Las empresas de apuestas que pertenecieron a ‘La Gata’ serán liquidadas, los extrabajadores recibirán compensación

Enilce López falleció en enero de 2024 - crédito Visuales IA

Luego de que se denunció que los bienes intervenidos por el Estado a varios criminales podrían volver a manos de los imputados o sus familiares, el Gobierno nacional ha trabajado para seguir administrando las propiedades y empresas sobre las que aplicó extinción de dominio.

Una de las criminales mencionadas es Enilce del Rosario López Romero, alias La Gata, que fue clave para identificar el entramado que existió entre políticos y paramilitares en el inicio de los 2000. Sobre sus bienes, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó un informe en el que reveló cómo están siendo utilizadas más de 180.000 hectáreas que pertenecieron a López.

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Además, la SAE emitió un comunicado en el que confirmó que las empresas de apuestas que eran de alias La Gata serán liquidadas. Se trata de tres sociedades vinculadas a Uniapuestas: Aposmar, Unicat y Aposucre.

Predios que pertenecieron a 'La Gata' ahora son utilizados en proyectos campesinos - crédito SAE

Debido a las inquietudes que han sido expuestas por extrabajadores de las sociedades, la SAE fortaleció los procesos de revisión, auditoría y seguimiento para garantizar la transparencia en los procesos de liquidación.

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“Actualmente, adelantamos una revisión detallada del proyecto de graduación y calificación de créditos dentro del proceso de liquidación de Uniapuestas debido a inconsistencias identificadas en la información reportada, entre ellas registros duplicados de extrabajadores, personas vinculadas a distintos procesos y documentación incompleta”, declaró Constanza Jiménez, directora de Sociedades en Liquidación de la SAE.

En el caso de Uniapuestas, la SAE ha realizado mesas de trabajo permanentes con la liquidadora y con representantes de los extrabajadores, con el propósito de definir acciones que permitan verificar la existencia de relaciones laborales y avanzar en el reconocimiento y pago de acreencias debidamente constituidas dentro del proceso.

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La SAE se encarga de los procesos de liquidación de las empresas - crédito @activosSAE/X

Como parte de este seguimiento, la Gerencia de Auditorías de la SAE adelantó entre marzo y abril una auditoría, cuyos resultados fueron socializados el 15 de mayo. Una vez se subsanen los requerimientos formulados a la liquidadora, continuará la siguiente etapa del proceso, que contempla el pago de las obligaciones pendientes reconocidas legalmente.

Frente a las sociedades Aposmar, Unicat y Aposucre, se adelantan las gestiones necesarias para designar nuevos liquidadores y acelerar los procesos correspondientes. Entre las acciones priorizadas se encuentran la actualización y depuración de acreencias laborales, la conciliación de procesos judiciales, el alistamiento jurídico de inmuebles y la comercialización de activos para generar liquidez en el corto plazo.

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“La SAE reitera que las acreencias laborales constituyen una prioridad dentro de estos procesos y asegura que continuará actuando con responsabilidad, transparencia y apego a la ley para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones pendientes y en la correcta administración de los bienes vinculados a las sociedades en liquidación”.

¿Quién era ‘La Gata’?

López fue clave para entender los vínculos entre paramilitares y políticos en el Caribe - crédito Colprensa

Fue una empresaria del sector de los juegos de azar en Colombia que figuró luego de que se conocieron sus nexos con estructuras paramilitares y reconocidos políticos del país.

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Fue señalada por las autoridades de mantener vínculos con peligrosos criminales y de utilizar su influencia en la región para intervenir en sectores sociales y políticos. Fue capturada y procesada por delitos de lavado de activos y homicidio agravado, recibió una condena de 37 años de prisión y falleció en enero de 2024 luego de pasar varios años en prisión domiciliaria por las afectaciones de salud que padecía.

Debido a estas condiciones, su defensa solicitó repetidamente la detención domiciliaria, argumentando que su estado físico no era compatible con la permanencia en centros penitenciarios. Durante este periodo, López permaneció bajo vigilancia médica constante y en condiciones restrictivas en residencias de Barranquilla y Magangué.

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Su salud continuó empeorando, con episodios recurrentes de hospitalización y limitaciones severas para desplazarse o comunicarse. Alias La Gata falleció en la madrugada del 14 de enero de 2024.