Encuesta de Guarumo sacude la carrera presidencial: Cepeda lidera, pero perdería en segunda vuelta frente a Paloma Valencia y De la Espriella

Abelardo y Paloma se presentan junto a Cepeda en un entorno que evoca la jornada electoral y el proceso de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de dos semanas de que Colombia vuelva a las urnas para elegir presidente, el ambiente electoral entró en una fase decisiva donde las certezas todavía son escasas. Aunque las encuestas comienzan a consolidar tendencias, la disputa por la Casa de Nariño sigue abierta y la verdadera batalla parece estar concentrada en lo que ocurra después de la primera vuelta.

El último sondeo de Guarumo y Ecoanalítica mostró un escenario particular: Iván Cepeda continúa encabezando la intención de voto y mantiene una ventaja amplia frente a sus competidores, pero esos números aún no le alcanzarían para ganar de manera anticipada. Por ahora, todo apunta a que la elección presidencial se definirá el 21 de junio, en una segunda vuelta marcada por márgenes estrechos y un electorado todavía dividido.

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La encuesta, revelada por El Tiempo y realizada entre el 11 y el 19 de mayo en 85 municipios del país, dejó otra conclusión importante, Abelardo de la Espriella logró consolidarse como el principal rival del candidato del Pacto Histórico. Después de varias semanas de competencia cerrada con Paloma Valencia, el abogado barranquillero consiguió despegarse y quedarse, al menos por ahora, con el segundo lugar de las preferencias electorales.

Según la medición, Cepeda obtiene el 37,1% de intención de voto. Detrás aparece De la Espriella con el 27,5%, mientras que Valencia alcanza el 21,7%. Aunque la diferencia entre los dos aspirantes de derecha llegó a ser mucho más estrecha en sondeos anteriores, esta vez el crecimiento de De la Espriella parece haber tomado fuerza en el cierre de campaña.

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Sin embargo, el panorama cambia cuando la encuesta proyecta un eventual escenario de segunda vuelta. Allí, el liderazgo de Cepeda se reduce considerablemente y termina siendo superado tanto por De la Espriella como por Valencia.

En una contienda directa entre Cepeda y De la Espriella, el candidato del Pacto Histórico obtendría el 40% de los votos frente al 43,6 % de su rival. Aunque la diferencia es corta, el dato refleja el enorme peso que tendrían las alianzas y las transferencias de votos entre sectores políticos en las próximas semanas.

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El escenario tampoco sería favorable para Cepeda si la segunda vuelta fuera contra Paloma Valencia. De acuerdo con la encuesta, la senadora alcanzaría el 44,8 % frente al 39,9 % del candidato petrista.

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