando en el presente político del país.

“Es mi última candidatura presidencial. Los demás tienen otras vidas si pierden y pueden especular. Hay que votar para gobernar ahora, no más adelante”, expresó.

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Busca reducir la diferencia frente a otros candidatos

Las declaraciones de Fajardo se conocen en medio de la recta final de la campaña presidencial y cuando distintas encuestas muestran una ventaja de otros aspirantes en la intención de voto.

El candidato ha intentado fortalecer su discurso alrededor de una opción de centro y ha marcado distancia tanto del petrismo como de los sectores políticos cercanos al uribismo.

En días recientes, el exalcalde de Medellín también afirmó que él no tiene “a Petro encima o a Uribe encima”, en referencia a la independencia política de su campaña.

El mensaje fue publicado en redes sociales

La publicación del candidato generó múltiples reacciones entre sus seguidores y usuarios en redes sociales, especialmente por la frase en la que advirtió que el día después de las elecciones podría ser “demasiado tarde”.

Fajardo concluyó su mensaje invitando a respaldar su fórmula presidencial junto a Edna Bonilla.

“No te conformes con menos. Vota CAMBIO. SERIO. SEGURO. Vota Sergio Fajardo y Edna Bonilla”, concluyó el candidato presidencial.

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