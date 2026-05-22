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Leonel Álvarez y el Medellín rompieron relaciones: esto se sabe del choque del técnico con el Poderoso

Pese a que el entrenador era el más cercano para el club y del cariño de la afición, de la nada se cayó la negociación y, al parecer, fue por un problema grave

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Leonel Álvarez y Medellín
La negociación entre Leonel Álvarez y el Independiente Medellín en 2026 no habría terminado bien - crédito Colprensa

Independiente Medellín va a terminar el primer semestre de 2026 sin un técnico en propiedad, pues desde el despido de Alejandro Restrepo, a finales de abril, no ha encontrado la persona ideal para ocupar el cargo y afrontar, como primera medida, la crisis de resultados.

Leonel Álvarez era la primera opción del Poderoso, pero la negociación terminó de la peor manera, pues se conoció que las dos partes entraron en pelea y eso provocó que se rompiera una relación cordial y de cariño por los títulos del timonel con la institución antioqueña.

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Debido a eso, el conjunto rojo buscó otro entrenador y lo habría encontrado en nada menos que la selección Colombia, aunque se trata de un proceso complicado porque se viene la Copa del Mundo 2026.

“La relación está completamente rota”

Luego de la salida de Alejandro Restrepo, todo parece indicar que la mejor opción en la carpeta del Poderoso era el extécnico del Bucaramanga, que nunca fue oficializada su desvinculación por un problema para el pago por la rescisión del contrato, que iba hasta diciembre de 2026.

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El periodista Felipe Sierra confirmó que Leonel Álvarez y Medellín estarían en conflicto, debido a una información que, aparentemente, salió por parte de algunos directivos y todo se habría dado para que los hinchas, que quieren al timonel, volvieran a confiar en la institución.

Leonel Álvarez
Al parecer, un error de los dirigentes provocó que Leonel Álvarez rechazara al Medellín - crédito @PSierraR/X

“La relación Leonel Álvarez-DIM está completamente rota, desde el lado del DT cuentan que la dirigencia filtró “mentiras” y se sienten utilizados para mejorar la relación con la hinchada", fue lo que escribió el comunicador en su cuenta de X, al explicar una de las razones para que no llegara al banquillo rojo.

Sierra incluso aseguró que Leonel Álvarez sí quería firmar con el Medellín: “El entrenador dio su aval y NUNCA rechazó la oferta (que no era “alta”), aunque reconocen que sí se pidió una mejora en las condiciones, lo que nunca ocurrió. Incluso, el DT alcanzó a hablar con jugadores para reforzar el club".

Leonel Álvarez
Leonel Álvarez celebró con Medellín el título de liga en 2016, al vencer en la final al Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

Sin embargo, por el momento no hay confirmación por algunas de las partes sobre esta información, que muestra una situación delicada y deja con más preocupación a los aficionados, pues no quieren más fracasos en 2026 y exigen un título, en especial por las finales perdidas desde 2023.

“La posibilidad más cercana de DIM”

Ante la negativa de Leonel Álvarez, que quedó libre para el segundo semestre, el conjunto antioqueño empezó a mirar nuevas opciones en el mercado, pero bajo factores como el conocimiento del fútbol colombiano, experiencia, capacidad de pelear título y saber el valor de la institución.

Así habría sido como el Medellín dio con Luis Amaranto Perea, el actual asistente técnico de la selección Colombia, que fue técnico de Leones y el Junior de Barranquilla, con el que es recordado por pelear en rondas finales de Liga BetPlay 2021 y la Copa Sudamericana 2020 y 2021.

El periodista confirmó el interés del Independiente Medellín en Luis Amaranto Perea-crédito @tiagoaristi/X
El periodista confirmó el interés del Independiente Medellín en Luis Amaranto Perea-crédito @tiagoaristi/X

Según Tiagoaristi: a esta hora, la posibilidad real y más cercana para el nuevo DT de DIM es Luis Amaranto Perea. No está completamente acordado, porque hay varios factores que influyen para que se firme y confirme, como el compromiso que aún tiene con la FCF”

“Varios entrenadores han estado en carpeta de DIM desde el día de la salida de Alejandro Restrepo. Han tenido varias conversaciones, pero por la información que tengo, hoy Amaranto es el proceso que avanza y avanza bien”, señaló el comunicador, cuyo acuerdo solo se daría hasta julio, cuando acabe la participación de la Tricolor en el Mundial 2026.

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