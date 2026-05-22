Colombia

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: así serían los resultados en primera y segunda vuelta según nueva encuesta

Iván Cepeda lidera la intención de voto, con 34,3%, seguido por Paloma Valencia, con 27,9%, y Abelardo de la Espriella, con 21,7%

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Los candidatos presidenciales, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Senado, campañad e Aberlardo de la Espriella
Los candidatos presidenciales Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Senado, campañad e Aberlardo de la Espriella

La Fundación Génesis Crea llevó a cabo una encuesta nacional entre el 14 y el 20 de mayo de 2026 para conocer la intención de voto pen las elecciones presidenciales en Colombia, la imagen de figuras públicas y la percepción ciudadana.

El estudio, realizado en 134 municipios y basado en entrevistas presenciales a 4.352 personas mayores de 18 años de todas las regiones y estratos sociales, se diseñó siguiendo criterios estadísticos y legales vigentes, con procedimientos de muestreo y validación rigurosos, según la encuestadora.

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Los resultados ofrecen un panorama detallado sobre las preferencias electorales, la evaluación de líderes nacionales y las tendencias demográficas en el país de cara a las elecciones presidenciales.

Según el informe, publicado por Fundación Génesis Crea y su firma encuestadora Desarrolla Integral S.A.S., la muestra incluyó ciudadanos colombianos mayores de 18 años habilitados para votar, residentes tanto en zonas urbanas como rurales, y abarcó todos los niveles socioeconómicos. Los recursos utilizados para el estudio provinieron de la entidad contratante.

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La Fundación Génesis Crea realizó una encuesta nacional entre el 14 y el 20 de mayo de 2026 para medir la intención de voto presidencial en Colombia, la imagen de figuras públicas y la percepción ciudadana, recabando respuestas de 4.352 personas de todas las regiones del país - crédito Fundación Génesis Crea
La Fundación Génesis Crea realizó una encuesta nacional entre el 14 y el 20 de mayo de 2026 para medir la intención de voto presidencial en Colombia, la imagen de figuras públicas y la percepción ciudadana, recabando respuestas de 4.352 personas de todas las regiones del país - crédito Fundación Génesis Crea

Posible escenario de primera y segunda vuelta

Respecto a la intención de voto presidencial, ante la pregunta “¿Si las elecciones a la presidencia fueran el próximo domingo, usted por quién votaría?”, los resultados fueron:

Iván Cepeda obtuvo el 34,3 %, Paloma Valencia el 27,9 %, Abelardo de La Espriella el 21,7 %, Claudia López el 3,1 %, Sergio Fajardo el 2,4 %, Miguel Uribe Londoño y Roy Barreras el 0,3 % cada uno, Santiago Botero 0,2 %, Carlos Caicedo 0,1 %, Sondra Macollins y Gustavo Matamoros 0,1 % cada uno, voto en blanco 3,6 %, y no sabe/no responde el 5,9 %.

En una segunda vuelta hipotética entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, el 49,1 % votaría por Valencia y el 44,7 % por Cepeda, con un 6,2 % de voto en blanco. Si los candidatos fueran Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, Cepeda recibiría el 45,5 %, De La Espriella el 40,2 % y el voto en blanco alcanzaría el 14,3 %.

Los resultados ofrecen un panorama detallado sobre las preferencias electorales, la evaluación de líderes nacionales y las tendencias demográficas en el país de cara a las elecciones presidenciales - crédito Fundación Génesis Crea
Los resultados ofrecen un panorama detallado sobre las preferencias electorales, la evaluación de líderes nacionales y las tendencias demográficas en el país de cara a las elecciones presidenciales - crédito Fundación Génesis Crea

El proceso empleó un muestreo probabilístico por etapas, que cubrió 134 municipios (24 capitales y 110 no capitales), siguiendo los criterios de la Ley 2494 de 2025.

La muestra, de 4.352 encuestas efectivas, se distribuyó proporcionalmente entre las principales regiones político-electorales: Caribe (990), Centro-Oriente (1.402), Eje Cafetero (788), Centro Sur-Amazonía (293), Pacífica (696) y Llanos-Amazonía (183), con posterior ponderación de acuerdo con sexo, edad, región y participación electoral, usando datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Dane.

La recolección de datos se hizo mediante entrevistas presenciales cara a cara asistidas por dispositivo móvil, sin ofrecer contraprestación a los encuestados. Para facilitar la identificación, se emplearon tarjetones con fotografías de los candidatos. El margen de error reportado es de ±1,485 % y el nivel de confianza, del 95 %.

Pintura acuarela: Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en debate. Bandera de Colombia y silueta de ciudad al fondo.
Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda preparan terreno para las elecciones presidenciales del 31 de mayo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El estudio contó con 100 encuestadores y 25 supervisores. Se validó el 100 % de las encuestas y se supervisó el 20 % de ellas por vía telefónica o auditoría digital. El modelo de ponderación utilizó variables de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2024) del Dane, como región, tamaño, tipo de vivienda, ocupación, nivel educativo y régimen de salud. La dirección técnica estuvo a cargo de Álvaro Torres Guardias.

Los aspectos demográficos revelan una distribución por sexo de 49,7 % hombres y 50,3 % mujeres. Los grupos de edad representados son: 18 a 25 años (17,2 %), 26 a 35 (21,4 %), 36 a 45 (20,7 %), 46 a 55 (18,2 %), 56 a 65 (14,6 %) y mayores de 65 (7,9 %). Por estratos sociales, los encuestados se ubican en los niveles: 1 (22,3 %), 2 (25,5 %), 3 (28,7 %), 4 (11,6 %), 5 (7,2 %) y 6 (4,7 %).

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