Colombia

Campaña de Abelardo de la Espriella contrató a la encuestadora AtlasIntel en abril de 2026, por $195 millones

El objeto del contrato era la suscripción del “servicio tracking electoral Atlas Radar para la campaña presidencial del GSC Defensores de la Patria”

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Hay polémica por la contratación de la encuestadora AtlasIntel por parte de la campaña de De la Espriella debido a que el CNE advirtió presuntas anomalías en una de las mediciones que presentó la firma, en la cual el candidato se muestra como ganador - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Hay polémica por la contratación de la encuestadora AtlasIntel por parte de la campaña de De la Espriella debido a que el CNE advirtió presuntas anomalías en una de las mediciones que presentó la firma, en la cual el candidato se muestra como ganador - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El abogado Abraham Katime, gerente de Activos por Colombia, aseguró que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, de la derecha, contrató a la encuestadora AtlasIntel. La firma fue cuestionada por una reciente medición de intención de voto –contratada por la revista Semana– en la que el aspirante fue mostrado como el ganador de las elecciones en segunda vuelta.

Al parecer, dicha encuesta presentó irregularidades en su metodología, las cuales fueron advertidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). “La evidencia metodológica incorporada al expediente permite concluir desde el inicio que el estudio auditado corresponde a un sondeo no probabilístico de reclutamiento digital”, indica un informe del CNE.

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Ahora bien, según el abogado Katime, es cuestionable el hecho de que la campaña del candidato haya contratado a la encuestadora en abril de 2026 y aseguró que detrás de esto habría un caso de presunta manipulación.

El abogado Abraham Katime aseguró que la contratación de la encuestadora AtlasIntel por parte de la campaña De la Espriella sería un hecho de "manipulación" - crédito @abrahamkatime/X
El abogado Abraham Katime aseguró que la contratación de la encuestadora AtlasIntel por parte de la campaña De la Espriella sería un hecho de "manipulación" - crédito @abrahamkatime/X

“De la Espriella contrató hace un mes a la firma Atlas Intel SAS, la misma que fue suspendida para seguir realizando sondeos amañados que se publican en SEMANA. Y este hecho de manipulación tan grave está escondido y no es noticia. Debería ser portada”, precisó.

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El profesional en Derecho publicó una factura electrónica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), emitida el 21 de abril de 2026, que deja en evidencia la contratación de AtlasIntel S.A.S para la subscripción del “servicio tracking electoral Atlas Radar para la campaña presidencial del GSC Defensores de la Patria Abelardo de la Espriella 2026- 2030″.

El comprador que figura en el documento es Carlos Andrés Ríos Puerta, gerente de la campaña del candidato, y el valor total que pagó por el servicio proporcionado fue $195.029.100.

La organización Transparencia por Colombia confirmó la contratación de AtlasIntel por parte de la campaña de De la Espriella en el Reporte Diario de Ingresos y Gastos de Campañas Presidenciales 2026 del 19 de mayo. En el documento se indica que las campañas que más reportan gastos por concepto de capacitación e investigación política son las de los aspirantes Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo (centro).

Eso quiere decir que ambas campañas son las que más han aportado dinero para el pago de materiales de apoyo, capacitadores y sondeos internos. En el caso del candidato de la derecha, se informa que el gasto más alto se le atribuye, justamente, a la contratación de la encuestadora: “El valor más alto por este código (206) corresponde a la campaña de Abelardo de la Espriella, con un pago de $195.029.100 a la firma encuestadora AtlasIntel SAS”.

Contratación de AtlasIntel siempre fue pública: el gasto fue debidamente reportado

El abogado Andrés Barreto, exsuperintendente de Sociedades y de Industria y Comercio que hace parte de la firma de De la Espriella Lawyers, aseguró que no hay ninguna irregularidad alrededor de la suscripción del servicio ofertado por AtlasIntel a la campaña del candidato presidencial. Según explicó en una publicación en X, la contratación tenía como objeto hacer un análisis de tendencias electorales y en ningún momento se intentó ocultar ese gasto; por el contrario, fue expuesto al público y al CNE.

El pago por el servicio quedó registrado en el aplicativo Cuentas Claras siete días después de que se efectuó la contratación, lo que quiere decir que ese gasto en todo momento fue público.

El abogado Andrés Barreto defendió la contratación de AtlasIntel por parte de la campaña de De la Espriella - crédito @andresbarretog/X
El abogado Andrés Barreto defendió la contratación de AtlasIntel por parte de la campaña de De la Espriella - crédito @andresbarretog/X

“Esta información es incorrecta señores @transparenciaco el gasto está reportado desde el 28 de abril de 2026 ante el Portal “Cuentas Claras” del @CNE_COLOMBIA y obedece a gastos de análisis y tendencias electorales (tracking) cómo se puede ver en la captura de campaña. Asimismo, quien tenga claves como administrador puede ingresar, verificar, e incluso ver los archivos adjuntos. Lo que procede es rectificar", añadió.

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