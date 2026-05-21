Colombia

Informe de la Veeduría Distrital alertó récord de quejas: 227.022 en Bogotá en tan solo tres meses, estas son las principales denuncias

El reporte trimestral señala que las sanciones de tránsito y las inconsistencias en los procedimientos representan el principal motivo de inconformidad para los residentes, seguidos por quejas en temas sociales y ambientales

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Las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Pqrs) en Bogotá sumaron 227.022 casos, con el canal escrito como principal medio de reporte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Pqrs) en Bogotá sumaron 227.022 casos, con el canal escrito como principal medio de reporte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El más reciente informe de la Veeduría Distrital sobre el boletín de quejas ciudadanas en Bogotá, correspondiente al primer trimestre de 2026, ofrece una radiografía detallada de las inquietudes y reclamos de los habitantes de la capital.

El documento, que consolida las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Pqrs) recibidas entre enero y marzo del 2026, revela no solo un aumento significativo en el volumen de quejas, sino también patrones persistentes de insatisfacción en áreas clave de la administración pública.

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Volumen y canales de queja: Bogotá alza la voz

En el periodo analizado, la Veeduría Distrital recibió un total de 227.022 Pqrs, lo que representó un incremento del 20% respecto al mismo trimestre de 2025. Más del 40% de estas solicitudes se recibieron a través del canal escrito, mientras que los derechos de petición de interés general constituyeron el 12% del total. Solo el 45,84% de los casos contó con información georreferenciada, lo que evidencia la necesidad de mejorar la ubicación y caracterización de las problemáticas.

La contaminación auditiva en comercios de barrios como Kennedy motiva 2.602 Pqrs y operativos de cierre por parte de las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La contaminación auditiva en comercios de barrios como Kennedy motiva 2.602 Pqrs y operativos de cierre por parte de las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿De qué se quejan los ciudadanos en Bogotá?

1. Comparendos y movilidad: el principal dolor de cabeza

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El tema más recurrente es la gestión de comparendos y multas de tránsito, con 39.645 Pqrs registradas. Las quejas incluyen inconformidades por imposición de sanciones, procesos poco claros, demoras en la notificación y atención, y dificultades en los canales institucionales para resolver dudas o presentar recursos. Según el informe, la Veeduría inició mesas de trabajo con el sector Movilidad para analizar tendencias y fortalecer la gestión de estos procesos.

2. Ingreso Mínimo Garantizado (IMG): acceso y claridad

El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), gestionado por la Secretaría de Integración Social, generó 15.405 quejas. Los ciudadanos reclaman por dificultades de acceso, fallas en la entrega, exclusión o falta de claridad sobre los beneficiarios, retrasos y problemas en la atención al usuario. En respuesta, la Veeduría ha realizado mesas de trabajo para identificar causas y emitir recomendaciones que recuperen la confianza institucional.

3. Salud: dificultad para citas y atención médica

Las negaciones o demoras en la asignación de citas médicas son otro foco de inconformidad, con 8.163 quejas. Los reportes se concentran en hospitales públicos y EPS, e incluyen barreras en atención de urgencias, hospitalización y entrega de medicamentos. La Veeduría participa en mesas de seguimiento y visitas a hospitales, e impulsa el diálogo con asociaciones de usuarios para encontrar soluciones concretas.

Negaciones y demoras en asignación de citas médicas concentran más de 8.100 reclamos, según el boletín de quejas de Bogotá - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Negaciones y demoras en asignación de citas médicas concentran más de 8.100 reclamos, según el boletín de quejas de Bogotá - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

4. Ruido y ambiente: una convivencia afectada

Las quejas por contaminación auditiva también son notables, con 2.602 pqrs. Los ciudadanos reportan molestias por establecimientos comerciales que exceden los niveles de ruido permitidos, alterando la convivencia barrial. En Kennedy, por ejemplo, operativos conjuntos han culminado en el cierre temporal de comercios infractores.

5. Invasión del espacio público

La ocupación indebida del espacio público (vendedores ambulantes, mal parqueo, uso de andenes por comercios) generó 1.258 quejas. La Veeduría identificó las localidades con mayor recurrencia, priorizando acciones y recomendaciones para recuperar el espacio ciudadano.

Localidades y sectores con mayor número de quejas

Engativá encabeza la lista de localidades con 35.102 Pqrs. Le siguen Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Las principales causas varían, pero predominan los comparendos y la no asignación de citas médicas. En el ámbito educativo, la Veeduría ha hecho visitas a colegios para observar la implementación de planes de apoyo e inclusión.

Acciones de la administración y seguimiento de la Veeduría

La administración distrital, en articulación con la Veeduría, ha realizado mesas de trabajo multisectoriales y operativos para abordar las problemáticas identificadas. Se han emitido 15 alertas sobre trámites pendientes, logrando resolver el 81% de los casos en seguimiento. Además, se trabaja en fortalecer los canales de atención, mejorar la calidad de la respuesta y diseñar estrategias específicas para los temas más recurrentes.

La Veeduría participa en iniciativas como Alcaldías al Día 2.0 y en la Subcomisión de Seguimiento a la Educación Inclusiva, buscando respuestas coordinadas a las demandas ciudadanas.

Recomendaciones para la ciudadanía

El informe concluye con recomendaciones clave para quienes presentan quejas:

  • Describir los hechos de forma clara y ordenada.
  • Diligenciar todos los campos del formulario, especialmente los que permiten ubicar y caracterizar la problemática.
  • Indicar la ubicación lo más precisa posible para permitir la georreferenciación.

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