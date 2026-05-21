Paloma Valencia apuntó a Iván Cepeda como el presunto determinador de los ataques a su sede de campaña: “Destruyen al que no piensa como ellos”

La senadora y candidata presidencial, acompañada de su fórmula a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, y otros simpatizantes, rechazaron el acto de vandalismo contra su sede de campaña en Bogotá, que calificaron como una incitación al odio - crédito suministrada a Infobae Colombia

En respuesta a los delicados hechos registrados en su sede de campaña, ubicada en el sector de Chapinero de Bogotá, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia denunció el jueves 21 de mayo al senador oficialista Iván Cepeda, su principal contrincante en la contienda electoral, como el presunto instigador de los ataques vandálicos en estas instalaciones, que quedaron registrados en video.

La sede política de Valencia fue objeto de un ataque perpetrado por personas encapuchadas, en el que se vandalizaron las paredes, se robaron elementos de la fachada y, lo más preocupante, según la denuncia hecha por esta campaña, pusieron en riesgo la integridad de las personas que se encontraban dentro de la sede, entre ellas la gerente María del Rosario Guerra, que también rechazó lo acontecido.

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Así quedó registrado el ataque a la sede de la candidata Paloma Valencia en Bogotá - crédito suministrado a Infobae Colombia

Por ello, la senadora se dirigió de inmediato al lugar y emitió un duro pronunciamiento, en el que acusó al congresista del Pacto Histórico como presunto instigador de estos ataques. “Estamos en nuestra sede de Bogotá y en otro acto cultural de Cepeda vinieron ahora a destruirla, igual que hicieron con la casa del presidente (Álvaro) Uribe”, indicó la congresista, que recordó incidentes previos contra la oposición.

A su vez, la candidata sostuvo que estos ataques responden a un mensaje de intolerancia política. “Porque ese es el mensaje que les da Cepeda, que ataquen a la oposición, que destruyan a todo aquel que no piense como ellos, que la pelea es con odio, con venganza, con destrucción”, afirmó la congresista, que atribuyó los hechos a una estrategia de intimidación por parte del oficialismo.

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“Nosotros estamos aquí y no nos vamos a correr. En mi condición de mujer y con mi vicepresidente les decimos, como saben que somos la campaña que puede derrotar a Cepeda, nos temen. Nos quieren amilanar, nos quieren estigmatizar. Pero no pasará, porque nosotros los vamos a derrotar, les vamos a ganar y tenemos cómo defendernos”, agregó la congresista del Centro Democrático en su intervención.

Oviedo rechazó los ataques a la sede y solicitó garantías para la candidatura presidencial - crédito X

Juan Daniel Oviedo también rechazó los ataques contra la sede de campaña

Por su parte, el compañero de fórmula de Valencia, Juan Daniel Oviedo, intervino para respaldar a la candidata y rechazar la violencia política registrada con este acto. “La democracia sí necesita contradicción, pero no podemos en esa contradicción justificar la incitación al odio y al hostigamiento de personas que estamos haciendo la tarea para que Colombia sea más grande”, acotó.

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El mensaje de la campaña hizo énfasis en la importancia de la convivencia democrática, al remarcar la necesidad de proteger la pluralidad y el respeto en el debate electoral. De hecho, la campaña de Valencia vinculó el ataque en Bogotá con hechos recientes ocurridos en otras partes del país, como el ocurrido en las afueras a la residencia del exmandatario Uribe, en Rionegro, en la recta final de la campaña.

Con este comunicado, la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia rechazó ataques a su sede de en Bogotá - crédito suministrada a Infobae Colombia

A su vez, la organización reiteró su preocupación por la seguridad de los actores políticos en Colombia, al señalar en su misiva que “a pocos días de las elecciones, estos hechos evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia”. Incluso, el término usado fue más allá, el de “odio político”, que a juicio de la congresista deben ser rechazados por todos los sectores democráticos del país.

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La candidata, en su intervención, instó a los votantes a reflexionar sobre la decisión que tomarán en las urnas, en la jornada en la que se empezará a conocer el sucesor del hoy mandatario, Gustavo Petro. “Piensen bien su voto. ¿Quieren un gobierno que promueva esto contra los que piensan distinto? ¿O quieren un gobierno donde quepamos todos, que todas las familias puedan vivir tranquilas?”, concluyó.