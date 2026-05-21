Mujer denunció presunta agresión en el parque de diversiones Mundo Aventura en Bogotá: “La solución fue echarme”

La usuaria de TikTok veroyast aseguró en una serie de videos que, tras sufrir un intento de agresión en el parque Mundo Aventura, fue expulsada del lugar junto a su amiga, sin recibir asistencia por parte del personal ni de la policía, según su relato - crédito veroyast / TikTok

La usuaria de TikTok ‘veroyast’ relató en una serie de videos que, presuntamente, ella y su hermana fueron víctimas de un intento de agresión por parte de un hombre mientras hacían fila para una atracción el parque de atracciones Mundo Aventura.

Así empezó su relató: “Tuve un intento de agresión en el parque Mundo Aventura y la solución que me dieron fue echarme del parque”, explicó la usuaria en sus redes sociales. Detalló que el incidente ocurrió cuando su hermana fue al baño y su prima la acompañó, quedándose ella a esperar en la fila. Al regresar, una persona impidió el paso y discutió con su hermana.

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La joven relató: “Cuando yo siento que la gente me está como empujando y es porque el man se vino detrás mío a agredirme y él corría y tumbaba a todas las personas que estaban a su lado con el puño hacia arriba”. Según su testimonio, un hombre intervino y logró detener al presunto agresor antes de que la situación escalara.

La decisión de expulsar a una visitante tras denunciar una agresión en un parque de diversiones ha desatado críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionan la respuesta de la policía y la aplicación del reglamento interno del establecimiento, al tiempo que exigen explicaciones tanto a las autoridades como a la administración del parque - crédito veroyast / TikTok

Al buscar ayuda del personal del parque, la respuesta que recibieron fue: “Lo único que hizo el parque fue decirme que por favor no saliéramos de la fila”. Finalmente, la Policía intervino y, según la joven, la única solución que le dieron fue abandonar el parque.

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En otro de los videos difundidos en redes, una mujer confrontó al supervisor del lugar, cuestionando su actitud: “¿Cómo haces? Porque ya veo que lo normalizas esto para ti es normal cada ocho días. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Si no se mete el señor... por eso es que tú lo estás normalizando”. Las imágenes captaron el intercambio, que rápidamente atrajo la atención de cientos de usuarios.

En un tercer clip, la respuesta de un agente de policía dejó clara la decisión oficial ante el incidente: “Ya como se presentó esta situación, señorita, entonces van a ser expulsadas del parque, ¿listo?. Si quiere colocarle la queja al parque, pues ya es su derecho”. Esta actuación provocó una oleada de comentarios en plataformas digitales, donde muchos expresaron su inconformidad por la forma en que se resolvió el conflicto.

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Según la mujer, todo empezó por un mal entendido en la fila para acceder a una atracción - crédito veroyast / TikTok

Entre los comentarios más destacados, usuarios recordaron la importancia de respetar las reglas de convivencia, afirmando: “Los parques como regla tienen la de no guardar puestos en la fila, se trata de cumplir normas y ya”. Otros subrayaron contradicciones en las políticas del establecimiento, señalando: “Ese parque se contradice en muchas de sus políticas”.

Algunas voces aprovecharon para denunciar situaciones previas de discriminación y violencia no atendidas adecuadamente. Una usuaria compartió: “Por esos ‘casi’ es que siguen libres tantas personas violentas a la espera de que ya no sea un casi si no una más para las cifras”. Otra relató una experiencia personal: “Yo fui una vez y se pasaron con una discriminación con mi hija discapacitada, al son de hoy no he vuelto”. El sentimiento de frustración también se reflejó en preguntas retóricas como: “O sea, tenemos que permitir que nos agredan para que le den importancia a la situación?”.

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Según la mujer la echaron del parque sin dar trámite al caso de agresión - crédito veroyast / TikTok

El reglamento del parque prohíbe explícitamente cualquier acción que derive en peleas, actos violentos, agresiones físicas o alteraciones al orden, así como saltarse la fila o irrespetar las reglas de espera. Además, se reserva el derecho de admisión y permanencia para visitantes que incumplan estas disposiciones o en caso de situaciones de fuerza mayor.

De acuerdo con estas normas, tanto la mujer denunciante como el presunto agresor habrían infringido las normas del parque al protagonizar el altercado que motivó la intervención policial. Hasta el momento, ni la administración del parque ni la Policía Nacional han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

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