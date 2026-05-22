“La pornografía es para quienes no practican”: Petro habló de su admiración por Álvaro Uribe y sus malas decisiones de Gobierno con Eva Rey

El presidente Petro admite arrepentimientos respecto a algunos ministros elegidos durante su Gobierno y alude a crisis internas en su gabinete - crédito Eva Rey/Instagram

Una llamada inesperada de Iván Duque terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la conversación entre Gustavo Petro y la periodista Eva Rey. Mientras la entrevista avanzaba entre preguntas personales y políticas, el celular de la comunicadora sonó en plena grabación. Al revisar la pantalla, descubrió que quien intentaba comunicarse era el exmandatario colombiano. Entre risas y sorpresa, lanzó la pregunta: “¿Le contestamos o no le contestamos?”.

La escena marcó el tono de una entrevista distinta a las habituales apariciones públicas del presidente. Lejos de un discurso institucional o una declaración oficial, el mandatario habló con soltura sobre asuntos íntimos, reconoció errores de su Gobierno y dejó varias frases que rápidamente comenzaron a moverse en redes sociales.

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Gustavo Petro sorprende al reconocer admiración por Álvaro Uribe Vélez, su principal opositor político en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los temas que más llamó la atención fue la forma en la que Petro se refirió a Álvaro Uribe Vélez. Eva Rey le preguntó directamente si sentía admiración por el líder del Centro Democrático, considerado durante años uno de sus mayores opositores políticos. El presidente no esquivó la respuesta y dijo: “Yo no tengo por qué no admirarlo”.

La afirmación generó sorpresa por tratarse de dos figuras que históricamente han representado proyectos políticos opuestos en Colombia. Aunque Petro no profundizó en las razones de esa admiración, la frase bastó para abrir nuevas discusiones en el escenario político y en redes sociales, donde usuarios comenzaron a interpretar el comentario como un gesto inesperado de reconocimiento hacia el exmandatario.

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La entrevista también dejó espacio para las autocríticas. Cuando Eva Rey le preguntó qué arrepentimientos le había dejado su paso por la Presidencia, Petro respondió sin rodeos: “De algunos primeros ministros que puse”. Aunque evitó mencionar nombres concretos, la frase fue interpretada como una referencia a las tensiones internas y a los cambios que tuvo su gabinete desde el inicio de su administración.

Más adelante, la conversación tomó un giro personal. Eva Rey le comentó que lo veía “enamorado”, especialmente después del episodio de la llamada de Duque. Petro respondió: “Yo siempre he estado enamorado”, dejando entrever una faceta menos política y más emocional. La periodista aprovechó el momento para preguntarle sobre el impacto del poder en su vida familiar y sentimental.

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Gustavo Petro sorprende al reconocer admiración por Álvaro Uribe Vélez, su principal opositor político en Colombia - crédito Europa Press

La respuesta del presidente fue una de las más sinceras de toda la charla. “Es el poder desde afuera el que desbarata a mi familia. La han destruido dos veces”, afirmó. Con esa frase, Petro sugirió que la presión pública y política tuvo consecuencias directas en sus relaciones personales, un tema que pocas veces aborda de manera abierta en entrevistas.

En medio del diálogo apareció también el debate sobre el futuro político del petrismo y las posibilidades electorales de sus aliados. Eva Rey le preguntó que, si en un eventual escenario electoral, él tendría fuerza suficiente para imponerse nuevamente. Petro respondió: “En este momento, si yo pudiera reelegirme, hubiera ganado”. La frase no tardó en generar reacciones, especialmente porque la reelección presidencial no está permitida actualmente en Colombia.

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La periodista insistió entonces sobre los desafíos políticos que enfrenta el mandatario y la posibilidad de que sectores opositores intenten frenarlo. Petro recurrió a una metáfora para responder: “Yo soy como el jaguar, usted primero tiene que cogerme”. La expresión rápidamente se convirtió en otra de las frases destacadas de la entrevista.

La conversación avanzó luego hacia temas culturales y musicales. Eva Rey le pidió elegir entre Shakira y Karol G. Petro se inclinó por la artista antioqueña y reveló que incluso le ofreció la Cruz de Boyacá, uno de los máximos reconocimientos del Estado colombiano. “¿Le habrán dicho que no te la acepte? ¿Que mejor no meterse en eso?”, preguntó la periodista, insinuando que algunas figuras públicas prefieren evitar cualquier cercanía con el Gobierno para no entrar en controversias políticas.

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Hacia el final de la conversación surgió un tema mucho más delicado: el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Presidencia/Centro Democrático

Uno de los momentos más inesperados llegó cuando Eva Rey le preguntó directamente al presidente si consumía pornografía. Petro respondió sin titubear: “Me aburre. La pornografía es para quienes no practican”. La declaración desató todo tipo de comentarios en redes, donde usuarios reaccionaron tanto al tono relajado de la entrevista como a la naturalidad con la que el mandatario respondió preguntas poco comunes en escenarios políticos.

Hacia el final de la conversación surgió un tema mucho más delicado: el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Eva Rey mencionó las críticas que aparecieron alrededor del ambiente político y le preguntó directamente al presidente sobre una posible responsabilidad de su Gobierno. Petro respondió de forma breve: “Eh, sí, pero no nosotros”.

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La entrevista terminó dejando una imagen distinta del presidente. Más allá de las discusiones políticas habituales, Petro apareció en un formato relajado, dispuesto a hablar de errores, relaciones personales y temas incómodos. Y aunque varias de sus respuestas generaron polémica, también mostraron un lado poco frecuente del mandatario frente a las cámaras.