El conflicto por tierras ancestrales deja cuatro muertos y la gobernadora indígena denuncia que “esta masacre ha sido acolitada también por el Gobierno”

Liliana Pechené sostuvo desde un hospital local que las acciones armadas buscan afirmar el control territorial y que la tensión se incrementó tras recientes disputas por la posesión de terrenos ancestrales - crédito @PopayanCO / X

Una nueva ola de enfrentamientos indígenas en Silvia, Cauca, dejó al menos cuatro muertos, decenas de heridos y una comunidad en estado de alarma.

La gobernadora del resguardo de Guambía, Liliana Pechené Muelas, responsabilizó al cabildo Nasa de Pitayó y al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), principal organización indígena regional, por la incursión armada registrada el jueves 21 de mayo de 2026 en el sector de La Ensillada.

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El conflicto entre los pueblos Misak y Nasa en esta zona rural surgió por la disputa de tierras ancestrales y derivó en hechos de violencia que incluyeron el uso de armas de fuego y la retención de diez personas, entre ellas menores y autoridades indígenas de Guambía.

Mama Liliana Pechené Muelas, gobernadora del Resguardo Indígena de Guambía - crédito Cric

La gobernadora atribuyó el ataque al Cric y precisó que el hecho profundizó la conflictividad entre comunidades y generó inestabilidad en la zona por el control territorial.

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Denuncias y testimonios de la comunidad Misak

Desde el hospital de Silvia, la gobernadora evitó valoraciones y expuso: “Lastimosamente, hoy fuimos testigos de una masacre hecha por el Cabildo Páez Nasa de Pitayó, acolitado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, quienes en su premeditada intención cogieron a nuestra comunidad y empezaron a disparar con armas de alto alcance”.

Según Pechené, el ataque reflejaría una estrategia para “posesionarse” de territorios mediante la violencia.

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“Ellos hablan del término ‘posesionamiento’ territorial, que es prácticamente ubicarse en un lugar y matar al que no está de acuerdo contigo y tomarte ese sitio. Ese mecanismo se viene utilizando mucho, no solo contra los Misak, sino contra campesinos y afrocolombianos”, declaró, de acuerdo con el medio colombiano Semana.

La dirigente subrayó: “No somos un pueblo violento. Nosotros no manejamos armas. El país lo conoce. Las personas siempre nos van a encontrar ofreciendo un producto, trabajando con nuestro propio esfuerzo y nuestra propia dignidad”.

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Contexto territorial y antecedentes del conflicto

El origen de la disputa se sitúa en el reclamo por la posesión de 19.000 hectáreas de predios ancestrales en el oriente del Cauca, exigidos por ambas comunidades.

Enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa en La Ensillada, Cauca, por disputa de tierras ancestrales dejan varios heridos y un fallecido - crédito Cric Colombia

En semanas recientes, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), organismo estatal encargado de la gestión de tierras, emitió decisiones que, según la gobernadora, han sido interpretadas de manera opuesta y han generado nuevas tensiones. Pechené agregó que el pronunciamiento de la ANT “ha provocado nuevas tensiones entre ambos pueblos indígenas”.

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Además, mencionó que una parte de la disputa radica en la acusación hacia los Misak de no ser originarios, argumento que se emplea para promover la ocupación de las hectáreas en disputa y desconocer la ancestralidad y presencia histórica de su pueblo.

El Cric rechazó las acusaciones a través de un comunicado donde aseguró que también hubo heridos y víctimas entre miembros del pueblo Nasa durante los disturbios.

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Balance humanitario y respuesta estatal

Según el balance proporcionado por la gobernadora, la emergencia superó la capacidad del sistema de salud local. Pechené precisó: “Estamos reportando cuatro muertos oficialmente. Teníamos la documentación ahorita en nuestro hospital de ochenta heridos a bala, de los cuales veintiuno ya salieron para Popayán por su nivel de gravedad”.

La autoridad Misak también denunció el secuestro de diez personas de la comunidad, incluyendo a líderes, niñas y jóvenes, de quienes aún no se conoce el paradero. “Tenemos en este momento diez personas secuestradas, entre ellas autoridades indígenas, niñas y jóvenes. No sabemos de su paradero”, afirmó.

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La violencia fue precedida por advertencias formales al Gobierno Nacional sin que se produjera una intervención efectiva. Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado el número total de fallecidos, heridos ni desaparecidos.

El balance oficial continúa sin verificarse. Los Misak denuncian que la ausencia de respuesta estatal ha dejado a la población desprotegida frente a las agresiones reportadas.

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