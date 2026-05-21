La candidata presidencial Sondra Macollins dio su versión sobre la relación de Abelardo de la Espriella con David Murcia de DMG: “Lo traicionó, lo abandonó, lo dejó votado”

La imagen presenta a Sondra Macollins a la izquierda y Abelardo de la Espriella a la derecha, ambos a color, junto a David Murcia Guzmán en el centro y en escala de grises, en una composición destacada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La abogada y candidata presidencial Sondra Macollins afirmó en una entrevista con La Luciérnaga, de Caracol Radio, que el choque con Abelardo de la Espriella nació por la disputa alrededor de las víctimas de la pirámide DMG y del dinero que, según su versión, sigue bajo control estatal desde hace 18 años tras la liquidación de la firma intervenida por captación ilegal de dinero en Colombia.

Según Macollins, el grupo llamado “Familia DMG”, integrado por alrededor de 15.000 personas afectadas, fue el que la buscó para pedirle apoyo. La abogada dijo al medio radial que se trata de personas que aún esperan recursos surgidos de la intervención estatal.

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Macollins sostuvo que la “rencilla” no la inició ella. “No fui la que tuve la rencilla con él, fue él conmigo porque fue abogado de David Murcia Guzmán”, dijo la candidata.

De acuerdo con lo expuesto por Macollins, el desacuerdo se concentró en la representación legal de las víctimas de la liquidación de DMG.

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Sondra Macollins sostiene que el conflicto con Abelardo De La Espriella surge por la representación de víctimas de DMG y fondos retenidos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La firma fue intervenida por captación ilegal de dinero en Colombia, y el reclamo actual gira en torno al destino de los fondos y bienes que quedaron bajo control del Estado.

La candidata relató que las personas que la contactaron le transmitieron cuestionamientos contra De La Espriella por su papel previo en la defensa de David Murcia Guzmán, fundador de la compañía. “Me dijeron: ‘Abelardo fue abogado del señor y lo traicionó, lo abandonó, lo dejó votado y él necesita ayuda’”, afirmó Macollins en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

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Macollins aclaró en esa misma entrevista que no representa hoy a Murcia Guzmán en el proceso vigente. Aun así, señaló que existe expectativa sobre una eventual restitución de derechos para el empresario.

Según la candidata presidencial, Murcia Guzmán ya cumplió condenas en Panamá, Estados Unidos y Colombia por los mismos hechos. La abogada presentó ese punto como parte del debate jurídico abierto alrededor del caso.

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“Lo procesaron en Panamá, en Estados Unidos y en Colombia por lo mismo, que los que son abogados saben que eso no se debe hacer”, dijo Macollins a La Luciérnaga.

Familia DMG, compuesta por miles de perjudicados, buscó apoyo legal de Sondra Macollins para reclamar recursos incautados por el Estado - crédito Alicia Civita/EFE

Así mismo, agregó un caso que, según su relato, tuvo un tratamiento distinto: “A otros de ese mismo caso, y voy a decirlo con nombres propios, Daniel Ángel, le dieron el non bis in idem y dijeron: ‘Si usted ya fue procesado aquí en Colombia, no lo vamos a mandar a Estados Unidos’”.

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Sobre el dinero reclamado por los afectados, Macollins dijo que la liquidación dejó recursos y bienes intervenidos por el Estado en Colombia, Estados Unidos y Panamá. Su versión es que esos activos debían ser preservados para su posterior reparto entre los perjudicados.

“Es que la plata la cogió una liquidadora hace 18 años, y pues el gobierno hizo la intervención de la ‘platica’ que había ahí, toda la que había en efectivo, más los bienes en Colombia, en Estados Unidos, en Panamá, y dijo: ‘No, vamos a evitar que se roben la plata y la vamos a coger y la vamos a repartir’, y todavía estamos esperando que lo hagan”, expresó Macollins.

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La posición de Macollins y el respaldo atribuido por ella a Familia DMG volvieron a poner en discusión la defensa de los afectados por la liquidación de DMG y el destino de los fondos incautados por el Estado colombiano.

Sondra Macollins criticó a Abelardo de la Espriella por mencionar sus partes íntimas

Sondra Macollins, también candidata, cuestiona públicamente a De la Espriella en la red social X tras la viralización del video - crédito Instagram/Prensa Abelardo de la Espriella

En plena campaña presidencial en Colombia, Abelardo de la Espriella quedó en el centro de una controversia por un video de una entrevista radial en la que hizo comentarios sobre su cuerpo e insistió a una periodista para que mirara y describiera una fotografía suya. El hecho ocurrió en el programa Piso 8, donde le dijo: “Acércala y dime qué ves ahí” y “no seas tímida”.

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La periodista Laura Rodríguez afirmó después que se sintió incómoda por la situación y por expresiones que consideró inapropiadas.

Las críticas en redes sociales se intensifican luego de que Sondra Macollins acusa de machismo a Abelardo de la Espriella - crédito @SondraMacol/X

Tras la difusión del video, la también candidata Sondra Macollins lo cuestionó en la red social X con un mensaje ofensivo: “Diminuto es Abelardo de la Espriella, siempre tan bajo y burdo, especialmente frente a las mujeres… cuando un hombre habla tanto de sus partes íntimas y alardea de lo ‘macho’ que es, solo es porque ni lo es y diminuto tiene lo que le cuelga”.

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Luego de la repercusión, De la Espriella ofreció disculpas a Rodríguez. Sostuvo que sus comentarios se dieron en un contexto humorístico y en el tono del programa, que abordaba rumores sobre un supuesto implante de silicona, y aseguró que no tuvo intención de ofender; también reconoció que si una mujer se siente incómoda, corresponde pedir perdón.