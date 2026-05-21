Guía para realizarse una cirugía estética en Colombia: “Desconfíe de tarifas o planes económicos”

El especialista pide desconfiar de ofertas que no detallan insumos ni condiciones - crédito Luis Devoz / Suministrada a Infobae Colombia

El caso de Yulixa Toloza resalta los peligros de acudir a centros no autorizados, pues la ciudadana de 52 años desapareció tras asistir a un procedimiento estético en Venecia, al sur de la capital. Seis días después fue hallada muerta en Apulo (Cundinamarca), lo que demuestra los riesgos a los que se ven sometidos los pacientes en las llamadas “clínicas de garaje”. Ante este panorama, los especialistas realizaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta antes de realizarse una intervención para cambiar su cuerpo.

De acuerdo con el doctor Luis Devoz, miembro de la American Society of Plastic Surgeons y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, es fundamental que aquellas personas, que deseen someterse a una intervención de este tipo, verifiquen varios aspectos antes de proceder.

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En primer lugar, aclaró que existen dos tipos principales de cirugías plásticas: la reconstructiva y la de factor estético. Las dos buscan mejorar el aspecto físico y, en muchos casos, contribuyen a elevar la autoestima. Entre los procedimientos más frecuentes se encuentran la rinoplastia, mamoplastia de aumento o reducción, mentoplastia, otoplastia, gluteoplastia y cirugía maxilofacial.

Desconfíe de los procedimientos que prometen resultados por muy poco dinero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones clave antes de someterse a una cirugía plástica

El doctor Devoz recomendó comprobar que el profesional esté certificado como cirujano plástico, estético y reconstructivo, además de contar con experiencia y membresía en asociaciones médicas reconocidas nacional e internacionalmente.

Para los extranjeros que acuden a otro país a operarse, la comunicación fluida entre médico y paciente es indispensable, lo que implica el dominio del idioma del paciente.

Otro punto esencial es contar con una póliza de complicaciones para cubrir cualquier eventualidad durante la cirugía. No todas las personas son aptas para procedimientos estéticos debido a factores de riesgo como enfermedades complejas.

También es necesario informarse sobre las instalaciones: la clínica debe estar acreditada y habilitada por las autoridades, contar con atención de urgencias, hospitalización y cuidados intensivos, y disponer de personal experimentado.

Se recomienda elegir el procedimiento adecuado, mantener expectativas realistas y garantizar que el paciente sea apto para la intervención, lo que se confirma mediante valoración médica y exámenes clínicos previos.

Es crucial seguir las instrucciones pre y posquirúrgicas, que incluyen restricciones sobre medicamentos, alimentos, consumo de alcohol, exposición al sol, cigarrillo y sustancias psicoactivas.

El especialista advierte sobre posibles complicaciones postoperatorias como hematomas, inflamación, infecciones o problemas anestésicos y de cicatrización. Estas pueden prevenirse y manejarse siguiendo las recomendaciones médicas y asegurando un buen cuidado y reposo domiciliario.

Es necesario recordar que ningún procedimiento está exento de riesgos, aunque estos pueden disminuir con profesionales certificados.

Es indispensable exigir información clara sobre equipo, protocolos y seguimiento clínico - crédito Luis Devoz / Suministrada a Infobae Colombia

Riesgos de acudir a centros no autorizados

El experto reiteró que es importante desconfiar de tarifas demasiado bajas y verificar que los materiales utilizados estén aprobados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

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De acuerdo con cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps), se realizan más de 21 millones de procedimientos quirúrgicos al año a nivel mundial, y Colombia ocupa el cuarto lugar en preferencia para cirugías plásticas.

Yulixa Consuelo Toloza Rivas murió tras un procedimiento estético en un centro ilegal del barrio Venecia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X

Yulixa Toloza falleció tras someterse a una lipólisis láser en el centro estético ilegal Beauty Láser M. L., que ofrecía estos procedimientos por sumas entre $3 y $5 millones. Sus familiares y allegados duraron seis días sin tener noticias sobre su paradero, hasta que se halló un cuerpo con sus características en una carretera en Cundinamarca. Horas después, el Instituto Colombiano de Medicina Legal confirmó que el cadáver encontrado correspondía a la víctima.

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El caso demuestra la necesidad de verificar la legalidad y condiciones de los lugares donde se realizan procedimientos estéticos, debido a que la falta de acreditación y la baja calidad de los materiales pueden tener consecuencias fatales, como ocurrió con Toloza.