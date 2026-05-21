Activista del Centro Democrático denunció ante la Fiscalía intento de homicidio: asegura que lo agredieron con un arma blanca a las afueras de la casa de Álvaro Uribe Vélez

“Podía haber perdido la vida”: David Toledo relató agresión y acusó a Juan Hernando Ríos Ospina - crédito @DavidToledoOsp/X

Un nuevo episodio de confrontación política se registró el martes 19 de mayo de 2026 en las inmediaciones de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Rionegro, Antioquia.

La movilización, convocada por sectores afines al Pacto Histórico para protestar por los casos de falsos positivos cometidos por militares y documentados durante el gobierno de Álvaro Uribe, abrió una polémica: sectores de derecha y el propio expresidente la calificaron como un acto de hostigamiento contra él y su familia, mientras que voces de izquierda sostuvieron que se trató de una expresión artística para reivindicar la memoria histórica del país.

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La manifestación, que incluyó la presencia del representante electo a la Cámara, Hernán Muriel, generó tensión cuando en redes sociales comenzaron a circular videos de lo ocurrido.

En una de las grabaciones se observó a una persona afín al petrismo que, según la denuncia de los afectados, atacó con un cuchillo a simpatizantes del Centro Democrático en Medellín y Antioquia que acudieron en respaldo al exjefe de Estado.

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Entre quienes denunciaron el ataque figura David Toledo, excandidato a la Cámara de Representantes, quien difundió imágenes del momento y cuestionó la gravedad del incidente.

“¿Entonces esto no es un intento de homicidio?”, expresó Toledo en sus redes sociales, mostrando un video donde se observó a un individuo acercarse con lo que parece ser un arma blanca.

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David Toledo denunció ante la Fiscalía a la persona que lo hirió con un cuchillo cerca a la casa del expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @DavidToledoOsp/X

Toledo responsabilizó directamente al senador Iván Cepeda, aspirante presidencial por el Pacto Histórico, por lo sucedido. “Cepeda quiere asesinar la oposición”, afirmó el activista, quien recibió el respaldo del concejal de Medellín Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, que también denunció el hecho y alertó sobre la situación a través de sus plataformas digitales.

Álvaro Uribe Vélez también se pronunció sobre los disturbios y apuntó a Cepeda y Muriel como instigadores de la protesta. El expresidente relató que, tras recibir un aviso de su esposa, llegó a su vivienda y encontró a activistas del Pacto Histórico junto a pintores que intervenían el espacio público.

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Uribe aseguró que, tras un altercado verbal, uno de los manifestantes usó un cuchillo contra un seguidor del Centro Democrático. “Utilizaron un cuchillo contra uno de nuestros compañeros y lo hirieron, el video lo captó”, manifestó Uribe, quien además contó que procedió a borrar el mural acompañado de sus simpatizantes, acción que también generó críticas.

El senador electo Hernán Cadavid calificó lo ocurrido como una “provocación criminal” y denunció una campaña sistemática de persecución. “Lo que acaba de suceder en las puertas de la casa del presidente Álvaro Uribe en Rionegro, Antioquia, es una provocación criminal por parte de un recién electo representante a la Cámara del Pacto”, sostuvo Cadavid.

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Estos fueron los momentos en los que se habría registrado la agresión con cuchillo por parte de uno de los manifestantes a seguidores del expresidente Álvaro Uribe, a las afueras de su residencia en Rionegro - crédito suministrada a Infobae Colombia

David Toledo sufrió ataque con arma blanca y acusó a Juan Hernando Ríos Ospina; Fiscalía investiga amenazas previas

En horas de la noche del 20 de mayo de 2026, según el relato de David Toledo en X, tras pasar varias horas en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación y en un centro hospitalario, “el médico tratante confirmó que tengo una herida a la altura del pulmón izquierdo que podía haber ocasionado mi muerte”.

Toledo recalcó que “gracias a Dios, esta persona no logró su cometido”, al referirse al agresor, identificado como Juan Hernando Ríos Ospina.

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La denuncia ante la Fiscalía incluye, además del ataque, una serie de amenazas que Toledo afirma recibir de manera constante desde hace más de tres meses.

“Denunciamos la cantidad de amenazas que vengo recibiendo desde hace más de tres meses. Amenazas serias, documentadas y que mencionan a la Segunda Marquetalia y al grupo delincuencial de Bello, Los Mesa”, señaló el afectado. En su pronunciamiento, subrayó que las intimidaciones han sido documentadas y que las autoridades ya cuentan con información concreta sobre los posibles responsables.

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Tras lo anterior, la Fiscalía General de la Nación recibió la denuncia formal por intento de homicidio, delito que se le atribuye a Ríos Ospina.

David Toledo sobrevivió a ataque y documentó hostigamiento de grupos criminales - crédito @DavidToledoOsp/X

“Podemos decir que tenemos plenamente individualizado al agresor. Su nombre es Juan Hernando Ríos Ospina, una persona que ya tiene antecedentes penales y que, según información que estamos esperando confirmar, está pagando prisión domiciliaria”, explicó Toledo.

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“El médico tratante confirmó que podía haber perdido la vida”, reiteró Toledo en su declaración, subrayando el nivel de riesgo al que quedó expuesto.