Colombia

Ecuador mantiene los aranceles sobre Colombia tras presentar recursos y acciones en la Comunidad Andina: el proceso podría tardar más de dos años

La administración de Daniel Noboa instauró una vía legal para intentar revertir las decisiones de la Comunidad Andina, mientras sostiene una “tasa de seguridad” y posterga el retiro de la medida sobre importaciones colombianas

Guardar
Google icon
El gobierno de Daniel Noboa mantiene los aranceles a productos de Colombia pese a las órdenes de la Comunidad Andina - crédito Karen Toro/Reuters
El gobierno de Daniel Noboa mantiene los aranceles a productos de Colombia pese a las órdenes de la Comunidad Andina - crédito Karen Toro/Reuters

El gobierno de Daniel Noboa, en Ecuador, mantuvo los aranceles a productos de Colombia y presentó cuatro recursos ante la Comunidad Andina para intentar revertir las órdenes que le exigían desmontarlos antes del 21 de mayo, lo que prolonga una disputa comercial originada por tensiones de seguridad en la frontera común.

La ofensiva jurídica ecuatoriana incluye dos recursos de reconsideración ante la Secretaría General de la CAN y dos acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia del bloque.

PUBLICIDAD

La Secretaría tendrá hasta 45 días hábiles para pronunciarse sobre los recursos, mientras que el tribunal podría tardar más de dos años en resolver las acciones de nulidad.

La respuesta oficial de Quito no suspende los efectos de las resoluciones de la CAN. Aun así, Ecuador decidió no desmontar por ahora la medida y conservará el cobro sobre los bienes colombianos mientras se tramitan esos procedimientos.

PUBLICIDAD

El gravamen actual es de 100% y el gobierno de Noboa ratificó que bajará a 75% a partir del 1 de junio.

Ecuador sostiene esa medida en una “tasa de seguridad”, con la que atribuye a Colombia una colaboración insuficiente frente a la minería ilegal y el narcotráfico en la zona de frontera. El contenido de los recursos y de las acciones presentadas no fue divulgado.

La controversia se mueve dentro de las reglas del propio bloque andino. La CAN, integrada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, supervisa el cumplimiento de las normas de integración económica y resuelve controversias entre los países miembros, en un esquema que tiene como base la libre circulación de bienes.

El origen inmediato del choque comercial se remonta al 1 de febrero del presente año, cuando Ecuador inició la presión arancelaria con impuestos del 30%. Colombia respondió con un arancel recíproco el 24 de febrero.

El 1 de mayo, Ecuador elevó el arancel al 100%. Por su parte, el Gobierno de Colombia contestó desde finales de abril con impuestos del 35% al 75% sobre 191 productos ecuatorianos.

La Comunidad Andina había ordenado a los gobiernos de Colombia y Ecuador retirar los aranceles aplicados a comienzos de este año. Esa intervención se produjo después de que las tensiones por la seguridad fronteriza derivaran en una disputa comercial abierta entre los dos países.

Bruce Mac Master dijo que esperaba el acatamiento de la decisión andina: “Yo espero que tanto Ecuador como Colombia acaten de manera inmediata esta decisión de la comunidad y se restablezca el 0% de arancel para el universo del comercio y de los productos que tanto Colombia como Ecuador comercializan bilateralmente. Esperamos que los dos gobiernos cumplan y acaten estas decisiones”.

Entre las acciones de Ecuador figura un recurso de reconsideración y una acción de nulidad contra la Resolución 2582. En esa resolución, del 7 de mayo de 2026, la Secretaría General de la CAN advirtió que el gravamen ecuatoriano “vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina consagrado en el Acuerdo de Cartagena”.

Las otras dos actuaciones recaen sobre la Resolución 2581, también emitida el 7 de mayo. Allí la CAN ordenó a Ecuador retirar las restricciones de movilidad por el Puente Internacional de Rumichaca.

En los recursos de reconsideración Ecuador pide “modificar, revocar, aclarar o reconsiderar” las resoluciones. En las acciones de nulidad sostiene que esas decisiones violarían el ordenamiento jurídico de la CAN y agrega que no se habrían cumplido los plazos y tiempos procesales establecidos.

Para el levantamiento de las dos medidas, la CAN había fijado a Ecuador un plazo de 10 días hábiles. Ese período comenzó el 8 de mayo y concluyó el jueves 21 de mayo.

Temas Relacionados

Aranceles de Ecuador a ColombiaComunidad AndinaComercio exteriorDaniel NoboaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Menos mal que no apoyaba la constituyente”: Petro agitó las redes tras volver a impulsar su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente

El presidente compartió formularios para recoger firmas y aseguró que busca impulsar reformas sociales y políticas que no fueron aprobadas por el Congreso

“Menos mal que no apoyaba la constituyente”: Petro agitó las redes tras volver a impulsar su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente

Colombia cerrará el puente de Rumichaca por elecciones presidenciales: estas son las fechas y restricciones

La medida aplicará durante la primera vuelta presidencial y afectará el tránsito entre Colombia y Ecuador

Colombia cerrará el puente de Rumichaca por elecciones presidenciales: estas son las fechas y restricciones

“Nequi ha sido un camino lleno de retos”: la plataforma alcanzó 28 millones de usuarios en Colombia tras cumplir 10 años

La aplicación financiera aseguró que buscará fortalecer herramientas con inteligencia artificial y ampliar soluciones para emprendedores y pagos digitales

“Nequi ha sido un camino lleno de retos”: la plataforma alcanzó 28 millones de usuarios en Colombia tras cumplir 10 años

Francia Márquez se ofrece a mediar en conflicto indígena en Cauca; Petro convocó reunión urgente

Los enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa dejan cuatro muertos y más de 44 heridos en Silvia

Francia Márquez se ofrece a mediar en conflicto indígena en Cauca; Petro convocó reunión urgente

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este viernes: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este viernes: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

James Rodríguez habló de su separación de Daniela Ospina y la ausencia de su hija tras el divorcio: “A veces lloraba”

Alejandro Estrada invitará a sus fans a una cena exclusiva en Cartagena: así puede participar

Fabián Ríos pidió oraciones para su compañero de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Francisco Bolívar: el actor estaría atravesando problemas con su salud mental

Daniela Ospina contó la difícil experiencia que vivió con su hija Salomé: sufrió una alergia provocada por productos de belleza promocionados en redes sociales

Deportes

Sebastián Villa se sumará a los entrenamientos de la selección Colombia: esto es lo que se sabe

Sebastián Villa se sumará a los entrenamientos de la selección Colombia: esto es lo que se sabe

Santa Fe aclaró su camino para llegar a octavos de la Copa Libertadores: así quedó el grupo E

Yimmi Chará, jugador del Junior, reveló la estrategia para derrotar a Santa Fe: “Es un equipo fuerte”

Selección Colombia: jugador con pasado en la Tricolor analiza el equipo actual y la posición de extremo derecho

Falcao García recordó sus inicios en Argentina, la adaptación y una curiosa anécdota luego de su debut goleador con River Plate